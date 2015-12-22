Минск, 22 декабря, 2015, 16:29 — ИА Регнум. Наступающий 2016 год будет самым тяжёлым для постсоветской Белоруссии, и в этом виноваты её соседи, «наворочавшие проблем». Об этом 22 декабря заявил Александр Лукашенко, назначая чиновников и заслушивая их доклады, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают (фрагмент)

Руководитель постсоветской республики назначил Александра Позняка помощником президента — главным инспектором по Витебской области. До этого Позняк работал в Витебской области, а ещё ранее — в Минске, где возглавлял Госкомитет по делам молодёжи, распущенный по решению Лукашенко (функции госкомитета перешли к «Белорусскому республиканскому союзу молодёжи»). Лукашенко назвал Позняка своими «глазами и ушами» в Витебской области, поручив ему сформировать кадровый резерв и заняться решением хронических проблем, с которыми не смог справиться ни нынешний помощник президента по идеологии Всеволод Янчевский (сумевший через Виктора Лукашенко донести идею ликвидации госкомитета), ни нынешний глава президентской администрации Александр Косинец, до недавнего времени возглавлявший Витебскую область и уделявший гораздо больше внимания конным статуям литовских князей, чем реальным проблемам.

Лукашенко также назначил Александра Гурьянова послом в Италии и постпредом Белоруссии при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по совместительству. Состоялось назначение Дмитрия Городецкого председателем Жабинковского райисполкома, Виктора Аскерко зампредом Витебского облисполкома, Александра Снарова председателем Витебского райисполкома. Виктора Климова прокурором Брестской области, Владимира Муквича замминистра по налогам и сборам, Игоря Завалея членом Гомельского облисполкома и других провинциальных чиновников.

Традиционно Лукашенко потребовал от назначенцев навести «железный порядок» и укрепить дисциплину, проявлять больше внимания к простым людям, чем к подковёрным играм и улучшению благосостояния бюрократии. Руководитель постсоветской республики акцентировал внимание «вертикальщиков» на моральном облике и соблазнах коррупции.

Также традиционно Лукашенко проигнорировал личную вину и своих подчинённых за состояние дел в постсоветской республике, переложив ответственность за кризис и другие проблемы на внешние факторы. Эту же мысль он проговорил, принимая сегодня председателя «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаила Орду (также бывшего функционера «главной молодёжной организации страны», переброшенного с БРСМ на ФПБ с перерывом на времяпрепровождение в постпредстве недостроенного Союзного государства).

Лукашенко прировнял Орду к фронтовикам, поручил ему «формировать снизу доверху вертикаль власти» и доносить о настроениях в массах. Он также напомнил о своём распоряжении создать профсоюзы на частных предприятиях.

«Интересует нерв — настроения людей», — сказал Лукашенко, обращаясь к Орде.

«Год будет очень сложным, очень сложным», — констатировал руководитель постсоветской республики.

По словам Лукашенко, «наши соседи наворочали проблем» — прежде всего, имелась в виду Россия (которая «обвалилась»), Украина (где идёт война) и Казахстан (который «просел» и с которым товарооборот даже до кризиса был совсем небольшой). Он отметил также, что в Евросоюз «не прорвёшься» — рынок ЕС очень сильно защищён. Поэтому, считает руководитель постсоветской республики, в белорусских проблемах виноват не он и его подчинённые, а кто-то за рубежом, в ЕАЭС и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года, в ноябре 2015 года он оформил очередную «элегантную победу» в очередной президентской кампании. По версии госагитпропа постсоветской республики, за Лукашенко проголосовало 83,47% белорусов из-за того, что одобряют проводимый им курс и очень напуганы последствиями киевского «евромайдана».