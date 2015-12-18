Минск, 18 декабря, 2015, 23:17 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

president.gov.by/ Александр Лукашенко — Президент Белоруссии.

В своём указе глава республики определил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития на 2016 год как ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка.

В качестве целей в документе обозначено обеспечение темпов роста к уровню 2015 года: ВВП — не менее 100,3%; производительности труда — не менее 101,5%; экспорта товаров и услуг — не менее 103,5%; реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее 100,5%.

Указом Лукашенко правительству Белоруссии поручено определить ключевые показатели эффективности работы руководителей министерств, концернов, облисполкомов и Минского горисполкома, а также организаций, чьё имущество находится в собственности государства или в уставных фондах которых не менее 50% акций принадлежит государству.

Перед Советом министров также поставлена задача до 1 марта обеспечить разработку организациями детального плана мер по снижению затрат на производство товаров, работ и услуг на 2016 год.

«Реализация мер по обеспечению макроэкономической стабильности позволит снизить влияние от неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и обеспечить устойчивое экономическое развитие Беларуси», — отмечается в комментарии к документу.

Другим своим указом глава республики также утвердил Основные направления денежно-кредитной политики Белоруссии на 2016 год. В соответствии с документом приоритетной целью денежно-кредитной политики Белоруссии в предстоящем году будет снижение инфляции до 12%. Достичь такого показателя планируется путём контроля над денежным предложением. Прирост средней широкой денежной массы должен составить 16−20%.

«В 2016 году будет проводиться гибкая курсовая политика, предусматривающая обеспечение динамики обменного курса на основе спроса и предложения на валютном рынке», — говорится в комментарии к указу Лукашенко.

Также в следующем году планируется нарастить золотовалютные резервы республики на $0,3 млрд. Ставку рефинансирования к концу 2016 года предполагается снизить до 21−24% годовых. Прирост требований банков к экономике в 2016 году прогнозируется на уровне 14−18%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы ни один официальный прогноз развития Белоруссии не был исполнен по важнейшим параметрам. Летом 2015 года власти постсоветской республики в очередной раз продемонстрировали неспособность планировать свою деятельность, традиционно досрочно провалив прогноз развития, утверждённый Александром Лукашенко.

Ранее на текущей неделе Национальный статистический комитет Белоруссии констатировал, что ВВП страны продолжает падение, сокращаются и доходы населения. В январе-ноябре 2015 года объём промышленного производства в Белоруссии к аналогичному периоду прошлого года сократился на 7,1%, сельхозпроизводство — на 3,9%. Индекс потребительских цен за январь-ноябрь вырос на 13,7%, при этом реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-октябрь снизились на 5,4% (данные за 11 месяцев не были опубликованы).

Кризис в постсоветской республике вынудил Александра Лукашенко согласиться на структурные реформы, под которые официальный Минск попросил у МВФ кредит в размере $3 млрд, а также попросил $3 млрд у ЕФСР, впоследствии снизив запрос до $2 млрд. 18 декабря также стало известно, что на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые состоялись на текущей неделе, обсуждалось предоставление Москвой кредита Минску в размере $2 млрд.

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