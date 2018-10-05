Юрий Носов

Автор

Родился в Петропавловске-Камчатском, в 1988 году. После школы уехал учиться в Санкт-Петербург, в ИТМО. Тут и остался. Из сфер деятельности, могу выделить следующие: программист, состою в движении «Суть времени» и РВС, немного пишу в блоги/соцети/ИА. Считаю, что человечество стоит на пороге больших перемен, а прямо сейчас идёт война за образ человека. Война не за материальные ресурсы, власть или территории, а именно за самого человека и то, каким он будет в ближайшие сотни, возможно тысячи лет.