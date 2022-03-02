Юрий Громыко

Автор

1958 года рождения, доктор психологических наук, профессор, директор АНО «Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса», член Рабочей группы при ПАО «Российские железные дороги» по проекту «Транс-Евразийский пояс развития», приглашённый профессор Манчестерского университета, Тамканского университета (Тайвань), Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Высшей школы управления и инноваций Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.