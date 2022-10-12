Виктор Потапов
Последние публикации
Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 3
Начало статьи читайте в «Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 1» и «Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 2». Предыдущая часть статьи закончилась упоминанием о том, что на прошедшем ВЭФ-2022 по климатической повестке прозвучало несколько здравых суждений и...
12 октября 2022
Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 2
Первая часть статьи закончилась вопросом о том, нужна ли вообще России собственная национальная система углеродного регулирования. Особенно сейчас, в условиях объявленной мобилизации. Зачем нам во время разгорающейся войны продолжать играть с Западом в климатические поддавки по его правилам...
30 сентября 2022
Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 1
Восклицательный знак, стоявший в конце первоначального варианта заголовка статьи, после прозвучавших на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) нескольких вполне здравых суждений по поводу климатической повестки и углеродного регулирования, я решил заменить вопросительным в надежде на пересмотр...
27 сентября 2022
Чубайс уехал, но дело его живет! Часть 1
Россию облетела новость о том, что Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и следом за Аркадием Дворковичем уехал из России. Комментируя эту новость лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём...
31 марта 2022
Нужно ли нам выбирать между углеродным налогом и квотами на выбросы?
По сообщениям Коммерсанта и РБК, 11 февраля в правительстве РФ под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание по обсуждению подготовленного Минэкономразвития проекта плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Операционный план должен быть...
14 февраля 2022
Климатические изменения и деньги. Часть 4
В предыдущей главе «Климатические изменения и деньги. Часть 3» было показано, что Парижское климатическое соглашение движется, как и Киотский протокол, в тупик и скоро развалится. Что же предлагается ему на замену? По моему мнению, на смену Парижскому соглашению Запад готовит ESG-трансформацию...
14 февраля 2022
Как российские чиновники затягивают углеродную петлю на шее России
Предисловие В настоящее время чуть ли не из каждого утюга звучат призывы о необходимости зелёного энергоперехода, достижения странами углеродной нейтральности и необходимости для предприятий соответствия принципам ESG. При этом активно муссируется тема наличия потенциальных экономических рисков для...
11 февраля 2022
Климатические изменения и деньги. Часть 3
Во второй части статьи было показано, что системы углеродного регулирования в странах — климатических загрязнителях (объемы выбросов парниковых газов которых превышают объемы поглощения этих газов их территориями), и в странах-донорах (выбросы которых меньше поглощения) должны существенно...
19 января 2022
Климатические изменения и деньги. Часть вторая
Тема климатической повестки, трансграничного углеродного регулирования (ТУР), денег, которые вращаются на зарубежных углеродных рынках, и ESG-трансформации мировой экономики обсуждалась практически на всех сессиях Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке 2−4 сентября 2021 года...
26 октября 2021
Климатические изменения и деньги. Часть первая
2−4 сентября 2021 года во Владивостоке прошёл Восточный экономический форум. Одним из главных организаторов форума был заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В своем вступительном слове Ю.П. Трутнев...
17 сентября 2021
Углеродные мошенники против энергетической стратегии России. Часть 1
Технологии гибридных войн и оранжевых революций сегодня успешно применяются не только для решения внешних военно-политических задач, но и во внутренней политике, что нам блестяще продемонстрировали последние президентские выборы в США. В условиях усиливающегося мирового кризиса, кажется, полностью...
23 марта 2021
Закон о парниковых газах разработан в интересах климатических мошенников
Предварительные замечания по проекту федерального закона № 1 116 605−7 «Об ограничении выбросов парниковых газов» В законопроекте не нашли своего отражения ключевые принципы, понятия, механизмы и инструменты управления и регулирования объемами выбросов парниковых газов и их поглощения на территории...
18 марта 2021
Кигалийская поправка — репетиция «зелёной» катастрофы Парижского соглашения
В 2019 году Россия присоединилась к Парижскому климатическому соглашению решением правительства РФ — без соответствующего федерального закона, определяющего порядок его выполнения с оценкой необходимых для этого средств. Закон об углеродном регулировании и порядке оборота прав на выбросы парниковых...
18 февраля 2021
О выдающихся заслугах российских торговцев «углеродом» перед Западом
Начало читайте в статье «Глобальное углеродное мошенничество под видом борьбы с изменением климата». После принятия Дохийской поправки к Киотскому протоколу (КП) в 2012 году России, голосовавшей против поправки, было бы логично денонсировать КП на второй период его действия до 2020 года (о том, как...
5 февраля 2021
Глобальное углеродное мошенничество под видом борьбы с изменением климата
Автор придерживается мнения, что изменение климата обусловлено прежде всего космическими причинами. Это подтверждается российскими учеными, которые на основании исследования ледяных кернов Антарктиды показали, что изменение содержания углекислого газа в атмосфере Земли следует за процессом...
3 февраля 2021
Система регулирования парниковых газов на Сахалине — стратегическая ошибка
«Правительство дало старт реализации на территории Сахалинской области эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, отработки методики формирования системы верификации...
23 января 2021
«Зелёное» углеродное ограбление России, или О чём умолчал Чубайс
Российским компаниям придется платить углеродный налог в европейскую казну из-за ошибки российских властей. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс: «В моем понимании власть проявила...
20 января 2021
В чем состоит «зелёный» бизнес, или Почему в России «зелёным» так хорошо
На портале NEWS.ru 19 октября 2020 года было опубликовано эксклюзивное интервью главы комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в котором парламентарий выдвинул тезис, что «сегодня «зелёным» быть выгодно», а также объяснил, почему он считает Владимира...
30 октября 2020
Почему не надо «искать женщину» при оценке природоохранного нормотворчества
Член общественного совета МПР Игорь Агафонов прокомментировал эмоциональное выступление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Он обратил внимание на то, что руководитель Росприроднадзора признает факт, что она «не может справиться с ситуацией в сфере экологии, с контролем за экологией»...
23 августа 2020
Мифы наилучших доступных технологий, или Диверсионная операция
29 июля 2020 года состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, Комитета по проблемам экологии и природопользования Московской ТПП и Рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ на тему «Наилучшие...
20 августа 2020