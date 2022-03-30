Россию облетела новость о том, что Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и следом за Аркадием Дворковичем уехал из России.

Иван Шилов ИА REGNUM © Пятая колонна

Комментируя эту новость лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале написал: «По большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!». Невольно вспоминается 1996 год, когда КПРФ во главе с Зюгановым сдали президентские выборы Чубайсу. Если судить, то надо было это делать тогда, а не посыпать сегодня голову пеплом.

Либеральные идеологи воровской российской элиты начали разбегаться, но не надо слишком обольщаться. Их грязные дела еще не скоро будут вычищены из авгиевых конюшен нашей экономики. За прошедшие годы в рядах пятой колонны появилось множество их новых последователей, профессионально занимающихся в государственных структурах, политических партиях и НКО внедрением в России механизмов западного экологического протекционизма под лозунгами «устойчивого развития».

Тому же товарищу Зюганову нужно тщательнее заниматься выявлением в рядах КПРФ сторонников Чубайса. Так, в 2014 году вышел 219 ФЗ, подменяющий санитарно-экологическое нормирование промышленности технологическим по НДТ (наилучшим доступным технологиям), что грубо нарушает 42-ю статью Конституции РФ. Именно это положение способствует сегодня сохранению режима темного неба над промышленными центрами и строительству диоксиновых мусоросжигающих заводов. Этот закон лоббировал член КПРФ депутат Госдумы И.И. Никитчук, о чем добросовестно отчитался на международном семинаре по экологии в Вене.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Иван Никитчук

Рассуждая объективно, в тяжелый для экономики РФ период, когда спрос на электроэнергию значительно упал из-за спада промышленного производства в РФ, у государства не было средств на поддержание созданной в СССР Централизованной системы электро‑ и теплоснабжения. Поэтому в конце 1990-х — начале 2000-х годов для привлечения иностранных инвестиций рассматривалась возможность использования иностранных «углеродных кредитов» в рамках Киотского протокола (КП) к рамочной Конвенции ООН об изменении климата. В этих целях потенциальным инвесторам из Японии была предоставлена возможность с помощью наших специалистов обследовать Централизованную систему электроснабжения РФ (ЦСЭ). Обследовав 49 энергосистем, составляющих ЦСЭ, японцы получили подготовленный нашими специалистами сводный отчет и умыли руки. И тогда, и позднее японцы неоднократно открыто заявляли о том, что они готовы представлять «углеродные кредиты» тем странам, кто лоялен стратегии политического курса Японии. Представляется, что возможность инвестиций в ЦСЭ была увязана Японией с известной темой южных Курил.

Ни один западный инвестор не мог профинансировать «громадный торт» ЦСЭ целиком и стать практически совладельцем системы государственного управления этой централизованной системы, тем более что уже в тот период странами ОЭСР во главе с США рассматривались перспективы развала РФ на отдельные «княжества».

В отсутствие внешних инвестиций для поддержания ЦСЭ решили организовать внутренние инвестиции путем увеличения тарифов на электроэнергию, включив в эти тарифы отдельной строкой инвестиционную составляющую. Позднее эту схему реализовали в ЖКХ, включив в тарифы за техническое обслуживание зданий плату за капремонт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

В СССР всегда в составе амортизационных отчислений (затрат на содержание основных фондов зданий и сооружений, в тарифах и ценах на продукцию, в том числе и на электроэнергию) существовала составляющая отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление.

Это фундаментальные основы экономики любого предприятия независимо от того, в какой системе (плановой или рыночной) оно находится. В период перехода к рыночной экономике эти фундаментальные основы экономики предприятий были разрушены. Следить и нормировать текущие расходы ставших частными предприятий, чтобы они не «проедали» оборотные средства, государство перестало. Оборотные средства предприятий стали проедаться и, как правило, оказывались в офшорных зонах на счетах их руководителей. Практически мы и сегодня наблюдаем эти процессы во многих отраслях экономики, откуда государственное регулирование фундаментальных условий функционирования предприятий ушло, это касается и работы наших госкорпораций. Способствовали этим процессам и денежные реформы, и падение курса рубля. В результате в РФ уже в условиях рынка была воссоздана затратная экономика СССР с громадным воровским механизмом «проедания» оборотных средств предприятий.

Став руководителем РАО «ЕЭС», Анатолий Чубайс создал такую систему «проедания» оборотных средств, разделив ЦСЭ на отдельные энергосистемы и электростанции (то есть разрезав торт на лакомые кусочки) и организовав процесс передачи их в частное владение. Это позволило привлечь инвесторов и акционеров и профинансировать производственную деятельность этих отдельных энергосистем бывшей ЦСЭ. В результате станции с устаревшим оборудованием и новые объекты ТЭК получили финансирование, что практически способствовало их сохранению и строительству новых объектов ТЭК. Сегодня мы имеем профицит мощностей ТЭК. Но этот профицит связан в первую очередь с деятельностью «красных директоров», которые в переходной период проедали оборотные средства предприятий и которые за зеленые (от цвета валюты) коврижки гробили в РФ производство промышленной продукции, что и послужило снижению спроса на электроэнергию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Сегодня региональные энергосистемы системы в результате их реорганизации, казалось бы, сохранили централизованную систему управления, но при этом породили внутри этой системы картельный сговор частных владельцев вместо обещанной Чубайсом здоровой конкуренции, а вместо обещанного снижения цен — их рост. Что мы сегодня и наблюдаем в монопольной экспансии картеля электросбытовых организаций по наращиванию неконтролируемых затрат при попустительстве Региональных энергетических комиссий по росту цен на электроэнергию. Понравившаяся последователям Чубайса система сбыта электроэнергии переродилась в доходный бизнес с элементами рэкета.

Сбытовые организации всяческими ухищрениями с выдуманными основаниями и начислением необоснованных счетов превращают потребителей электроэнергии в должников с перспективой отъема у должников их собственности, которая обесценивается в результате отключения электроэнергии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

Действующие нормативные акты узаконивают подобную практику прежде всего в отношении граждан, которым, в случае возникновения коллизии, связанной с прибором учета, выписываются счета на завышенное в 10 раз количество потребленной энергии! То есть сбытовая организация, видимо, исходя из презумпции виновности потребителя, увеличивает количество потребленной им энергии в 10 раз и обязует его оплатить этот беспредел и самоуправство (см. «Новый год без света, инновации в электроэнергетике или беспредел АО Мосэнергосбыт »).

Эта схема отъёма средств у законопослушных граждан птенцам гнезда Чубайсова крайне полюбилась и была успешно применена в ходе провалившейся по всем статьям мусорной реформы для расчёта платы за вывоз мусора, начисляемой по площади помещений, что позволяет получать плату за вывоз виртуального мусора.

Для реализации этих мошеннических схем создана целая сеть организаций, начисляющих заоблачные платежи за неоказанные услуги. Им в помощь сформированы мощные команды юристов и службы безопасности, которые обеспечивают надежную защиту экспроприаторов от возмущения и судебных исков беспомощных граждан. В ответ на многочисленные обращения и жалобы граждан по этому поводу в прокуратуру, Роспотребназдзор, Жилищную инспекцию, главам регионов, даются стандартные отписки, что можно квалифицировать, с моей точки зрения, как мафиозное сращивание частного капитала с властными и надзорными органами.

На очереди стоит установка счетчиков на водоотведение (канализацию), которую, вероятно, тоже будут начислять с квадратных метров. Так что дело Чубайса вполне себе хорошо живет и процветает.

Продолжение следует…