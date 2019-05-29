Тамара Ларина

Автор

Куратор кинопроектов. Искусствовед. Фотограф. Обращаю слова в хлеб. Использую кино как самопровокацию, а фотографию как способ общения. Только искусству позволяю делать с собой все, что угодно. Ищу резонансы. Практикую свет, тень и вариативность. Любимый знак препинания — тире. Куратор МКФ Артдокфест /Петербург/. Директор МКФ Open Cinema. Как журналист сотрудничаю с изданиями «Новая газета», «Эксперт», «Радио Свобода». Участник фотовыставок в Москве и Петербурге. Публикации фоторепортажей в журналах «Эксперт», «Русский репортер» и др.