Наталья Шарапова

Автор

Получила высшее образование по специальности экономист, десять лет работала в крупных финансовых компаниях, параллельно училась фотожурналистике на курсе Сергея Максимишина. С 2015 года работает фотографом и бильд-редактором. В 2016 году отправилась в полугодовое путешествие по Кавказу и документировала жизнь жителей Грузии и Азербайджана. В настоящее время снимает документальные, личные и корпоративные фотоистории. Вошла в шорт-лист и участвовала в выставках «Молодые фотографы России» и Kolga Tbilisi Photo. Публиковалась в изданиях Lenta.ru, Bird In Flight, Ведомости, It's nice that, ИА REGNUM и др. Персональный сайт: <a href=http://www.natasharapova.com target=_blank >www.natasharapova.com</a>