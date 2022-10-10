Александр Халдей

Автор

Родился 22 ноября 1962 года в г. Саратове. В 1986 году закончил Саратовский экономический институт по специальности "Планирование промышленности". В 1990-1991 годах стажировался в ФРГ по специальности "Корпоративный менеджмент". Эксперт в области конфликтологии и переговоров. 25 лет в бизнесе на руководящих должностях. 15 тысяч часов переговорной практики, в том числе кросс-культурных переговоров. Консультант в сфере проектирования переговоров, медиатор. Преподаватель, бизнес-тренер, коуч.