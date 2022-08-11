После начала СВО на Украине в России возник поток эмигрантов из представителей среднего класса, который был электоральной опорой и обслугой космополитического ядра российской элиты. Побежали люди бизнеса, актёры, писатели, теле- и радиоведущие, модельеры, певцы, бывшие чиновники, креативные пиарщики, чья клиентура испуганно разбежалась по заграницам, айтишники — все те, кто жил «в этой стране», делая ей одолжение, а теперь им стыдно или они испугались.

Александр Дейнека. Футбол

Но есть ещё одна категория беженцев. О ней не принято говорить, так как их исход является свидетельством оглушительного провала власти на главном направлении — в политическом пиаре. Бежит главная опорная конструкция пропаганды — бегут топовые спортсмены. Авангард армии агитаторов за привлекательность системы имени элитного консенсуса компрадоров и патриотов. Кончился консенсус, умер, а в доме повешенного, видимо, о верёвке не упоминают.

Спорт — важнейшее средство маркетинга территорий, того самого, что в масштабах геополитики является конкуренцией стран за привлекательность для туристов, инвесторов и электората своей и чужих стран. Спортсмены — лицо страны. Им прощают всё в обмен на рекламу своего государства, а точнее — своей власти и её политического строя.

На пропаганде спорта построена вся патриотическая работа, прикрывающая собой колоссальные пороки сделки между властью и спортсменами. Чиновники и спортивные функционеры воровали колоссальные деньги, спортсмены получали колоссальные гонорары, но требование было одно: дайте результат. Успехи сборных были анестезией от провалов экономической политики либералов. Спорт — лучшее отвлечение масс от бытовых проблем и связанной с ними политизации.

Виды спорта

Спортсмены устроились очень хорошо. Они стали посредниками между властью и транснациональными корпорациями. В значительной части малообразованные и малокультурные, с купленными дипломами и военными билетами, косноязычные и простоватые («голодал он и в учёбе не дерзал, успевал переодеться и в спортзал» — пел Высоцкий о школьно-студенческих годах спортивной элиты первого эшелона), они не особо разбирались в вопросах политики, управления, чести и морали. Как-то было не нужно.

Но они — и особенно их жёны, если речь шла о мужчинах — хорошо разбирались в курсах валют и марках тряпок и автомобилей. И они поняли: они нужны власти и большому бизнесу. Они торговали своими лицами.

Возникла сделка между политической и спортивной элитой: вы нас рекламируете, а мы закрываем глаза на способы вашего обогащения. Ну и иногда сами в этом участвуем, курируя направления и бюджеты. Главное — вы надеваете герб государства на ваши майки, а то, что рядом вы облеплены рекламой корпораций — не наше дело. Главное, будьте лицом государства под нашей властью. В этом случае сделка гарантирована.

Сделка спортивной и политической элиты была заверена элитой бизнеса. Спорт стал главным оружием мягкой силы в геополитической войне государств. И тут вдруг выяснилось: а наши бойцы спортивно-идеологического фронта дезертируют из окопов. Они стали выходить из российского гражданства и бегом принимать любое другое — ради возможности оставаться в спорте как в большом бизнесе.

Нет смысла сейчас называть эти имена — лишней рекламы предателям не нужно. При необходимости каждый может найти их в интернете. Прежний элитный консенсус лишился одной из ведущих опорных колонн. Рекламные агенты политической элиты сбежали, наплевав на договоры. Изменилась ситуация — и им невыгодно больше оставаться в их рамках.

Конечно, сбежали не все, кто-то пока остался. Но вскрылась постыдная система организации спорта как сговора элит, которым на спорт наплевать, а важнее всего свои интересы. Свои деньги и своя корысть. Власти либералов нужна реклама, а спортсменам — деньги. Как только власть ударила спортсменов по деньгам, те вышли из консенсуса, как дети лейтенанта Шмидта из конвенции. И «ушли к обновленцам», как попы после Октябрьского переворота, то есть к врагам России. Сменили Родину, как переехали из одной гостиницы в другую.

Власть либералов отказывалась от идеологии, введя вместо патриотизма корысть. Подкуп. Сделку. Спортсменов купили. Выросло поколение тренеров и спортсменов большого спорта, у которых по два-три паспорта в кармане, а с Россией связывают лишь контракты. Спортсмены оказались актёрами патриотических ролей: многие, играя патриотов, на самом деле были предателями и предали Россию сразу, как только та попала в конфликт с Западом.

Сначала они были готовы идти в колоннах без флага и гимна. Мы их понимали и приобнимали — вот идёт колонна испуганных патриотов. Их надо понять и простить. Это дело их жизни. Поболеем за них, поддержим.

Потом при СВО кто-то из них в обмен на допуски к турнирам подписал всякие осуждающие петиции. Мы их и тут поняли и простили. Это же дело их жизни. Они же вынужденно. Не на самом деле. А потом они просто стали отказываться от российского гражданства ради своего спортивного бизнеса. Отстань, Родина. Не можешь помочь — хотя бы не мешай (девиз наших коммерсантов).

И вся идеология либеральной государственности всплыла кверху брюхом. Она потерпела полнейшее фиаско. Спортсмены как партнёры по бизнесу своих контрагентов кинули. Массового спорта не создавалось по причине ненужности — это непрофильные активы для элиты. Они подлежат оптимизации. Большой спорт — это инвестиции. Как коммерческие, так и политические. Кончился бизнес — кончилась любовь. А без денег любовь не заказывали.

Политика отказа от идеологии принесла самые большие издержки и вышла самым тяжёлым боком. Мы потеряли целое поколение. Их уже бесполезно переделывать — они испорчены навсегда. Работать надо с теми, кто пока в пелёнках. Их родители им уже ничего хорошего не дадут. Или мы завоюем детей, или потеряем Россию.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Школьники

Весь патриотизм нашего народа — не благодаря элите, а вопреки ей. Не благодаря государственной политике, а вопреки ей. У нас патриотами не воспитывали. У нас в лучшем случае воспитывали безыдейными технократами. И по школьной, и по вузовской программе, и по жизни. Треть страны воюет и поддерживает, трети всё безразлично, треть затаилась и ждёт, кто победит. Сочувствует тем, кто за противника. Ждёт, когда его можно выйти встречать с цветами.

Спортсмены не могут и не должны больше быть лицом власти и государства. Союз чиновника и большого спортсмена — это мутный союз лицемеров и предателей. Им не нужна Россия, им нужны деньги. Если Родина мешает деньгам, брось Родину.

Почему они не организовывают альтернативные турниры? Не поднимают спорт в глубинке? Очень просто: они не видят, где здесь деньги. В бюджете на это денег нет. Население само не потянет. Рекламы от глобальных корпораций не будет. СМИ не передадут трансляции. Укреплению власти спортивных чиновников это не поспособствует — их положение определяется местом в балансе системы сдержек и противовесов. Они отвечают за потоки денег, а не за идеологию. Потому им простой спорт не интересен.

Пока у страны руки не дошли до спортивных функционеров и до сферы спорта. Пока не до них. Они могут вполне сказать, что клубы Крыма не будут участвовать в турнирах России по футболу. А фанатов приглашать на трибуны за деньги. Потому что чиновники боятся, что их выгонят из международной федерации. Лично их, а не Россию. И так везде. Большой спорт — это гетто пятой колонны с давних времён.

То, что побежали некоторые топовые спортсмены — это крах главной скрепы элитного консенсуса технократов, либералов и патриотов. Спортивные перебежчики больше не могут быть лицом России. Хватит нам позора. Пора вернуть спорт народу, а не пропаганде либералов. Массовый спорт — это идеология и политика.

Настоящие патриоты от спорта — это те, кто все эти годы на нищенских зарплатах возился с детишками в провинциальных секциях, уводя их с улиц и превращая в людей. Они возили их на своих стареньких автомобилях на турниры, за свои деньги покупали им билеты, кормили в дороге, помогали (поднимая связи с бывшими учениками, выбившимися в люди) с работой и учёбой.

Они бессребреники, которых уважают все — спортсмены, их родители, чиновники, даже бандиты. Вот настоящая элита нашего спорта и нашей страны. Тысячи жизней и судеб они спасли своим подвижничеством. В 90-е они вытаскивали пацанов из банд, в нулевые и десятые прививали им идеалы спорта. В двадцатые они возятся уже с детьми своих бывших воспитанников и потихоньку умирают от возрастных болячек.

Профессиональный спорт, дитя глобализации, с его допингом, мутными деньгами, политическими договорняками, компрадорами и корыстными пацифистами должен уйти на помойку истории, вслед за своими заказчиками. Новой России всё это не нужно, у неё другие символы и ценности.

Старая, уходящая элита будет препятствовать этому всеми силами, но сделать ничего не сможет. Её сфера бизнеса схлопнулась, а рекламные агенты разбежались по заграницам. Спорт в России не должен быть средством оболванивания и соблазна большими деньгами. Он должен быть сферой бескорыстия, подвига и человечности. Тогда не придётся краснеть ни за спортсменов, ни за результаты, ни за чиновников, ни за государство.