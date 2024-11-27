Школа в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 13-летний Хуршед бьёт в лицо ногой 14-летнего Артёма, потом наносит еще один удар рукой и убегает. Так плохо понимающий русский язык подросток из Узбекистана отреагировал на попытку объяснить ему правила онлайн-игры. Не понял, взбесился и полез драться.

ИА Регнум

Инцидент произошёл еще в ноябре 2023 года, но известно о нём стало только на прошлой неделе, когда в сети завирусилось видео произошедшего.

Ролик вызвал общественный резонанс, к расследованию подключилась местная полиция, которая возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Также дело под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Журналисты ИА Регнум разыскали пострадавшего школьника и его маму Дарью. По её словам, в тот день сын по-дружески посоветовал знакомому по школе мальчику Хуршеду популярную среди подростков игру.

«Хуршед очень плохо разговаривает по-русски и попросту не понял, что говорит мой сын. Он оскорбился, решив, что Артём обозвал его и, по всей видимости, разозлился и решил вот так вот отомстить», — рассказала женщина.

Она также сообщила, что Хуршед в кабинете директора школы извинялся, плакал, обещал, что больше так не будет. Его мама тоже умоляла о прощении для сына. Дарья с сыном простили мигранта, он даже остался учиться в школе. Но парень не исправился и спустя месяц опять принялся за старое.

«После того случая Хуршед остался в школе и проучился до лета 2024 года, закончил учебный год. За эти полгода он бил еще нескольких детей. Летом он напал на мою знакомую девочку. Они гуляли в одной компании и зашли в подъезд к кому-то в гости. В какой-то момент Хуршед забежал в лифт, где стояла Марина и пнул ей со всей силы ногой в живот. На вопрос, зачем он это сделал, Хуршед ответил, что ему показалось это крутым», — рассказал Артём ИА Регнум.

В конце концов мать отправила Хуршеда на родину, в Узбекистан. А сама осталась работать в России.

«Пришлось пригласить переводчика»

26 ноября 2024 года в Государственную думу внесён законопроект, который запрещает принимать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Документ предполагает обязательное тестирование для таких детей перед зачислением в школы. 9 декабря законопроект рассмотрит профильный комитет.

«В первом чтении планируем рассмотреть его на пленарном заседании ГД 10 декабря», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На примере Хуршеда становится понятно, чем может обернуться плохое понимание русского языка для подростков-мигрантов. Мать пострадавшего школьника, Дарья, рассказала журналистам ИА Регнум, что причиной конфликта между детьми стал именно язык. «Хуршеда воспитывает только мама, папы у него нет. Ни сам мальчик, ни его мама по-русски толком не говорят и не понимают», — пояснила мама Артёма.

Когда администрация школы вызвала мать Хуршеда в школу, пришлось специально пригласить переводчика, который объяснил семье мигрантов, чего от них хотят.

К сожалению, случаи насилия со стороны детей мигрантов стали частым явлением в российских школах.

В ноябре 2023 года в Нижегородской области семью мигрантов из пяти человек обязали покинуть территорию России после драки в туалете школы №76 Нижнего Новгорода. Дети сняли конфликт на видео и выложили в сеть.

В ролике видно, как восьмиклассник-мигрант бьёт сверстника: якобы парень обидел ученика помладше, земляка того, кто затеял драку. Выяснилось, что родители мальчика нарушили нормы миграционного законодательства, не выехав из России по истечении срока предельного пребывания в стране. В отношении отца и матери были составлены протоколы об административном правонарушении, суд принял решение об их выдворении.

Осенью 2024 года аналогичный инцидент произошёл в Тюмени. В интернет попало видео драки между 14-летними подростками-мигрантами и их русским сверстником. Драка произошла 24 октября в школе №63. Как заявили нападавшие, мальчик якобы оскорблял родственников подростка из Средней Азии.

«Оба ребёнка признали, что вели себя некорректно по отношению к своему однокласснику, и смогли достичь примирения» — так после беседы с драчунами и их родителями прокомментировали случившееся в администрации школы. Против педагогов завели уголовное дело по статье «Халатность».

15 ноября 2024 года в школе №38 Абинска в Краснодарском крае восьмиклассник из семьи мигрантов из Средней Азии, получившей недавно российское гражданство, разбежавшись, ударил по голове русского одноклассника. Пострадавший ударился о стену и потерял сознание. Друг школьника-мигранта снимал происходящее на телефон, чтобы потом выложить в сеть.

А в городе Валдай Новгородской области подросток из таджикской семьи принёс на уроки флаг своей страны. Когда одна из русских девочек спросила, зачем он это сделал, мальчик пообещал зарезать её после уроков. Родители школьника спустя несколько дней выложили видео, в котором извинялись и уверяли, что в России им всё нравится.

Не могут общаться, поэтому дерутся

Клинический психолог Евгения Палиева пояснила ИА Регнум психологический аспект агрессивного поведения детей мигрантов. По её словам, миграция — это стрессовая ситуация: люди попадают в чужую страну и культуру, в среду, где говорят на незнакомом языке, и испытывают жесточайший дискомфорт. «Родители понимают, зачем они поехали, а детей просто берут и везут с собой», — говорит психолог.

Потребность в общении, продолжает Палиева, является одной из базовых и стоит сразу после физиологических и потребности в безопасности.

«Насколько тяжело оказаться в какой-то социальной группе без знания языка, думаю, многие могут представить из личного опыта, когда оказывались в стране, где местные жители не понимают вашего языка.

Для группы людей дискомфортно, когда кто-то не понимает язык и оторван от коммуникации, но для самого человека, не знающего языка большей группы, это и вовсе огромный стресс. Конечно же, наиболее этому стрессу подвержены дети, ведь в детском возрасте ещё не сформировались должным образом процессы эмоциональной саморегуляции, в то время как общение является с начала подросткового возраста ведущим видом деятельности, способствует социализации и развитию человека», — рассказывает психолог.

По её наблюдениям, многие взрослые трудовые мигранты не видят себя в нашем обществе, не хотят связывать свою жизнь «с этой территорией», поэтому даже не собираются учить русский язык. При этом они везут с собой жён и детей — дети приходят в российские школы без базовой языковой подготовки.

Решить эту проблему был призван законопроект, ограничивающий право на въезд в Россию членов семей низкоквалифицированных мигрантов. Однако 25 ноября правительство отклонило документ, потребовав его «существенно доработать», поскольку закон может «создать правовую неопределённость и противоречить положениям международных договоров».

Пока же не знающие русского языка дети мигрантов продолжают сидеть в школах, буквально не понимая ни слова, хотя могли бы учиться дома на родном языке. Обучением подобное «просиживание» назвать нельзя. Дети чувствуют себя очень неуютно, злятся и выплёскивают агрессию на сверстников.

«Сдерживать свои эмоции, останавливать внутреннюю агрессию дети мигрантов не умеют. Да и к тому же они по природе более темпераментны, поскольку являются потомками южных народов», — считает Евгения Палиева.

Есть ещё один важный нюанс. Как пояснила ИА Регнум директор средней школы Наталья Белова, в связи с плохим знанием русского языка приходится определять детей мигрантов в более младшие классы, чем им положено по возрасту. А в детском возрасте год-два разницы играют огромную роль, дети более физически развиты и сильны и в то же время, чувствуют свою ущербность из-за того, что плохо понимают одноклассников и учителя. Отсюда нападения и драки.

Белова считает, что принятие закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка может хотя бы частично снять эту стрессовую напряжённость.