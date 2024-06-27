26 июня года стало известно, что 2 октября этого года новым, четырнадцатым по счёту, генеральным секретарем НАТО станет и. о. главы правительства Нидерландов Марк Рютте, недавно ушедший с поста премьер-министра королевства.

ИА Регнум Марк Рютте

О том, кто сменит норвежца Йенса Столтенберга — бывшего генсеком без малого десять лет — на боевом посту главы «оборонительного» (так он себя позиционирует) альянса, гадали достаточно давно.

Лондонская The Telegraph два года назад уверенно писала, что в кресло генсека сядет экс-премьер и катализатор украинского конфликта Борис Джонсон. Канадская CBC прочила «генсекство» главе минфина Канады, этнической украинке Христе Фриланд.

До определённого момента в шорт-листе находились ещё две дамы — экс-премьер Великобритании Тереза Мэй и её действующая эстонская коллега Кая Каллас. Вообще, превращение альянса в «бабье царство» было самым распространённым прогнозом, причём чаще всего фигурировали именно представительницы Прибалтики — упоминались бывшая премьер-министр Литвы Даля Грибаускайте и экс-президент Эстонии Керти Кальюлайд. Кроме того, говорилось, что могут поощрить Балканы, пригласив в генсеки бывшую президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Но четвёрка главных игроков альянса — США, Британия, Франция и ФРГ выступили в поддержку мужчины из Старой Европы — Марка Рютте.

«Я знаю, что оставляю НАТО в хороших руках», — так назначение прокомментировал в соцсети X (запрещена) Йенс Столтенберг. Благодаря чему норвежец сдаст пост голландцу?

Старый холостяк с «тефлоновой» репутацией

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге — на родине художника Вермеера, группы Shocking Blue, в одной из фактических столиц королевства: в Гааге заседают парламент, кабинет министров, и здесь же располагается королевская резиденция. Но что более важно — здесь сосредоточены штаб-квартиры глобалистских и атлантистских структур, числом около полутора сотен. В этом «городе мира и справедливости» (официальный титул Гааги) заседал трибунал по бывшей Югославии, здесь умер Слободан Милошевич, и здесь же — штаб-квартира Международного уголовного суда.

Рютте, сделавший успешную карьеру — за которую он получил прозвище «тефлоновый Марк», был из первых учеников в глобалистской школе. Будущий премьер родился в семье одного из самых богатых граждан страны, директора крупной торговой компании, сделавшей деньги в колонии Нидерландская Ост-Индия, нынешней Индонезии.

Семья исповедовала достаточно жесткие религиозные взгляды кальвинистского толка, Марк был седьмым ребенком. Будущий политик получил историческое образование, окончив в 1992 году Лейденский университет с соответствующей специализацией. После окончания учебы работал в компании Unilever, занимающейся производством продуктов питания и бытовой химии (и при этом показательно радеющей за экологию), на должности менеджера по персоналу. С 2008 года вел курсы по социологии в Колледже Яна де Витта в родной Гааге.

Параллельно с этим Марк Рютте начал политическую карьеру. Еще студентом будущий премьер возглавил молодежную организацию Народной партии за свободу и демократию (НПСД). В 1993–1997 годах состоял в Исполнительном Совете партии.

НПСД была создана в 1948 году на базе консервативно-либеральной Партии Свободы и нескольких деятелей Партии труда, покинувших последнюю из-за излишней, по их мнению, социалистичности. Большую часть времени с момента основания (53 из 75 лет с 1948 по 2023 года) НПСД оказывалась в составе правящей коалиции, что достигалось за счет «половинчатого» либерально-консервативного идеологического направления партии, разделенной этим фактором на два примерно равных крыла. Марк Рютте причисляет себя к либеральному крылу.

В 2002–2004 годах занимал пост госсекретаря (заместителя министра, участвующего в заседаниях правительства) труда и социальной защиты, а после, до 2006 года — образования в правительстве Яна Петера Балкененде, деятеля партии Христианско-демократический призыв, НПСД была партнером по правящей коалиции. Одновременно с 2003 года Рютте занимал кресло депутата нижней палаты парламента.

В 2006 году после отставки Йозиаса ван Артсена, предыдущего председателя НПСД, Рютте выдвинул свою кандидатуру на этот пост, основным его противником стала Рита Вердонк, деятель консервативного крыла партии. В ходе голосования Марк одержал победу, набрав 52% голосов против 46% за Вердонк. В следующем, 2007 году, Рита Вердонк была изгнана из рядов НПСД.

Причиной стало то, что Вердонк обвинила коллегу по партии и парламенту, мигрантку из Сомали и феминистку Айаан Хирси Али в том, что та то ли не получила нидерландское гражданство, то ли получила его с нарушениями. Документы для Али выправили, консерватора Вердонк подвергли остракизму, а «тефлоновый Марк», не вмешивавшийся в скандал, оказался на коне.

Добавим, что и на личной репутации Рютте, вроде бы нет пятен — неженатый и бездетный политик, тем не менее, не оказывался под подозрением в чем-либо предосудительном, в отличие, например, от женатого семьянина Дональда Трампа.

Ковид почти подорвал карьеру

В 2010 году Рютте возглавил партию на парламентских выборах, был признан победителем теледебатов. В своей предвыборной программе либерал Рютте поиграл с националистической и левой популистскими повестками: пообещал ужесточить миграционное законодательство, повысить пенсионный возраст и уменьшить пособия иммигрантам, а освободившиеся деньги направить на борьбу с последствиями экономического кризиса 2008 года.

На выборах в октябре 2010 года НПСД набрала 20% голосов и 31 место (на 9 больше, чем прежде) во второй палате Парламента. 14 октября королева Беатрикс объявила о назначении Марка Рютте премьер-министром страны. Сразу было сформировано правительство коалиции НПСД и ХДП.

В дальнейшем Марк Рютте уходил в отставку со своего поста и возвращался на него еще 3 раза: в 2012 году из-за разногласий по формированию бюджета раскололась коалиция и Рютте пришлось переформировывать кабинет, на этот раз совместно с Партией труда. В 2017 году прошли очередные парламентские выборы, в результате которых кабинет вновь возглавил Рютте.

Наконец, в 2021 году его правительство вновь ушло в отставку в результате массовых протестов, вызванных антикороновирусными мерами. Однако на внеочередных выборах кабинет победившей коалиции вновь возглавил Марк Рютте. Во всех вышеперечисленных случаях между выборами Рютте руководил страной в качестве исполняющего обязанности главы правительства.

7 июля 2023 года Рютте подал королю Виллему-Александеру прошение об отставке из-за разногласий по миграционному вопросу с Христианским союзом, партией, входящей в коалицию: ХС отказался поддержать меры по ограничению миграции в Нидерланды, выдвинутые НПСД. 14 августа Рютте покинул и пост председателя партии. Впрочем, по результатам выборов ноября 2023 года новое правительство так и не было сформировано из-за невозможности сформировать коалицию, поэтому Марк Рютте до сих пор является исполняющим обязанности Премьер-Министра.

Стойкий заукраинец

Впервые политику предложили пост генсека НАТО еще в январе 2023 года, однако тогда Марк Рютте отказался, сославшись на желание прекратить политическую карьеру после окончания очередного срока. Тем не менее, после отставки в июле того же года Рютте вернулся к предложению.

В феврале 2024 года стало известно, что голландский политик является основным претендентом на пост генсека, его кандидатуру поддержали 28 из 32 стран-членов альянса. Текущий генсек организации, бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг объявил об уходе с поста 2 октября 2024 года. В июне 2024 года уже все члены альянса подтвердили кандидатуру Рютте.

Стоит сказать, что голландский политик на посту премьера горячо поддержал Украину еще в 2014 году.

1 марта 2022 года, практически сразу после начала СВО Рютте подписал двустороннее соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским, обещая предоставить финансовую помощь. Рютте также горячо поддержал прошедший недавно саммит в Швейцарии, заявив, что Россия не имеет права участвовать в нем, пока «не соблюдает международные принципы».

«Марк — истинный сторонник трансатлантизма, решительный лидер и человек, способный формировать консенсус», — аттестовал Рютте его предшественник Столтенберг.

Сам Рютте в ходе апрельского визита в Литву сказал следующее:

«Крайне важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей… Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее 2 процентов (ВВП) на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга».

Так что изменений в политике альянса в отношении России ждать не приходится. Именно в этом духе оценил назначение пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов атлантического альянса».