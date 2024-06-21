NATO (North Atlantic Treaty Organisation — Организация Североатлантического договора) — военно-политический альянс, созданный в начале холодной войны, 4 апреля 1949 года, для противодействия Советскому Союзу и социалистическому лагерю во главе с США. Продолжил свое существование после падения СССР, является одним из основных инструментов США в деле сохранения гегемонии.

ИА Регнум

В настоящий момент членами НАТО являются 32 государства.

Общая численность их войск оценивается в 3,4 млн человек (резерв — 2,6 млн). Из них самой боеспособной является армия США, на которую приходится 1 млн 336 тысяч действующего личного состава (не считая резервистов). Данные приводятся согласно отчёту The Military Balance 2024, подготовленному лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Крайне внушительно и финансирование американской армии — расходы Пентагона в 2024 финансовом году составляют 886,3 млрд долларов.

Для сравнения, общие бюджетные расходы России по разделу «Национальная оборона» на 2024 год — 10,38 млрд рублей (121,5 млрд долларов).

Среди остальных армий НАТО самые крупные:

ВС Турции (355,2 тысячи по данным на 2024 год),

Франции (203,8 тысячи),

Германии (181 тысячи),

Италии (160,9 тысячи),

Великобритании (144,4 тысячи).

Бюджеты стран на оборонку, соответственно, незначительны по сравнению с той же статьей в расходах Штатов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Создание НАТО: декларируемые и реальные цели

Путь к оформлению военного альянса стран Запада после Второй мировой войны начался в марте 1948 года, когда представители пяти европейских государств — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция — заключили Брюссельский пакт — договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Параллельно с этим велись переговоры о заключении похожего договора между тремя крупнейшими странами англосаксонского мира — США, Канадой и Великобританией.

В итоге родилась идея создания единого военного блока стран Запада на основе договора, который и был заключен 4 апреля 1949 года в Вашингтоне.

В 1-й статье Североатлантического договора подчёркивался «мирный» характер создаваемого блока:

«Договаривающиеся стороны обязуются, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость».

Реальную цель альянса сформулировал первый генеральный секретарь НАТО, британский генерал барон Гастингс Исмей: «Держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы».

Первоначально в альянс вошли 12 стран Северной Америки и Европы: США, Канада, Исландия, Великобритания, Португалия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия и Италия.

В какой момент США собрали альянс

На Западе существует расхожее мнение, что подписание Североатлантического договора было ответной мерой на агрессию Советского Союза. Так, в апреле 2014 года в своей речи по случаю 65-летия блока Андерс Фог Расмуссен, генсек альянса на тот момент, сообщил: «Шестьдесят пять лет назад в этом месяце НАТО было создано в опасном мире. В то время как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона».

Тучи, действительно, сгущались, но винить в этом следует сам Запад. Как отмечало ИА Регнум, появление НАТО стало логичным продолжением Фултонской речи Уинстона Черчилля о железном занавесе от Балтики до Адриатики, отказа включить СССР и Восточную Европу в «план Маршалла», термоядерной и водородной гонки, планов войны с СССР (американского «Тоталити» и британского плана «Немыслимое»), первого берлинского кризиса и первого прокси-столкновения западного и советского блоков — гражданской войны в Греции.

С другой стороны, Москва предпринимала усилия по снятию потенциальных военных угроз и разрешению кризисов в Иране, Греции, Турции и Корее. СССР стремился к компромиссу, дабы избежать кровопролития.

В германском вопросе деструктивную инициативу также проявил Запад, объединив зоны оккупации США, Великобритании и Франции и создав ФРГ в мае 1949-го. Создание ГДР как альтернативного немецкого государства в октябре того же года стало, таким образом, ответной мерой советской стороны после фактического отказа Запада от объединения Германии в нейтральном статусе по австрийскому примеру.

Только после того, как в 1955 году ФРГ включили в состав НАТО (что шло вразрез с Потсдамскими соглашениями июля-августа 1945 года, где шла речь о единой и при этом демилитаризованной Германии), была создана Организация Варшавского договора и окончательно оформился двуполярный мир.

Как НАТО расширялось во времена холодной войны

С 1949 года до окончания холодной войны произошло 3 этапа расширения НАТО:

18 февраля 1952 года в альянс вступили Греция и Турция, опасавшиеся угрозы со стороны советского лагеря;

как уже говорилось выше, 9 мая 1955 года к НАТО вопреки обещаниям внеблокового статуса присоединилась Западная Германия, ГДР вошла в состав ОВД через 5 дней;

20 мая 1982 года присоединилась Испания. Это был очередной шаг королевства на пути интеграции в западный мир после смерти Франко и начала демократизации.

Единственной попыткой переломить тренд на усиление атлантистского блока стало решение Шарля де Голля в 1966 году вывести Францию из военных структур НАТО. Но с середины 1990-х Франсуа Миттеран и Жак Ширак начали процесс возврата к полноценному участию страны в альянсе. Де-юре Франция возобновила полноценное участие в НАТО в 2009-м, при Николя Саркози.

1990-й: альянс обманывает Горбачёва

В 1985 году генеральным секретарем КПСС и главой СССР стал Михаил Горбачёв, который взял курс на сближение с Западом — что было продекларировано в книге 1988 года «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира» и в выступлении Горбачёва в ООН 7 декабря 1988 года.

Незадолго до распада СССР первый и последний президент Союза попытался договориться со странами НАТО. В феврале 1990 года в ходе встречи с канцлером ФРГ Гельмутом Колем Горбачёв согласился на членство объединенной Германии в НАТО в обмен на устные заверения о том, что альянс не будет расширяться дальше на Восток.

Как известно, обещания были нарушены, причем представители стран Запада долгое время уверяли, что никаких устных обещаний и не было. Однако в феврале 2022 года были опубликованы документы, в том числе видеоформата, которые доказывают факт обмана.

Расширения после краха СССР: 7 бросков на восток

С 1990 года до настоящего момента произошло еще семь расширений НАТО.

В альянс вошли Чехия, Венгрия, Польша (четвертое расширение, 1999 год),

Болгария, Румыния, Словакия, Словения и три бывшие советские республики — Эстония, Латвия и Литва (пятое расширение, 2004 год),

Албания и Хорватия (шестое расширение, 2009 год),

Черногория (седьмое расширение, 2017 год),

Северная Македония, которой пришлось даже сменить название из-за претензий Греции ради членства в альянсе (восьмое расширение, 2020 год),

Финляндия (девятое расширение, 2023 год)

и Швеция (десятое расширение, 2024 год).

Вступление Финляндии в НАТО стало окончательной фиксацией отхода финнов от линии, заданной Договором о дружбе с СССР 1948 года. Но проблема в том, что сменивший этот документ Договор об основах отношений РФ и Финляндии 1992 года не содержал обязательства сторон не участвовать в военных блоках, которые могли бы создать угрозу безопасности обеих стран.

Как бы то ни было, в итоге роспуска Варшавского договора, распада СССР и отказа Финляндии и Швеции от нейтрального статуса НАТО сформировало антироссийский «кордон» от Баренцева моря до Чёрного.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Боевые операции НАТО и их «цена»

Как ранее поясняло ИА Регнум, де-факто участие европейских союзников и Канады в Корейской войне (формально военной акции ООН) и поддержка, которую Соединённым Штатам оказывали Британия, Франция, ФРГ и Италия во время войны во Вьетнаме — всё это обуславливалось в том числе и обязательствами по альянсу.

Формально первой военной акцией альянса стала операция Maritime Monitor («Морской монитор») 1992 года — ввод в Адриатику военно-морской группы НАТО во главе с американским авианосцем «Теодор Рузвельт» для обеспечения блокады Югославии.

В 1995-м страны НАТО провели акцию «Обдуманная сила» — воздушные бомбардировки боснийских сербов: 152 гражданских убито, 273 ранено.

В 1999-м государства альянса (включая Францию, ещё формально находившуюся вне военных структур) участвуют в развязанной США агрессии против Югославии. Погибло 2,5 тысячи мирных сербов и черногорцев.

С начала XXI века можно выделить три крупных военно-политических акции альянса.

Во-первых, это афганская кампания. Если не считать помощи стран НАТО «борцам за свободу» — моджахедам во время войны 1979–1989 годов (благодаря чему была успешно начата военно-политическая карьера Усамы бен Ладена), то точкой отсчёта надо считать октябрь 2001 года.

За время американской операции «Несокрушимая свобода» (2001–2021 годы) и «работы» натовцев из Международных сил содействия безопасности погибло 46 300 гражданских лиц. Производство метамфетамина в демократизированном Афганистане только в 2017–2021 годах выросло в 10 раз, а к 2018-му доля афганского «товара» на мировом рынке героина составила 92%.

Если в Афганистан НАТО вошло, прикрываясь резолюцией Совбеза ООН (принятой, правда, лишь через два месяца после вторжения), то войну в Ираке 2003–2011 годов американцы и их коллеги по альянсу начали уже безо всякой оглядки на международное право.

«Наказание» Ирака за мифические разработки оружия массового поражения обернулось гуманитарной катастрофой.

Только по отчёту минздрава Ирака для ВОЗ, на первом этапе «демократизации» (2003–2006 годы) погибло до 203 тысяч мирных граждан. По оценке неправительственного проекта Iraq Body Count, к 2011 году было убито, умерло от ран и вызванных войной болезней 1 млн 620 тысяч человек. Из них 72% — гражданские лица.

После бомбардировок было уничтожено больше 750 госпиталей, 3970 клиник и 5700 учебных заведений.

Если во вторжении в Ирак участвовали не все партнёры по НАТО (помимо США, Британия, Турция, Италия и недавно принятая в альянс Польша), то в интервенции в Ливию марта — октября 2011 года была уже солидарной акцией большинства членов альянса. За исключением разве что Германии, позволившей себе воздержаться.

Минздрав Ливии успел сообщить о 700 мирных гражданах, погибших в марте–мае 2011 года после атак по Триполи, Бенгази и другим городам. Если верить позднейшим оценкам иранских источников, то жертвами натовской интервенции стали до 40 тысяч ливийцев.

Помощь НАТО ливийской «демократической оппозиции» в «освобождении от тирании Муаммара Каддафи» привела к полному разрушению ливийской государственности и двум гражданским войнам (2011–2014 и 2014–2020 годов), которые также унесли жизни десятков тысяч человек, в частности 14,2 тысячи человек в ходе последнего конфликта.

С февраля 2022 года и по сегодняшний день очередным объектом особого попечения НАТО оказывается киевский режим.

В мае 2024 года начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков отмечал, что за время российской СВО на Украине НАТО и её союзники передали Киеву около 800 танков, 270 РСЗО, 130 самолетов и вертолетов, а также более 30 тысяч БПЛА.

Отношение России

Владимир Путин неоднократно обращал внимание как на факт обмана со стороны стран НАТО в 1990 году, так и на провокационный и агрессивный характер любого расширения альянса на восток.

В 2007 году в известной речи на Мюнхенской конференции по безопасности российский лидер подчеркнул:

«Где теперь эти заявления (о нерасширении альянса. — Прим. ред.)? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина (Манфреда) Вёрнера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии?».

Во время большой пресс-конференции в 2014 году президент отметил:

«Мы, что ли, свои вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? Базы НАТО кто двигает к нам, военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто‑нибудь слушает, хоть какой‑то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в ответ только одно: «Не ваше дело, каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности». Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено?».

Вспомнил об опасности НАТО Путин и в своей программной статье «Об историческом единстве русских и украинцев» в 2021 году:

«Прежде всего это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное освоение территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО. Не случайно, что упомянутый скандальный закон о «коренных народах» принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине».

О том, что Североатлантический альянс «осваивает» Украину, явно намеченную как следующий плацдарм НАТО против России, президент говорил и в обращении 24 февраля 2022 года, в котором глава государства объявил о начале СВО:

«Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. Дело, конечно, не в самой организации НАТО — это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях — замечу, на наших же исторических территория, — создается враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием».

В интервью медиакорпорации Китая в преддверии визита в КНР в октябре 2023 года президент также напомнил о том, что западный «оборонительный» блок не сдержал обещаний:

«Нам же говорили в 1991 году еще, тогдашняя администрация США, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения. И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания. Понимаете, с такими людьми очень трудно вести диалог».

Очевидно, что продолжающееся и укрепляющееся сближение России с незападными мировыми игроками стало следствием откровенно вероломного поведения бывших западных партнёров.