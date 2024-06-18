В команде нового министра обороны Андрея Белоусова новые кадры. Президент Владимир Путин подписал документы о перестановках в Минобороны: назначены первый заместитель главы ведомства, а также три заместителя министра.

ИА Регнум

17 июня глава государства освободил от занимаемых должностей первого заместителя главы Минобороны Руслана Цаликова и заместителей министра Николая Панкова, Павла Попова и Татьяну Шевцову. Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин, Анна Цивилёва и Павел Фрадков назначены заместителями, а Олег Савельев — замминистра обороны и главой аппарата министерства.

Новые замы: кто они?

Финансист Леонид Горнин отлично знаком со спецификой работы в военной сфере. Раньше он занимал пост заместителя министра финансов, курировал несколько департаментов, в том числе департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.

На новом посту Горнин будет контролировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ.

«Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — отметили в Минобороны.

За социальное и жилищное обеспечение военных будет отвечать врач и управленец Анна Цивилёва, прежде — председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Цивилёвой по опыту создания и управления деятельностью фонда «Защитники Отечества», взаимодействие Министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности», — заявили в военном ведомстве.

Павел Фрадков окончил Московское суворовское училище, учился в Академии ФСБ и Дипломатической академии МИД России, был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ.

Новый замминистра работал в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД РФ, был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). С 2015 года занимал пост заместителя, а с 2021 года первого заместителя управляющего делами президента РФ.

В сферу ответственности Фрадкова вошли вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны России и народного хозяйства.

Олег Савельев занимался политическим консультированием, был внештатным советником главы Минэкономразвития России, руководил экспертной группой фонда «Центр стратегических разработок». С 2018 года работал в Счётной палате РФ, где курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Именно Савельев будет во многом определять политику Минобороны в контексте взаимоотношений с другими ведомствами, рассказал в комментарии ИА Регнум доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Энергичные люди»

Кадровые перестановки в Министерстве обороны были ожидаемы, заявил ИА Регнум политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его словам, после смены министра обороны следовало ожидать и появления новых людей в ведомстве. На посты пришли опытные и грамотные управленцы с большим опытом работы.

При этом, отмечает Павел Данилин, все они достаточно молоды — «люди активные и энергичные».

Назначение новых людей в Минобороны обусловлено целым рядом задач, стоящих перед ведомством как в условиях проведения СВО, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе, уверен политолог, член правления Российской ассоциации политической науки и руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Прежде всего речь идёт об улучшении взаимосвязанности и единства работы Минобороны с ведомствами социально-экономического блока, подчёркивает эксперт.

Сегодня Минобороны представляет собой огромный промышленно-производственный комплекс, неразрывно связанный с экономикой страны. Более того, фактически это локомотив промышленности.

«Необходима более плотная координация усилий и более системные взаимодействия для решения задач, которые стоят перед Министерством обороны. Методы, технологии и инструментарий работы нужно привести к единому знаменателю», — говорит Шаповалов ИА Регнум.

Вторым важным моментом эксперт назвал социальные функции Минобороны. Неслучайно замминистра назначена Анна Цивилёва, имеющая опыт создания и работы фонда «Защитники Отечества» с его деятельностью по социальной реабилитации, помощи ветеранам СВО, инвалидам и семьям военнослужащих.

Социальная составляющая и в условиях СВО, и в целом представляется одним из ключевых направлений работы ведомства, поясняет политолог.

Как назначения повлияют на ход СВО

Не стоит опасаться, что новые назначения повлияют на стабильность функционирования Минобороны, уверен Павел Данилин. Многие замминистры, работавшие в ведомстве раньше, остаются на своих местах.

Кроме того, эксперт напоминает, что Владимир Путин разрешил министру обороны иметь 12 заместителей.

«Перемены не должны сказаться на ходе СВО. Все назначенные — грамотные специалисты, а президент тщательно обдумывает назначения», — сказал Марат Баширов.