Глава киевского режима Владимир Зеленский, разъезжающий по миру с протянутой рукой и патетическими призывами к солидарности с многострадальной Украиной, прибыл в Берлин и сразу же был помянут недобрым словом.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский разозлил как большинство берлинцев, пришедших в ужас от транспортного коллапса, так и столичную полицию, узнавшую о визите «высокого гостя» лишь в последний момент и готовившую необходимые мероприятия в режиме жесткого цейтнота.

Но после того, как Зеленский всё же добрался до немецкого парламента, берлинцы осознали: муки, которые они претерпевали в городских пробках, — ничто в сравнении со страданиями украинского народа, красочно описанными стараниями главы режима с истекшим сроком годности.

Говоря о результатах выборов в Европарламент, Зеленский предупредил немцев об опасности «пророссийских популистских лозунгов». Он сказал:

Это опасно не столько для Украины, потому что мы уже находимся в самой опасной ситуации из всех: мы в состоянии войны. Пророссийские радикальные лозунги опасны для ВАШЕЙ страны».

Разумеется, это не было никаким вмешательством во внутренние дела суверенного европейского государства. О таком в Европе даже никто подумать не смеет.

Следом Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины после начала российско-украинского конфликта, упомянув поставки систем противовоздушной обороны Patriot, которые, по словам главы киевского режима, «спасли тысячи жизней».

Попутно Зеленский заявил, что Киев «ведёт войну в интересах всей Европы», после чего решительно потребовал, чтобы Россия взяла на себя всю ответственность за «войну против его страны».

«Время компромиссов прошло. Россия должна заплатить за весь нанесённый ущерб. Президент России Владимир Путин должен проиграть эту войну. Война должна быть закончена так, чтобы не осталось сомнений в том, кто победил», — сказал Зеленский.

Судя по обилию «должны» в заранее подготовленных текстах, на нём и его спичрайтерах не лучшим образом сказывается общение с «зелёным» немецким министром Анналеной Бербок, также злоупотребляющей этим словом в публичных выступлениях.

«ЕС должен сплотиться», «ХАМАС должен освободить заложников», «Россия должна проиграть» — увы, за популистскими лозунгами, как это часто бывает с немецкими «зелёными», как правило, нет ни вменяемых предложений, ни проектов решений, хотя бы теоретически приемлемых для обеих сторон конфликта и способных к воплощению в жизнь.

Далее Зеленский заявил, что «нельзя позволить России продолжать своё шествие по Европе», также напомнив собравшимся о предстоящей мирной конференции по Украине в Швейцарии.

«Мы хотим дать дипломатии шанс. Украина никогда не полагалась только на силу своего оружия», — сказал глава киевского режима.

К разочарованию украинской стороны, конференцию, на которую в Киеве возлагали большие надежды, ключевые мировые акторы решили проигнорировать. Однако канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в Швейцарию прибудут, хотя, как показали выборы в Европарламент, на которых провластные партии потерпели унизительное поражение, оба главы государства уже не являются выразителями интересов большей части населения своих стран.

Киевского гостя в бундестаге встретили продолжительными аплодисментами. В зал пленарных заседаний он вошёл вместе с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего к ним присоединились председатель бундесрата Мануэла Швезиг (по совместительству — министр-президент земли Мекленбург — Передняя Померания, в 2022 году прошедшая обряд унизительного покаяния перед общественностью за былую дружбу с Россией и поддержку проекта «Северный поток») и федеральный канцлер Олаф Шольц со своим кабинетом.

Перед пюпитром, на местах парламентских стенографисток, лежали три большие цветочные композиции в украинских цветах — синем и желтом. Увы, триумфу Зеленского в немецком парламенте помешало отсутствие единодушия среди народных представителей. Депутаты от Альянса Сары Вагенкнехт (BSW), как и большинство депутатов от AfD, остались в стороне от выступления, демонстративно покинув зал перед выступлением главы киевского режима.

Сара Вагенкнехт — лидер новой политической силы своего имени, набравшей с ходу 6,2% голосов на минувших европейских выборах, вообще повела себя по немецким меркам неслыханно вызывающе, заявив, что «президент Украины своей политикой делает ставку, по мнению многих международных наблюдателей, на открытую эскалацию войны и немедленное вступление НАТО в войну», а потому партия рассматривает возможность его выступления в парламенте как «символ некритического одобрения его политики».

«Мы отказываемся слушать оратора в камуфляже. Срок полномочий Зеленского истёк. Он остаётся на посту только как «президент войны» и «президент-попрошайка».

Но Украине сейчас не нужен «президент войны», ей нужен «президент мира», который готов к переговорам, чтобы смерти прекратились и у страны появилось будущее», — в свою очередь заявили руководители партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и Алиса Вайдель.

По словам лидеров АдГ, федеральное правительство не должно предоставлять Зеленскому сцену для выпрашивания денег на восстановление Украины.

«Для нас на первом месте — граждане нашей страны. Хватит — значит хватит. Немецкое правительство должно добиваться мира на Украине с помощью дипломатии. Только после заключения мира можно говорить о восстановлении. Сейчас самое время для мира и дипломатии», — резюмировали оппозиционные политики.

В свою очередь канцлер Шольц поспешил объявить подобный подход «неуважением», однако, судя по результатам последнего общенационального волеизъявления граждан, большинство немецких бюргеров согласны с точкой зрения оппозиционеров.

Ранее, на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, Шольц призвал к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Киева. Во вторник же он призвал союзников поддержать соответствующую немецкую инициативу «всем, чем возможно».

Зеленский также принял участие в конференции. Он подчеркнул, что для защиты украинских городов и пригородов необходимо еще как минимум семь систем Patriot.

«Противовоздушная оборона — это ответ на всё. Пока президент России Владимир Путин не лишится этой возможности терроризировать Украину, у него не будет реальной заинтересованности стремиться к справедливому миру», — заявил глава киевского режима.

Шольц пообещал Украине далекоидущие и долгосрочные государственные обязательства по восстановлению. Он будет выступать за это на саммите «Большой семерки» ведущих западных экономических держав в Италии, который начнётся 13 июня.

Канцлер отметил, что, по оценкам Всемирного банка, в ближайшие десять лет потребуется €464 млрд помощи на восстановление Украины. Он также призвал частные компании принять участие в инвестициях.

«Учитывая масштабы, о которых мы говорим, частный капитал также должен принять участие. Сотни немецких компаний по-прежнему работают на Украине, только в автомобильном секторе занято 35 000 человек», — подчеркнул канцлер.

Олаф Шольц, судя по всему, так и не сделал надлежащих выводов из одного из наихудших результатов своей партии в её более чем 150-летней истории. Германия продолжит поддерживать Украину, даже если ценой этого станет политическое забвение СДПГ и переход её на второ-, а то и третьеразрядные позиции во внутригерманской политике.