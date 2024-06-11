Весной 2022 года, когда некоторые друзья-айтишники в панике уезжали из России, Екатерина осталась в родной Твери. И ни разу не пожалела. За минувшие два года работа компании, где они трудятся с мужем Олегом, радикально изменилась. Новым стало всё: рабочий график, профессиональные задачи и зарплата — она значительно выросла.

ИА Регнум

Сегодня компания — один из крупнейших работодателей Твери: в местном подразделении трудится чуть меньше 500 человек. Еще недавно это был филиал глобального бренда, с главным офисом в Австралии. Сейчас же — полностью локализованный российский бизнес, с отечественной регистрацией и новым названием.

Россия достигла примерно 50% импортозамещения в сфере основных программных продуктов, заявил в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Ускорение импортозамещения в IT — одна из национальных целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным в новом «майском» указе: к 2030 году 80% предприятий должны перейти на отечественные программные продукты.

Обеспечить этот процесс должны российские айтишники. В своём выступлении на пленарной сессии ПМЭФ-2024 Владимир Путин озвучил новых меры по поддержке отечественной IT-отрасли. Ключевое — вычет с повышенных коэффициентов расходов на отечественные цифровые решения при расчёте налоговой прибыли.

«Также мы установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний до 2030 года», — сообщил глава государства.

При этом многие, говоря их языком, «плюшки» для айтишников уже успешно работают. Например, льготная IT-ипотека на новое жильё под 5% для сотрудников компаний, льготные кредиты под 5% для бизнеса и грантовая поддержка.

Безопасность важнее привычек

Большинство проектов компании, в которой работает Екатерина, связаны как раз с импортозамещением. Заказчики — самые разные: ритейл, финансовая сфера, государство.

Например, российский рынок покинула компания SAP, выпускающая программные продукты для большого бизнеса. У предприятий заканчиваются лицензии, многие клиенты сами отказываются от иностранного ПО — в целях безопасности переходят на российские разработки. Они приходят к Екатерине и её коллегам, чтобы им помогли «переехать» на российскую систему.

«У нас начали появляться свои коробочные платформенные решения, чтобы новому клиенту предлагать продукт не с чистого листа. Мы берём основу, докручиваем её — это и быстрее, и дешевле, и качественнее, потому что уже прошло испытание временем», — объясняют ИА Регнум сотрудники компании.

Сейчас российский бизнес замещает все сферы IT-инфраструктуры — от интернет-сайтов до программ для работы с документами и даже операционных систем. Приходится прощаться даже с привычными продуктами Microsoft, среди которых Word, Excel и вся система Windows. Безопасность важнее: если что-то из продуктов отключат, данные утекут на иностранные сервера.

Среди свежих разработок тверских программистов — проект для ритейл-компании по созданию систем для доставки товаров в постаматы, проект для автоматизации линии поставки сплавов на металлургическое предприятие и розничный кредитный конвейер для крупного банка.

Удалёнка — социальный лифт для регионов

В IT Екатерина в далёком уже 2016 году пришла не одна — вместе с мужем. Тогда это еще был филиал международной компании.

«Тут у меня было много знакомых, много друзей. Пришла с горящими глазами, хотя на тот момент вообще не имела опыта в веб-разработке. Меня взяли на минимальную ставку, очень быстро я стала расти. Повышения были почти каждый год, и это с учётом, что был маленький ребёнок», — рассказывает Екатерина ИА Регнум.

Сейчас она руководитель фронтенд-практики. По сути, делает то, что мы видим на экранах смарфтонов и компьютеров. Её муж Олег занимается дизайном программного продукта, разрабатывает прототипы. Показывает клиентам, как может выглядеть их программное обеспечение.

Интерфейсы, поясняет Екатерина, должны быть не только красивыми, но и удобными, чтобы пользователь, открывая сайт или приложение, сразу понял, какую кнопку нужно выбрать, где нужно ввести значение. Это целая наука — предугадать действия пользователя и правильно привести к результату.

Один из огромных плюсов IT-сферы — возможность работать удалённо, говорит девушка. До пандемии программисты из российской провинции должны были либо ходить в офис в родном городе, либо уезжать в Москву. Теперь проблемы нет, работать можно откуда угодно. Главное — грамотно выстроить режим дня, отмечает Екатерина.

«У нас уже двое детей. Я могу работать из машины, проводить интервью, ожидая ребёнка с занятий», — рассказывает она.

В то же время руководитель тверского подразделения компании, где работает Екатерина, Владимир, убеждён: социализация влияет на эффективность. Когда, вспоминает он, сотрудники начала возвращаться в офис после пандемии, они «друг другу в глаза посмотрели, руки пожали и решили десятки вопросов, которые в подвешенном состоянии висели год или даже больше».

Стресс-тест и собственные ценности

Когда весной 2022 года некоторые айтишники начали «релоцироваться» в Сербию, на Кипр, в Грузию и в другие страны, появилось ощущение растерянности, вспоминает Екатерина.

«Мы очень семейные, укоренённые в Тверскую область люди. Мы строим дом, у нас много родственников, с которыми поддерживаем близкие отношения. Соблазна уехать не было, но казалось непонятным, что будет дальше с работой», — рассказывает она ИА Регнум.

Но работы вскоре оказалось даже больше, чем было. Компания приняла новые вызовы. Правда, пришлось перестраиваться.

Когда компания перестала быть филиалом глобального бренда, появилась возможность взять всё хорошее из прошлого опыта и сделать еще лучше, говорит Владимир С.

«В глобальной компании были правила, навеянные нынешним менталитетом Европы и Америки: например, надо было соблюдать гендерное равенство, должно быть разработчиков 50% девочек, 50% мальчиков. У нас девочек-то, может, даже и больше, но такого ценза не может быть. Всё равно, какой возраст, вероисповедание, рост, цвет волос — вообще без разницы. Если человек хороший эксперт, надо с ним работать», — отмечает руководитель тверского отделения.

События весны 2022 года он называет хорошим стресс-тестом.

«В IT тоже есть стресс-тестирование, когда нагружают систему, доводя её до пиковых значений на длительное время. Здесь — то же самое, только сами люди оказались в обстановке, в которой нужно перестроить своё сознание, свою работу. Но это хорошая школа жизни. Не говорю, что мы желаем всем пройти такой путь, но мы его прошли и выжили», — подытожил Владимир.