США повысят пошлины на импорт китайских товаров совокупным объёмом 18 миллиардов долларов. Такое поручение глава Белого дома Джо Байден дал 15 мая. Это первое при Байдене, но уже третье американское ограничение на китайский импорт — Трамп это делал дважды.

Иван Шилов ИА Регнум

К санкциям против России все давно привыкли, а вот требования к Пекину сократить «избыточные промышленные мощности» — что-то новенькое. При этом каждый раз при введении санкций и ограничений возникает тема Всемирной торговой организации (ВТО), чьим правилам санкции противоречат.

К тому же в России часто звучат мнения публичных экспертов и общественников, что пора выйти из ВТО — это якобы станет чудодейственным способом борьбы с ограничениями и простимулирует экономический рост.

Но цифры и факты говорят об обратном.

Наследие Второй мировой

ВТО должна была появиться ещё конце 1940-х годов, когда по итогам послевоенного переустройства мира капиталистические страны создали специфические институты. Финансовые — Международный валютный фонд и Всемирный банк (включая Международный банк реконструкции и развития как его основное кредитное учреждение). Экономический — ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле).

Формирование финансовых институтов завершилось полностью, а вот ГАТТ предполагало создание Международной торговой ассоциации. Но США отказались ратифицировать её устав, а СССР не захотел мириться с отсутствием возможности влиять на принимаемые в МВФ и Всемирным банком решения.

В 1949 году СССР создал СЭВ — Совет экономической взаимопомощи, — собственный аналог ГАТТ. Поэтому США удовлетворились «Генсоглашением» как международным торговым режимом. И лишь после распада Союза ГАТТ стало не просто правовым режимом, а полноценной международной организацией.

Пик интеграции в её рамках пришёлся на период с 1947 по 1956 год, когда количество стран-членов выросло с 23 до более чем 34, а их представителям удавалось быстро договариваться между собой о снятии ограничений и снижении пошлин.

Но затем страны Западной Европы превратились в конкурента для США в рамках одной экономической системы. Поэтому с начала 1960-х срок переговоров в рамках раундов ГАТТ с 5–8 месяцев вырос до 11. Но процесс шёл, пусть и меньшими темпами, а правила Генсоглашения ещё и переформатировали право интеллектуальной собственности, сферу государственных закупок и торговли услугами.

Глобализация ради глобализации

Пока существовал СССР, торговля между ним и капиталистическим странами носила ярко выраженный дискриминационный характер — каждый из полюсов в двухполярном мире защищал собственные экономические интересы. Самоликвидация Союза сделала капитализм безальтернативным — как и ВТО.

Как организация она заработала с 1 января 1995 года. К моменту создания в неё входило большинство стран мира, включая наиболее высокотехнологичные государства, обладающие монополией на многие технологии.

Казалось бы, идеальная ситуация для США: весь мир стал их рынком. Но к началу 1990-х промышленный потенциал Штатов начал угасать на фоне переноса промышленных производств в страны Азии. ВТО из драйвера продаж для американских корпораций превратилась в головную боль для американской бюрократии из-за возникавших споров в рамках организации с другими странами-членами.

Периодически в Конгресс подавались законопроекты о выходе из ВТО, но они ни разу не набрали достаточного количества голосов. Однако к середине десятых на фоне выросшего Китая и ослабевшей Америки администрация Трампа решила всерьёз взяться за дело.

В 2016 году Вашингтон отказался предоставлять КНР статус страны с рыночной экономикой, хотя обязан был это сделать. В 2017 году США официально заявили, что подобный статус Китаю не предоставят. Это позволяло устанавливать для китайских товаров более высокие пошлины, чем для стран с рыночной экономикой. Но и этого было мало — дефицит торговли США с Китаем лишь нарастал, а импорт становился всё более высокотехнологичным.

ТАСС/ XINHUA / Zhao Zishuo

В 2018 году Трамп всерьёз заговорил о необходимости выхода Штатов из ВТО. Заодно он ввёл против КНР два пакета пошлин — в 2018 и 2019 годах. А чтобы Пекин (и не только Пекин) не мог оспаривать американские ограничения, Вашингтон не назначил новых судей в апелляционный орган ВТО, без решения которого вердикты первой инстанции в силу не вступают.

При Трампе судей так и не назначали, равно как и при Байдене. С 2019 по май 2023 года было предпринято 66 попыток назначить судей — все безуспешные.

Россия и ВТО

В 1979 году с развитием экономических связей с западными странами и возникшей необходимостью выхода на внешние рынки СССР подал заявку на вступление в ГАТТ. Но из-за ввода советских войск в Афганистан и нового обострения отношений с Западом в переговорах отказали. Только в 1990 году, в эпоху перестройки, Советский Союз получил статус наблюдателя.

После его распада Россия подала заявку на вступление в ГАТТ в 1993 году, а в 1994 году — в ВТО. Переговоры о членстве растянулись на 18 лет — РФ стала членом организации 22 августа 2012 года.

Москва взяла на себя ряд обязательств. Пришлось сократить размер таможенных пошлин в диапазоне от 1,5 до 3 в зависимости от категорий товаров, обязалась ликвидировать все программы субсидирования промышленности, открыть допуск на рынок услуг по 116 из 155 секторов, зафиксировать экспортные пошлины на нефть и газ и не превышать лимит в 9 миллиардов долларов субсидий сельскому хозяйству. При этом Россия не присоединилась к Соглашению о государственных закупках.

Оценить влияние членства России в ВТО на экономику сложно.

Массового притока прямых иностранных инвестиций не было ни до вступления в ВТО, ни после. Спустя два года после вступления Россия присоединила Крым и за это попала под санкции, а также ввела контрсанкции, что наложило опечаток на торговлю с США и ЕС, смазав общую картину.

В дальнейшем санкции стали ещё жёстче.

А 7 апреля 2022 года США отменили действовавший с 2012 года режим набольшего благоприятствования в торговле с Россией — один из краеугольных принципов торговой организации. Приостановка режима в отношении РФ и Белоруссии позволяет американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран в рамках «клуба».

До 2022 года из-под действия этого режима Штаты вывели лишь Кубу с Северной Кореей. Их примеру последовали Канада и ЕС. Первая ввела пошлины в размере 35% от стоимости на практически весь импорт из России.

По сути, с весны 2022 года нормы ВТО на торговлю России и стран G7 не распространяются, а Евросоюз не только не выполняет решения апелляции ВТО по выигранным Россией спорам, но и штампует ограничения в рамках своих санкционных пакетов.

Выйти или остаться

Но если всё так мрачно, может, действительно Москве стоит выйти из ВТО? Нет.

Во-первых, России придётся с нуля договариваться со всеми торговыми партнёрами — членами организации о двусторонней торговле. Они не будут обязаны соблюдать действующие нормы при торговле с Москвой и наверняка потребуют для себя дополнительных уступок.

Во-вторых, в период между расторжением текущих соглашений и заключением новых федеральный бюджет и бизнес будут терять деньги от сокращения объёмов торговли или введения дополнительных дискриминационных мер.

В-третьих, введённые против России ограничения (как новые, так и перспективные) будет негде оспорить, а любые подобные ограничения будут считаться нормальными. Сейчас антироссийские санкции противоречат нормам ВТО, а при выходе из неё станут законными.

Кроме того, организация является площадкой для выработки мировых правил торговли. Министерские конференции ВТО позволяют обмениваться опытом правового и экономического регулирования между странами, понимать, какие интересы преследуют эти страны и какие вопросы для них являются принципиальными.

Пока Россия там участвует, она может заблокировать принятие любого документа, который противоречит её экономическим интересам — решения в ВТО принимаются единогласно.

От выхода ничего не изменится ни внутри страны, ни за её пределами. Китай, Индия и ещё больше сотни дружественных или нейтральных к России стран не выйдут из ВТО вместе с нами — альтернативы в виде другой организации с более привлекательным режимом нет. Зато есть вариант отката на добрых 70 с лишним лет назад с перезаключением договоров по итогам противостояния всех против всех.

Не поможет выход и российской промышленности: она как была под санкциями, так и останется. Ограничения не привязаны к членству, а федеральное правительство давно научилось обходить требования организации.

Отказ же от режима наибольшего благоприятствования в торговле уравновешивается ответными мерами. Ввели санкции за Крым — Россия ответила продовольственным эмбарго, расчистив свой рынок от европейских продуктов питания, что стало точкой роста для АПК.

ВТО как организация санкций не вводила, препятствий для России не создавала. Поэтому вред от выхода явно превышает даже гипотетические убытки от членства.