В Южном военном округе России стартовал первый из трёх запланированных этапов учений нестратегических ядерных сил. Минобороны опубликовало видео, на котором видны носитель «Кинжалов» МиГ-31И и ракетоносец Ту-22М3.

Иван Шилов ИА Регнум

В военном ведомстве сообщили, что ракетчики получают специальные боеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», снаряжают ими ракеты-носители, после чего выдвигаются в назначенный район для пусков.

В то же время ВКС снаряжают ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы», специальными боевыми частями, затем истребители вылетают в районы патрулирования.

По оценкам экспертов, у России — крупнейшие запасы тактического ядерного оружия в мире, однако точные данные засекречены. Также неизвестно, что еще планируется отработать в ходе учений. Звучат предположения, что на втором и третьем этапах состоится отработка применения НСЯО силами флота — с участием кораблей и подводных лодок, а также работы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в условиях применения ядерного оружия.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал ИА Регнум, что проведение подобных манёвров — нормальная практика.

«Россия — суверенное государство, которое заботится о своей безопасности. Мы имеем право держать арсенал всегда в боеготовом состоянии, для этого и проводятся учения», — отметил Дандыкин.

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Важной деталью манёвров стало то, что их совместно проводят Министерства обороны и Генеральные штабы ВС России и Белоруссии. При этом в прошлом году Москва уже разместила в Белоруссии НСЯО — с сохранением над ним полного контроля.

«У России есть инструменты для ответа на любом уровне»

О начале подготовке к учениям стало известно 6 мая. Отмечалось, что предстоит «практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО)». Провести учения ранее поручил президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Министерство обороны России поясняло, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения НСЯО для реагирования «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже связал проведение манёвров с заявлениями западных политиков об отправке военных контингентов на Украину. Очевидно, речь о словах президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего введения войск на Украину, если Россия прорвёт линию фронта, а Киев обратится с соответствующей просьбой. Тогда же министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британским оружием.

Позже в МИД РФ заявили, что предстоящие учения российской армии по применению НСЯО остудят горячие головы на Западе, а также «удержат их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией».

Манёвры показывают, что у России есть инструменты для реагирования на действия противника на любом уровне, отметил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Он напоминает, что предназначение стратегического ядерного оружия — сокрушение противника и прекращение его существования в качестве функционирующего государства. Перед НСЯО же ставятся иные цели: например, уничтожение отдельных военных объектов.

«Ядерное сдерживание работает в обе стороны»

Сейчас Россия отправляет сигнал Западу: если он напрямую вмешается в конфликт на Украине, будет угрожать безопасности нашей страны, Москва готова применить ядерное оружие, уверен Василий Дандыкин.

И на Западе сигнал, очевидно, услышали. 23 мая заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО не намерено размещать своих солдат на Украине.

В то же время, отмечает Стефанович, Европа и США хотят показать России, что они не боятся.

«Во Франции также проходят испытания ядерных сил — ядерное сдерживание работает в обе стороны. Мы сдерживаем «западных партнёров», они делают то же самое», — говорит собеседник ИА Регнум.

На днях Франция провела первый тестовый запуск обновлённой сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть, а в США прошли субкритические (без достижения критической массы и начала цепной реакции) испытания материалов для ядерных боеголовок на полигоне в штате Невада.

Кроме того, ежегодно проводятся Steadfast Noon — учения НАТО по ядерному сдерживанию. А американская программа Nuclear Sharing позволяет Вашингтону держать своё ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Американские тактические заряды размещены на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, а в последнее время о желании видеть американское ЯО на своей территории регулярно заявляют в Польше.

6 мая, когда стало известно о начале подготовке к российским учениям, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что они станут ответом на безответственное поведение западного правящего класса. Остаётся надеяться, что тамошние лидеры отрезвятся, а горячие головы действительно остынут.