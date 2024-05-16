Россия и Китай не позволят ограничить их развитие, выступают против затягивания конфликта на Украине и намерены теснее сотрудничать в военной сфере. Вкратце таковы итоги переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшиеся в Пекине 16 мая. Общение продлилось два с половиной часа, и стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Итоговый документ включает более 30 страниц.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Владимир Путин

В тексте совместного заявления лидеров стран, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что Россия и Китай будут противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей и не позволят вмешиваться в свои внутренние дела.

Также Москва и Пекин выступают против шагов, которые затягивают разрешение конфликта на Украине. Путин и Си призвали не допустить перехода ситуации на Украине в неконтролируемую фазу, назвали диалог оптимальной формой урегулирования конфликта. При этом США, заявили лидеры России и Китая, по-прежнему мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния.

Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Обе страны вместе отстаивают принципы демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве. При этом стороны намерены углублять взаимодействие в военной сфере и расширять масштабы совместных учений.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Во время встречи в расширенном составе в Доме народных собраний

В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что по линии профильной межправительственной комиссии двух стран реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов на сумму около 200 млрд долларов.

Таким образом, сейчас у России и Китая — полноценные стратегические партнерские отношения и совпадение точек зрения на большое количество проблем в сфере международных отношений, заявил в комментарии ИА Регнум доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. В ходе текущего саммита будет достигнута общая точка зрения на дальнейшее расширение и углубление российско-китайских отношений, прогнозирует он.

«Предложения и проекты решений, которые президент Российской Федерации повёз в Пекин, приведут к увеличению товарооборота между Китаем и РФ, к инновационному развитию, появятся точки роста, в первую очередь в экономической сфере», — полагает эксперт.

При этом сближает страны не только общее видение, но и попытки Запада ограничить их развитие, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, не только Россия, но и Китай много лет находится под беспрецедентно мощным санкционным давлением.

«Тем не менее эти внешние усилия приводят к тому, что наши отношения развиваются, экономики растут, благосостояние людей увеличивается. То есть Запад добивается эффекта с точностью до наоборот», — подчеркнул Мартынов в беседе с ИА Регнум.

В свою очередь, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков обратил внимание на то, что в российско-китайских отношениях виден взрывной рост экономических связей. И уже видны практические результаты. В частности, программа «Разворот на Восток», озвученная ранее Путиным, все чаще проявляется в конкретных государственных решениях, связанных в том числе с российско-китайским сотрудничеством.

Уровень китайских инвестиций на Дальнем Востоке растёт хорошими темпами — речь не только о покупке Китаем наших ресурсов. Это полноценное сотрудничество в научной, энергетической и других сферах.

Егорченков уверен, что выстраивание прямых контактов между регионами России и Китая может принести существенные плоды.

«Мы видим взаимный интерес у российских регионов, у китайских провинций, это касается далеко не только Дальнего Востока, который естественным геоэкономическим образом связан с Китаем», — сказал эксперт.

Главное же, уверен Егорченков, что у России и Китая — общий взгляд на перспективы развития человеческой цивилизации в целом, на будущее мира.

Мира, который должен быть более справедливым, строиться на принципах суверенного развития, а не на принципах исключительности тех или иных сверхидей, которые коллективный Запад продолжает с упорством, достойным лучшего применения, отстаивать для себя и готов ради этой собственной исключительности ввергнуть мир в очередную мировую войну.