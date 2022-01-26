Болгарские парламентарии требуют закрыть базы Пентагона в Болгарии
София, 26 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Болгарская оппозиционная партия «Возрождение» предложила на рассмотрение Народного собрания (парламента) Болгарии законопроект, предусматривающий закрытие военных баз США на территории этой балканской страны, пишет 26 января софийская газета «24 часа».
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По словам парламентариев, присутствие американских военнослужащих в Болгарии наносит удар по национальной гордости болгар.
«Мы предоставили Пентагону свою территорию, и американцы установили там свои законы: на флагштоках развеваются флаги США, звучит исключительно английская речь, а болгарские военные находятся у американских «партнеров» в роли подмастерьев», — отмечено в документе.
Как заявил председатель «Возрождения» Костадин Костадинов, усиление военного присутствия Пентагона в Болгарии «превращают Софию в вассала Вашингтона».
Предполагается, что инициатива «Возрождения» будет рассмотрена на ближайшем заседании комиссии по обороне Народного собрания Болгарии.
Напомним, в настоящее время американские военные базируются на трех болгарских полигонах, включая военный аэродром «Граф Игнатьево». Ранее президент США Джо Байден объявил о намерении усилить присутствие Пентагона в регионе.