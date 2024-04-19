В конце марта в городе Торжок Тверской области побывал президент России Владимир Путин. Это была его первая поездка после президентских выборов 17 марта. Показательно, что для визита выбран именно этот древний русский город, находящийся между Москвой и Санкт-Петербургом.

Иван Шилов ИА Регнум

Культурно-историческая часть посещения Торжка Владимиром Путиным будет иметь серьезное продолжение — в город пойдут федеральные деньги на развитие тех самых исторической и культурной сферы.

Подтверждением того, что Торжок достоин стать в ряд древнейших исторических центров вместе с Великим Новгородом и Псковом, стала экспозиция в Музейных рядах Всероссийского историко-этнографического музея, которую осмотрел президент.

Здесь представлены найденные археологами берестяные грамоты. По количеству подобных находок Торжок находится на третьем месте в России — после уже упомянутых Новгорода и Пскова.

Музейные ряды Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке ожидает серьезное преображение. Корреспондент ИА Регнум стала последним посетителем старой экспозиции — её специально не разбирали до нашего приезда.

Жизнь в музее

Музей с 15 апреля закрыт для посетителей. Посреди зала, посвященного археологии древнего города, сложены большие тюки упаковочного материала.

После реконструкции залов станет гораздо больше, археологические находки переберутся в новый подземный зал: для большей убедительности — «эффекта погружения»: то, что найдено под землёй, будет под землёй и экспонироваться.

Главный археолог Торжка Наталья Сарафанова сразу после нашей встречи торопилась в Торопец (такая вот жизненная фигура речи). Это ещё один древнейший город Тверской области, на западе региона.

К 950-летию Торопца (будет отмечаться летом 2024 года) заложат храм, в который вернут знаменитую Корсунскую икону Богородицы, которой, по легенде, благословляли на брак князя Александра Невского, венчавшегося именно в Торопце.

Перед строительством нужно срочно провести археологические изыскания: на месте будущего храма научный сотрудник Института археологии РАН Наталья Сарафанова и её коллеги ведут раскопки.

Мария Орлова ИА Регнум Наталья Сарафанова

Мы встретились у её старинного дома на несколько квартир на Мобилизационной набережной (названа так потому, что когда-то здесь располагался военный комиссариат). Это один из двух сохранившихся в городе исторических жилых домов, построенных на берегу Тверцы «единой фасадой».

— В таком романтичном доме и должен жить главный археолог Торжка, — заметила я.

— Нет такого титула — главный археолог Торжка. Просто я единственный археолог, который живет в Торжке, и соответственно, в основном я и веду здесь раскопки, — улыбается Наталья Сарафанова.

Тут же, в доме, на первом этаже — база археологической экспедиции. А раньше Наталья Сарафанова вообще жила… в музее. Что делать, жизнь и работа — сложно разделимы.

В Торжок её много лет назад позвал выдающийся тверской археолог Пётр Малыгин, увы, скончавшийся в 2021 году. Все берестяные грамоты, которые показали Владимиру Путину, нашёл Малыгин — при участии Натальи Сарафановой, жены и соратницы.

У Натальи — новоторжские (именно так правильно говорить, не торжокские, а новторжские) корни. Получилось, вернулась на малую родину.

На 1000 лет назад: 3D-модели и виртуальная экскурсия

Мы с Натальей Сарафановой находимся вдвоём в пустых Музейных рядах. В самом Торжке археологический сезон ещё не начался. Но планы — грандиозные.

В 2022 году Наталья с коллегами проводили раскопки на территории Борисоглебского монастыря — обнаружили некрополь XI века, захоронения тысячелетней давности.

Тем самым подтверждается версия, что Борисоглебский монастырь в Торжке — древнейший монастырь Руси, более древний, чем Киево-Печерская лавра.

Мария Орлова ИА Регнум Место раскопок

Основатель монастыря, преподобный Ефрем Новоторжский и его братья, угрины (то есть, венгры) по национальности, были в дружине одних из первых русских святых, князей Бориса и Глеба. Как известно, Борис и Глеб, сыновья великого князя Владимира от болгарской княжны, были убиты Святополком Окаянным в 1015 году, сразу после смерти отца. Вместе с князем Борисом погиб его конюший, брат Ефрема Георгий.

Убитый горем, Ефрем Новоторжский сразу же отправился сюда, на берега реки Тверцы, одного из притоков верхней Волги. И основал в память о брате страноприимный дом, по сути — первый госпиталь или даже хоспис.

В 1038 году рядом построили первую церковь. Для сравнения: Киево-Печерскую лавру основали в 1052 году.

Обнаружение некрополя XI века подтверждает, что монашеская жизнь здесь была до того, как появился некрополь. Борис и Глеб были канонизированы Православной церковью в 1072 году, в крещении их звали Роман и Давид. Так что, возможно, первоначально храм и монастырь были в честь Романа и Давида, и только позже стали Борисоглебскими.

Пётр Малыгин в 2014 году написал работу, где доказал, что «Житие Ефрема Новоторжского», главный источник сведений о раннем периоде Борисоглебского монастыря и Торжка — достоверный исторический источник, потому что там описаны реальные события, известные по другим письменным источникам. Теперь это подтверждается археологическими находками.

Самый ранний археологический слой очень сложно формируется. Может быть, первых монахов было 10 человек, строения, в которых они жили, были деревянными, утварь, которой пользовались, — очень скудной и скромной. Но вот захоронения — уже важное свидетельство.

— А не было идеи законсервировать находки, сделать на территории некрополя археологические «окна» под стеклом, как это сделано, например, в московском Кремле? — спрашиваем Наталью Сарафанову.

— К сожалению, у нас такой климат, что трудно поддерживать в подобных «окнах» температурный режим. Я предлагаю использовать современные технологии. Мы отсняли все находки со всех сторон, можно сделать 3D-модели, голограммы, виртуальную экскурсию, которая будет дополнять реальный визуальный ряд.

После визита Путина в Торжок перед Натальей Сарафановой встала амбициозная задача: в городе создадут археологический музей под открытым небом, нужно прописать его концепцию.

Поучения, долговые расписки и прописи

Откуда же в Торжке столько берестяных грамот? По словам Натальи, в Новгороде, а Торжок являлся пригородом Великого Новгорода, была своя специфика. Бояре должны были сидеть внутри города, а владения у них были далеко. Активно шёл деловой документооборот.

Причём использовался самый дешевый материал. Береста — практически бесплатный, но долговечный материал. Его не жалко: написал, прочитал, выкинул. Торжок — пригород Новгорода, поэтому новгородская традиция писать грамоты была и в Торжке.

Несколько древних усадеб раскопали, отмечает Сарафанова, практически во всех нашли берестяные грамоты.18 берестяных грамот было обнаружено, когда велись раскопки на берегу Тверцы, перед мостом, если ехать со стороны Москвы. 19-ю нашли в другом месте.

Владимиру Путину показали все грамоты. При этом 17-я — изюминка коллекции.

Перевод: «Мачехины же дети — это гордыня, непокорность, переченье, высокомерие, хула, клевета, злоумышление, гнев, вражда, пьянство, сатанинские игрища и всякое зло. А грязь — это клевета, хула, гнев, осуждение, переченье, ссора, драка, зависть, вражда, злопамятство, непокорность, злобность, злые помыслы, забавы со смехом и все игрища бесовские; также упивание, ростовщичество, грабеж, разбой, воровство, убийство, напускание порчи, поклеп, отравление, блуд, прелюбодеяние, колдовство».

Это отрывок из поучений церковного писателя XII века Кирилла Туровского. Автор грамоты писал это по бытовой орфографии своего столетия, с некоторыми ошибками, но хорошим почерком. Возможно, это был священник.

Есть и другие грамоты, написанные наспех, коряво, по делу. Грамота №7. Долговая расписка: «…Если же не отдашь, то на тебя ляжет [обязанность выплачивать], начиная с Дмитрова дня, по три резаны в месяц».

О грамоте №1, о которой рассказали президенту, поначалу думали, что это шифровка: буквы, обведённые квадратиками. Но, скорее всего, это тренировка в письме — средневековая пропись, говорит Наталья Сарафанова.

«Взрослые приходят — и благодарят»

Рабочий день Натальи Сарафановой летом, в сезон раскопок, выстроен жёстко. Подъём в пять утра, обязательная зарядка — работа археолога физическая, приходится самой копаться в земле, нужно поддерживать в порядке спину.

Потом — чтение, ум тоже надо тренировать.

В районе восьми утра она уже на раскопках. Работа заканчивается часам к шести вечера, затем загружаются фотографии, заливаются материалы, пишутся отчёты. И только после этого можно выдохнуть — погулять с детьми, например.

Последний клад, вспоминает женщина, нашли в 2010 году на месте гостиницы «Оникс». В 2005 году были раскопки на Верхнем городище, нашли булаву с позолотой и надписью на квадратном монгольском письме. Надпись — очень интересная: востоковеды не смогли расшифровать, но предположили, что это цитата из Конфуция. Сейчас булава на реставрации, скоро вернётся в музей.

«На раскопках у нас работают все: школьники и студенты, взрослые тоже приходят помогать. Я у себя на странице «ВКонтакте» публикую, что нужны помощники, сразу многие откликаются», — рассказывает женщина.

В Торжке, добавляет она, сложилась целая система, когда дети получают первый трудовой опыт на раскопках. Узнают, что такое трудовая дисциплина, работа, получают первую зарплату. Одновременно это и патриотическое воспитание — изучение истории родного города, прямое соприкосновение с историей.

«Ко мне на улице подходят взрослые люди со словами благодарности: «Наталья Алексеевна, мы работали у вас на раскопках в 2002 году, это было замечательно». Часто те, кто работал раньше, приводят в летние каникулы собственных детей. Важно, что 14-летних подростков никуда не берут на работу — а мы берём», — говорит Сарафанова.

Торжок комфортный

Сейчас во всех городах России реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. Перед работами в исторических центрах должны проходить археологические раскопки.

Полевых археологов мало — в стране их около 300 человек. Чтобы проводить раскопки, нужно иметь открытый лист, право на проведение раскопок. Для этого нужно минимум три года проработать в экспедициях, освоить определённые навыки работы и написания научных отчетов.

Археолог, который ведёт в науку молодого коллегу, должен упомянуть его в научном отчёте. Документ должен быть сдан в отдел полевых исследований Института археологии. То есть путь в профессию долог и сложен, занимает до десяти лет. А работы сейчас очень много.

В Торжке в рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды будет реконструироваться площадь 9 января, на которой стоят Музейные ряды. Это главная и самая древняя площадь Торжка.

Там предстоят большие работы, 2000 квадратных метров раскопок. Здесь никогда прежде не было настолько масштабных археологических работ, никто еще никогда не дошёл здесь до, как говорят археологи, «берега».

Берег — это поверхность, на которую люди пришли жить, ключевая для археологов вещь.

Нужно понять, каковы самые нижние слои, чтобы выяснить, сколько лет Торжку. По мнению исследователей, Торжок начался с этой площади. Поэтому важно провести раскопки максимально качественно — возможно, мы имеем дело с уникальной древностью.

Наталья Сарафанова готовится к новой эпохе в новоторжской археологии. Находки наверняка будут интересными.