Старшина Тульской воздушно-десантной дивизии Илья — опытный воин. Срочником, а затем контрактником он участвовал в российской миротворческой миссии на Балканах, во второй чеченской кампании. После увольнения в запас Илья работал на гражданке, но с началом СВО вернулся в родную дивизию.

Иван Шилов ИА Регнум

Старшина признаёт, что сегодняшние боевые действия разительно отличаются от всего, что он видел прежде.

Во-первых, огромным масштабом.

Во-вторых, объёмом использования артиллерии крупных калибров — 122-мм, 152-мм, 155-мм и даже выше, а также реактивных систем.

Если в локальных конфликтах, которые ему довелось повидать, личный состав поражали в основном из стрелкового оружия, теперь львиную долю ранений приносит огонь артиллерии. Это осколочные ранения, тяжёлые контузии, вызванные разрывом крупнокалиберных боеприпасов. Также большой процент поражения приходится и на противопехотные мины, которыми украинская сторона буквально усеивает не только поле боя, но и улицы городов в прифронтовой зоне.

В-третьих, ключевую роль теперь играют дроны: корректировщики, сбрасыватели гранат, камикадзе и т.п. Это делает почти невозможным систему поэтапной эвакуации, принятой в отечественной полевой медицине ещё со времен Великой Отечественной. Украинские беспилотники обнаруживают медицинский транспорт и наводят на него огонь артиллерии. А БПЛА — сбрасыватели гранат и FPV-камикадзе буквально охотятся за группами эвакуации, пытающимися вынести раненых.

В нынешних условиях оказание первичной медпомощи становится делом самого раненого и его боевых товарищей. Следовательно, к аптечкам предъявляются совершенно иные требования, чем раньше.

«Если ранят, помощь тебе окажут те, кто будет рядом. Или ты сам. Использовать нужно будет свою аптечку. Та, что носит твой боевой товарищ, предназначена для спасения его жизни», — рассказывает Илья ИА Регнум.

Давняя проблема

В ходе СВО понадобился совершенно иной уровень оказания первой помощи на поле боя. И если у украинской стороны уже был опыт тактической медицины, полученный в ходе боевых действий в Донбассе, российской стороне пришлось спешно совершенствоваться в этой сфере.

По словам военных медиков, участвующих в СВО, в результате острой кровопотери умирает до 60% от общего числа погибших в бою. Поэтому при сборе индивидуальной тактической аптечки основное внимание уделяется кровоостанавливающим средствам.

Остановка кровотечения в первые минуты после ранения — залог выживания даже тяжелораненых.

В Советской армии, с её системой поэтапной эвакуации, индивидуальным аптечкам долгое время не придавали особого значения. Считалось, что всё необходимое будет у военных медиков, которые на полковых медицинских пунктах окажут помощь раненым, которых доставят санитары.

Лишь в 1978 году концепцию пересмотрели — на снабжение армии приняли индивидуальные аптечки АИ-1. Это были небольшие пластмассовые коробочки оранжевого цвета, предназначавшиеся для помощи при ранениях, тяжелых травмах, а также при радиационном, химическом и бактериальном поражениях.

АИ-1 комплектовались различными таблетками и шприц-тюбиками. Для остановки кровотечения в дополнение к ней предусматривались резиновый жгут Эсмарха и индивидуальный перевязочный пакет — ИПП. Позже появилась АИ-2, куда добавили раствор йода и таблетки для обеззараживания воды.

Уже в ходе войны в Афганистане стало очевидно, что приоритетной задачей тактической медицины стало оказание помощи в случае острой кровопотери. Поэтому аптечки быстро исчезли. Вместо них военнослужащие предпочитали брать дополнительные комплекты ИПП и шприц-тюбиков с противошоковым препаратом, которые попросту распихивались по карманам.

В ходе вооруженных конфликтов 1990-х ситуация в целом сохранялась. Лишь в 2010 году в составе экипировки «Ратник» впервые появилась индивидуальная аптечка АППИ, включавшая четыре позиции: всё тот же ИПП, жгут Эсмарха, гемостатическое средство и таблетки для дезинфекции.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

Во время сирийской кампании стало очевидно, что этого недостаточно. Военнослужащие за свой счёт и при помощи волонтёров доукомплектовывали свои тактические аптечки гемостатиками, заменяли жгуты на турникеты и Z-образные бинты: они гораздо компактнее, чем обычные марлевые бинты, а за счёт формы гармошки не требуют предварительных манипуляций — достал и тампонируй.

К сожалению, с началом СВО в большинстве частей российской армии были именно простейшие АППИ. Их возможностей очевидно недоставало —резиновые жгуты были куда менее надежны, чем современные турникеты. Не было и специальных тупоконечных ножниц для разрезания обмундирования на раненых, чтобы получить оперативный доступ к ране и при этом не нанести бойцу дополнительных повреждений острым инструментом.

При этом на стороне противника был весь опыт западной тактической медицины. Украинские комплекты создавались на основе американской индивидуальной аптечки IFAK (Improved First Aid Kit). Это давало возможность оказать помощь себе и товарищу, позволяя останавливать даже тяжёлые кровотечения и купировать ранения.

Новый набор

Уже в начале СВО ситуация в российской армии начала выправляться. В короткие сроки комплекты АППИ прошли эволюционный путь. Отвечая на запросы, поступавшие с поля боя, в каждой следующей версии комплекта появлялись дополнительные опции.

Последний по времени комплект АППИ-7 появился в мае 2023 года.

В него вошли: таблетки для обеззараживания воды, пакет индивидуальный противохимический ИПП-11, средство перевязочное гемостатическое на основе хитозана в форме бинта Z-сложения, жгут кровоостанавливающий рифленый силиконовый ЖКРС, жгут кровоостанавливающий с турникетом, пакет перевязочный медицинский с эластичным бандажом, тупоконечные ножницы для разрезания обмундирования, перманентный маркер, шприц-тюбик.

«В состав теперь штатно входят изогнутые тактические ножницы. Раньше приходилось резать чуть ли не маникюрными. Есть чёрный маркер, который позволяет указать время ранения и время наложения жгута (очень важно не только наложить, но и вовремя снять жгут. — Прим. ред.), а также другую полезную информацию. Вместо устаревшего кровоостанавливающего жгута Эсмарха появился современный турникет», — рассказывает ИА Регнум старшина Тульской воздушно-десантной дивизии Илья.

Кроме АППИ-7, Министерство обороны получило и ряд других аптечек. АППГ предназначена для экипажей боевой техники на колёсном и гусеничном ходу. Для оснащения санитаров и санитаров-инструкторов созданы групповая аптечка первой помощи для младших медицинских специалистов, а также сумка первой помощи.

Главное — остановить кровь

Парамедик с позывным Добрыня регулярно выполняет задачи в зоне проведения СВО. По его мнению, одна из ключевых проблем сегодня не столько отсутствие аптечек первой помощи (эта задача в основном уже решена), сколько недостаток современных МГС — местных гемостатических средств, гемостатиков.

По сути, это порошок, активно взаимодействующий с кровью. В результате образуется студнеобразный сгусток, который тампонирует рану. Также выпускаются бинты, пропитанные этим веществом.

По сравнению с традиционными кровоостанавливающими средствами — жгутами и тугими повязками — гемостатики обладают рядом преимуществ. Например, их можно применять на участках тела, где применение жгута невозможно — на шее, ягодице и так далее.

Гемостатики эффективно применяются последние пятнадцать лет. На западе эта отрасль вылилась в отдельное направление. Особенно преуспели американские военнослужащие, которых не только обучают оказанию доврачебной помощи на поле боя, но и обеспечивают необходимым набором средств. Кроме того, их в обязательном порядке обучают самостоятельному оказанию доврачебной медпомощи.

В западных гемостатиках, таких как британский CELOX, кровоостанавливающий эффект достигается путем связывания положительно заряженных гранул с отрицательно заряженными эритроцитами. Поэтому подобный гемостатик не влияет на нормальный каскад свертывания крови и не относится к химически взаимодействующим средствам.

При взаимодействии с кровью он образует гелеобразный сгусток. Уже на тридцатой секунде после применения происходит гемостаз — кровь начинает активно свертываться. А через 3–4 минуты кровотечение прекращается.

Сгусток, полученный при использовании данных гемостатиков, мягкий, он не наносит повреждений раненым тканям. При необходимости его можно относительно безболезненно удалить.

Через сутки после введения в рану препарат начинает расщепляться, затем легко выводится из организма. Это позволяет до минимума снизить риск образования тромбов.

Другой МГС, активно используемый в армиях НАТО, — препарат Quicklot с каолиновой основой. Как отмечает Добрыня, этот препарат широко используется в составе тех же американских индивидуальных солдатских аптечек (IFAK), но не в виде порошка, а как пропитка Z-сложенных бинтов.

«Такие бинты с МГС весьма эффективны, — поясняет ИА Регнум парамедик. — Они подходят для тампонирования ран, особенно в труднодоступных местах — например, паховой зоне, где находится большое скопление магистральных сосудов».

Сделана на основе обратной связи с фронта

И в Советском Союзе, и в России велись разработки подобных средств. К сожалению, мы отставали от мировой практики, прежде всего — с точки зрения эффективности применения.

Например, гемостатик «Гемостоп», созданный на основе цеолита — вулканической глины, вызывает сильное раздражение кожи, напоминающее химический ожог.

«К сожалению, впервые оказавшись в зоне СВО и заглянув в аптечки бойцов, я ужаснулся, в большинстве из них находились гемостатики с содержанием цеолита, — вспоминает Добрыня. — На 50 аптечек приходилась лишь одна содержавшая гемостатик на хитозановой или каолиновой основе».

К счастью, ситуация быстро начала меняться в лучшую сторону. Появилось гемостатическое средство «ЭЛЛАРГА-БИО». Это инновационная разработка молодых российских учёных из Научного парка МГУ.

«Это средство за три минуты справляется даже с сильным, потенциально смертельным кровотечением, ничуть не уступает Celox, а по стоимости гораздо выгоднее, — подчёркивает парамедик. — Отмечу также разработку наших ученых из Новосибирска, которые создали хороший МГС на основе каолина — Alsigem».

В целом в России сейчас заметно стремление к постоянному развитию направления тактической медицины. Военные медики уже представили АППИ восьмой генерации: это достаточно объёмный подсумок, который может навешиваться на боевое снаряжение с помощью крепления MOLLE.

В подсумке находятся турникет, крупные ножницы, шприц-тюбики с обезболивающими средствами двух типов, перманентный маркер, рифленый силиконовый кровоостанавливающий жгут, перевязочный пакет, пакет индивидуальный противохимический ИПП-11, медицинские перчатки, армированный скотч, Z-образный бинт, орофарингеальный воздуховод, таблетки для обеззараживания воды «Аквабриз», химический источник света, теплоотражающее защитное одеяло, МГС на основе хитозана «Гемоспас Би», окклюзивный пластырь с мембранным клапаном и инструкция по применению этих средств.

Создатели АППИ-8 поясняют, что сформировали его на основе обратной связи с линии фронта.

Хочется надеяться, что новые аптечки, турникеты и гемостатики уже скоро появятся в зоне СВО в достаточном количестве и спасут как можно больше жизней.