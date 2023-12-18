Тех, кто прошёл самую страшную войну в нашей истории и кто дожил до наших дней, осталось наперечёт. Со дня победы прошло больше 78 лет. Живым бойцам-победителям — около века. И многие из них в твёрдой памяти и живо следят за тем, как наша армия проходит по тем же местам боёв, что и в 1943-м.

ИА Регнум Ветеран Николай Багаев

Корреспонденту ИА Регнум, благодаря инициативе Комитета семей воинов Отечества (КСВО), посчастливилось поговорить с тремя ветеранами, живущими в ближнем и дальнем Подмосковье. Участники Великой Отечественной передали российским бойцам, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции, поздравления с наступающим Новым годом и личные послания со словами поддержки.

Эти уникальные люди — Николай Николаевич Багаев, Мария Михайловна Рохлина и Вера Ивановна Панова.

Николай Багаев, 105 лет. «Надо ликвидировать возрождающийся фашизм»

Мы приехали в гости к Николаю Николаевичу накануне его дня рождения. Наш собеседник уже не просто ровесник века. 18 декабря ему исполнилось 105 лет.

На мундире, который Николай Николаевич готовил к торжественному случаю, но который надел чуть раньше — на встрече с нами, целый «иконостас».

Кавалер ордена Отечественной войны, двух орденов Красной Звезды, трёх медалей «За боевые заслуги», медали «За Победу над Германией», медали «За взятие Кёнигсберга», памятной медали «К 75-летию битвы под Москвой» и многих других наград.

В армию нашего собеседника призвали ещё до войны. Точнее, в Европе война уже шла — Вторая мировая.

«Я 6 октября 1939 года начал службу в армии, это был особый призыв в войска НКВД. И я всего себя с самого начала отдал службе. В сорок первом, уже на третий день войны, наша 251-я стрелковая дивизия была под Москвой. Гитлеровцам бомбить Москву было сложно, и они высаживали десанты с самолетов за двадцать, десять, даже за пять километров от Москвы. И когда наша дивизия пришла на место, половина стала окопы рыть, сооружения возводить, а половина пошла вокруг Москвы — уничтожать противника», — рассказывает Николай Николаевич.

Следующее воспоминание связано с самыми тяжёлыми днями и неделями битвы за Москву. В начале декабря 1941-го враг подошёл к столице. Взяли посёлок Красная Поляна, в нынешней черте Лобни. «А пятого числа в тридцатиградусной морозной ночи наши войска, в том числе наш полк, пошли в наступление… К тому времени я уже был старшим сержантом и командовал взводом полковой разведки», — рассказывает ветеран.

Тогда, в морозные декабрьские дни впервые стало ясно, что силы врага не безграничны. После одного из боёв, в котором участвовало и подразделение Багаева, «немцы не выдержали, побросали личное оружие, бежали». «Мы их догоняли. Они бросили огромные склады боеприпасов различного калибра, огромные склады горюче-смазочных материалов», — вспоминает собеседник. После самых тяжелых недель битвы под Москвой враг за какие-то трое суток откатился от нашей столицы.

А 24 декабря Николай Багаев был тяжело ранен.

«Пуля вошла в правое лёгкое и вышла между четвёртым и пятым ребром, — рассказал ветеран. — Мороз, холод, выдыхаешь — а кровь ручейком течёт… Где-то через три-четыре часа меня с переднего края взяли санитары — девушка и парень, доставили в медицинский пункт в лесу. Там оказали помощь, и меня и ещё одного лейтенанта — он был тяжело ранен в голову — положили на сани. Накрыли брезентом, и я потерял сознание. Открыл глаза, смотрю — у моего изголовья сидит молоденькая девочка, позже узнал: ей было шестнадцать лет».

Девушка оказалась донором. Она добровольно предложила свою кровь для раненого. На календаре было 27 декабря 1941 года.

«Врач, который мною занимался, сказал: «Ты, старший сержант, дважды счастливый человек. Тебя везли к нам двое суток, у нас ты уже сутки лежишь, а крови нет. И вдруг открывается дверь, заходит девочка. Прочитала объявление, что принимается кровь у населения. Группа крови у тебя и девушки совпала», — поделился Багаев.

Впереди у него были ещё долгие годы службы, с которой Николай Багаев уволился в чине полковника. Но память о своём чудесном спасении после тяжёлого ранения зимой 1941-го под Москвой и благодарность молодой девушке, отдавшей ему свою кровь, он пронёс через многие десятилетия.

«Многие сегодня пошли защищать родину добровольно, и я хотел бы сказать, что они делают сейчас великое дело, — сказал ветеран. — Надо на Украине ликвидировать возрождающийся фашизм, освободить украинский народ от этих бед. Это великая задача. Надо воевать и остаться живым. Это главное пожелание. Вы участники великих событий, желаю вам выполнить свою задачу достойно и, конечно же, остаться в живых. В 1945 году мы очень радовались победе, а многие плакали. Недаром в песне о Победе поётся о «празднике со слезами на глазах». Нам тогда придавала силы любовь к родине, и мы победили».

К поздравлениям в адрес 105-летнего юбиляра Багаева присоединились двое участниц Великой Отечественной — Мария Рохлина и Вера Панова.

Обе — женщины-легенды, каждая из которых разменяла уже 99 лет. Обе передвигаются с трудом, когда надевают кители, увешанные десятками боевых наград. Обе, как и Николай Багаев, попросили передать бойцам СВО свои предновогодние поздравительные письма со словами поддержки.

Мария Рохлина, 99 лет. «Я маленький солдат большой войны»

Мария Михайловна Рохлина всю войну прошла санинструктором. Участвовала в Сталинградской битве, воевала на Курской дуге под Прохоровкой, участвовала в форсировании Днепра, а в 1945-м дошла до Праги. Ежедневно рискуя собой, спасла жизни сотням бойцов и офицеров.

Сильно подорвала своё здоровье, но не сломлена по сей день. Сегодня она председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой Полтавской дивизии. Раз в неделю работает в Московском комитете ветеранов войны.

Самые яркие воспоминания, что неудивительно, у Рохлиной сохранились от событий Сталинградской битвы, в которой она принимала непосредственное участие.

«Тяжело было зимой 1942-го. Нас собрали в одном из цехов тракторного завода — бойцов из разных частей, которые отступали и были разбиты, — рассказывает Мария Михайловна. — Мы принимали клятву до последнего вздоха, до последней капли крови держаться. И выдержали».

Сейчас, когда бойцы ВС России медленно, но верно выбивают врага из авдеевской «промки», рассказ Марии Рохлиной кажется свежей боевой сводкой. Половину территории тракторного завода в Сталинграде удерживали наши, другую занимали немцы — и долгие недели «линия соприкосновения напоминала настоящий ад. До самого перелома в Сталинградской битве.

«И когда 19 ноября 1942 года мы услышали артподготовку, мы праздновали победу, — рассказала Мария Михайловна. — Обнимали друг друга, целовались все: «Мы победили!» И когда меня спрашивают, как я встретила День Победы, я всегда отвечаю, что встретила его дважды».

Немало испытаний выпало на долю санинструктора Рохлиной.

«Зимой мороз всё сковывает, а в варежках, особенно так было в Сталинграде, перевязывать рану, оказывать помощь, накладывать жгут и шины невозможно. Накладывала голыми руками. Забывала перчатки там, где положила, — призналась Мария Михайловна. — А однажды, в октябре — начале ноября сорок третьего, переправляла одного тяжелораненого через Днепр, вообще гребла руками. И у меня руки задубели от холода, даже потеряла сознание».

А один случай на фронте уже бывший санинструктор Рохлина пережила спустя годы после войны с новой силой.

«В нашей дивизии у совсем молодого мальчишки лейтенанта были сильно повреждены ступни обеих ног, — рассказала ветеран. — Парень размахивал пистолетом, всем кричал: «Пристрелите меня! Кому я нужен?! Мне двадцати лет ещё нет, а я уже без ног! Кто за меня замуж пойдёт!» И меня позвали к нему. Я подошла, он мне суёт пистолет: «Пристрели или выходи за меня замуж». Что, говорю, прямо здесь и сейчас? «Прямо сейчас». А у него ступни разворочены были».

При этом оторванные куски сапог раненого, по словам Рохлиной, были буквально перемешаны с фрагментами плоти. Ещё несколько фрагментов лежали рядом, на плащ-палатке. «Я наложила жгуты, чтобы кровь остановить, потом вытащила и выбросила куски от сапогов, которые смогла вынуть. Ноги буквально слепила. Показываю ему: «Чего орёшь! Смотри, у тебя ступни ног целые». А он всё равно грозил пистолетом и орал истошно», — поделилась бывший санинструктор.

Через тридцать лет Мария Михайловна приехала в Полтаву, где на встрече ветеранов к ней подошёл незнакомый мужчина с палочкой. «Снял туфли, носки, поднял штанины и говорит: «Посмотрите на мои ноги». Они у него были целы, хотя следы ран, конечно, остались», — рассказала Рохлина.

Выяснилось, что ещё несколько дней после того, как Мария Михайловна «слепила» ноги раненого офицера, он угрожал всем пистолетом. Потом ему всё же сделали операцию. «Усыпили, осмотрели ступни, они были теплые, — уточнила ветеран. — Прооперировали, выбрав оставшиеся куски сапог, которые уже начали врастать в кожу».

Лейтенанта демобилизовали, но он сохранил свои ноги. А спустя годы стал ректором педагогического университета. «Он вспомнил меня, — пояснила Рохлина. — Показал ноги, а потом повернулся ко мне, встал передо мной на колени, положил на них голову. И весь зал встал».

Себя Мария Михайловна называет маленьким солдатом большой войны. И добавляет, что сегодня всем нам нужна ещё одна победа. Та, которая куётся в зоне СВО.

«Ребят, которые там сейчас, которые воюют и в Новый год будут вдали, очень жалко», — призналась Рохлина.

Вместе с тем она обратилась к сегодняшним бойцам с призывом равняться на знамя Победы в Великой Отечественной войне. «Я желаю вам удачи. Живите долго, любите свою родину. Мы едины, тянемся друг к другу. У нас общие цели. Ребята, держите марку солдата», — сказала Мария Михайловна.

Вера Панова, 99 лет. «Берегите себя. Громите врага!»

Вера Ивановна Панова — инвалид 1-й группы — в войну служила телефонисткой, затем — санитарным инструктором. Уволилась в запас уже после победы над Германией, в августе 1945-го.

Вера Ивановна попросила приехавших к ней активистов Комитета семей воинов Отечества передать бойцам на передовой послание к Новому году. Приводим его полностью.

«Здравствуйте, дорогие наши защитники Отечества! Пишет вам участник Великой Отечественной войны Панова Вера Ивановна. Когда в сорок первом году фашистская Германия напала на Советский Союз, мне было семнадцать лет. Я окончила девять классов средней школы и вечерние курсы медицинских сестёр. Начала работать в хирургическом отделении медицинской сестрой. По призыву комсомола я добровольно ушла на фронт защищать родину. У населения нашей страны было высокое чувство патриотизма. Мальчишки девятого и десятого классов пошли в военкомат и попросили направить их на фронт, но им отказали. И они записались в истребительный полк.

Победу я встретила в городе Кракове.

Ежедневно смотрю новости СВО. Горжусь вами, переживаю за вас. Берегите себя. Громите врага. Заботьтесь друг о друге. Помните, ваши тут, дома, матери, жёны, дети и вся наша страна. Желаю вам здоровья, взаимовыручки и неиссякаемой энергии.

Каждый год я принимаю участие в параде Победы. Горжусь и восхищаюсь нашими вооружёнными силами и их главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным.

Поздравляю вас всех, ваших родных с новым 2024 годом, годом Победы. Желаю вам вернуться домой живыми и здоровыми.

С уважением, Вера Панова».

Вера Ивановна попросила донести её слова до тех, кто пока не может встретить Новый год со своими близкими. Глава КСВО Юлия Белехова заверила собеседницу так же, как и двух других участников Великой Отечественной, которых мы посетили в этот день: послания дойдут до адресатов. Слова поддержки от тех, кто выполнял солдатский долг с первых дней войны и до Победы, очень важны для наших воинов сегодня, подчеркнула Белехова.