Королёв, Московская область, 18 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Ровно 105 лет отмечает сегодня, 18 декабря 2023 года, ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Багаев. За день до этого представителям Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и корреспонденту ИА Регнум удалось — с разрешения близких долгожителя — увидеться с Николаем Николаевичем, и записать его послание участникам специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум

«Многие сегодня пошли защищать родину добровольно, и я хотел бы сказать, что они делают сейчас великое дело, — отметил Николай Николаевич Багаев. — Надо на Украине ликвидировать возрождающийся фашизм, освободить украинский народ от этих бед. Это великая задача. Надо воевать и остаться живым. Это главное пожелание. Вы — участники великих событий, желаю вам выполнить свою задачу достойно и, конечно же, остаться в живых. В 1945 году мы очень радовались победе, а многие плакали. Недаром в песне поётся о «Победе со слезами на глазах». Нам тогда придавала силы любовь к Родине, и мы победили».

Николай Багаев был призван на военную службу ещё до начала Великой Отечественной, в строю — с 1939 года. В годы войны командовал взводом разведки, участвовал в штурме Кёнигсберга, был дважды ранен, после чего каждый раз возвращался в строй. После войны отдал ещё 25 лет Вооруженным силам, в том числе 15 лет — службе на космодроме Байконур.

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Собеседник ИА Регнум — кавалер ордена Отечественной войны, двух орденов Красной Звезды, трёх медалей «За боевые заслуги», медали «За Победу над Германией», медали «За взятие Кёнигсберга», памятной медали «К 75-летию битвы под Москвой» и многих других наград.

Ныне Николай Николаевич — полковник запаса и уважаемый активист, сохраняющий бодрость духа и тела. Он продолжает участвовать в патриотическом воспитании молодёжи — проводит встречи со школьниками и студентами, в ходе которых рассказывает о суровых буднях войны и о той героической жертве, которую положили на алтарь Великой Победы солдаты и офицеры Отечества.

В ходе общения Николай Николаевич рассказал о самых ярких эпизодах тех страшных испытаний, которые выпали на его долю и долю его однополчан в страшную пору 1941–1945 годов. Также он передал личное послание бойцам России, которые сегодня защищают Родину в зоне специальной военной операции: от солдата Великой Отечественной войны — солдатам России.

К поздравлениям в адрес 105-летнего юбиляра, полковника в отставке Николая Багаева присоединились ещё два уважаемых ветерана Великой Отечественной — Мария Рохлина и Вера Панова. Обе — женщины-легенды, каждая разменяла уже 99 лет.

Мария Михайловна Рохлина всю войну прошла санитарным инструктором, участвовала в Сталинградской битве, на Курской дуге под Прохоровкой, в боях за Днепр, в 1945-м дошла до Праги. Ежедневно рискуя собой, спасла жизни сотням бойцов и офицеров. Сильно подорвала своё здоровье, но не сломлена по сей день.

Вера Ивановна Панова — инвалид 1-й группы — в войну служила телефонисткой, затем — санитарным инструктором. Уволилась в запас в августе 1945 года.

Обе передвигаются с трудом, когда надевают кители, увешанные десятками боевых наград. Обе, как и 105-летний Николай Багаев, попросили передать бойцам СВО свои предновогодние поздравительные письма со словами поддержки.

Глава КСВО Юлия Белехова пообещала донести послание ветеранов до бойцов и офицеров, сражающихся сегодня против нацизма в зоне СВО. Она выразила уверенность, что слова поддержки, высказанные орденоносными участниками Великой Отечественной, героически выполнившими свой долг, очень важны для наших воинов сегодня и способны приблизить долгожданную Победу.