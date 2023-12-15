Москва, 15 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии в случае подписания такого соглашения с США, станет угрозой для России. Об этом представитель Кремля заявил 15 декабря.

Lance Cpl. Christian Salazar/Global Look Press

Песков выразил сожаление в связи с происходящими событиями, так как у России и Финляндии, по его словам, всегда были прекрасные отношения без взаимных угроз и претензий.

«Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу. Совершенно очевидно», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что для размещения американских войск на территории страны откроют 15 военных районов. По его словам, подписать соглашение с США республика сможет, как только получит одобрение от парламента. Перед этим в финском правительстве сообщили, что Хельсинки и Вашингтон провели переговоры по двустороннему соглашению, отметив, что оно укрепит безопасность страны и поспособствует выполнению обязательств по членству в НАТО.

Позднее в беседе с ИА Регнум военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что руководство НАТО, вероятно, разместит в Финляндии одно из своих подразделений, которое подготовлено к боевым действиям в условиях севера. По его мнению, первоочерёдно на базах разместят средства нападения, возможно, аэродромы, на которых разместятся самолёты F-35, системы ПРО и разведки. Кроме того, НАТО может отправить не только пехоту, а подразделения, обученные ведению боевых действий в условиях севера, добавил Кнутов.