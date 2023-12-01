МВД разработало законопроект, где предлагается ввести «соглашение о лояльности» для въезжающих в Россию иностранцев.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ предполагает: граждане других стран до пересечения нашей границы будут подписывать документ, где даётся согласие с запретами «на дискредитацию государственной политики РФ, на отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом».

В списке запрещённого также фигурируют препятствование работе органов власти и дискредитация должностных лиц.

Во время пребывания в России иностранцам также должно быть запрещено «проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

В случае нарушения иностранцам отказывают в продлении срока пребывания, в оформлении вида на жительство (ВНЖ) и постоянного вида на жительство (ПМЖ).

Законопроект находится в высокой степени готовности, пояснил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Возглавляемый им комитет ведёт согласование документа с администрацией президента, правительством и собственно с разработчиками из МВД.

Предложение ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев как профилактической меры начало обсуждаться ещё в 2021 году.

Тогда РБК приводил подробности предложения МВД: те, кто въезжает в Россию в визовом порядке, должны подписывать соглашение при подаче заявления на визу, а «безвизовые» иностранцы — одновременно с прохождением дактилоскопической регистрации.

Гостей России, нарушивших соглашение, предлагалось депортировать за собственный счёт.

Однако до разработки и внесения законопроекта тогда, в 2021-м, дело не дошло.

Пока же инициатива на начальном этапе — пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, во всяком случае, пока отказался комментировать инициативу МВД. Но она в любом случае вызвала активные обсуждения.

Рабочие-мигранты или интуристы?

Этот документ называют «соглашением для мигрантов» — подразумевая под ними, как правило, приезжих из Средней Азии. Действительно, запрет «проявлять неуважение к многообразию укладов жизни» напоминает о случаях нападений мигрантов на «неправильно одетых» или «неправильно ведущих себя» россиянок.

Но вот запрет на «отрицание традиционных семейных ценностей» заставляет вспомнить о носителях теперь уже запрещённой ЛГБТ-идеологии, которые, если и приезжают в Россию, то, как правило, не с юга, а с запада. Помимо идейных сторонников, здесь могут подразумеваться сотрудники ещё работающих в России западных компаний, чьи корпоративные нормы требуют быть LGBT-friendly.

Хотелось бы, чтобы в процессе обсуждения законопроекта стало яснее — на какой круг лиц распространяется это требование, отмечают юристы.

Все, включая потенциальных «правоприменителей» (визовые и погранслужбы, миграционное ведомство и т.п.), должны понимать: будут ли это все иностранцы, пересекающие границу, включая туристов. Или же «клятву лояльности» должны давать те, кто рассчитывают получить ВНЖ, ПМЖ и работу в России?

Такой вопрос в комментарии ИА Регнум поднял завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ, профессор Леонид Головко.

«Что касается лиц, которые претендуют на временное разрешение на проживание или на ВНЖ, то здесь, наверное, эта мера была справедлива в большей степени», — отмечает правовед.

По следам Маккарэна-Вуда

К слову, на Западе эту инициативу восприняли именно как ограничение на въезд граждан своих стран с «прогрессивными» взглядами.

Так, американский канал Fox News написал, что новая инициатива станет еще одним «репрессивным мероприятием в отношении поведения и высказываний, которые считаются антироссийскими». Издание The Wall Street Journal полагает, что закон последним по времени «ограничением свободы выражения мнений со стороны Кремля».

При этом отметим, что по форме «соглашение о лояльности» похоже на те требования, которые вводили те же США в XX веке и вводят на Западе и сейчас. К примеру, в 1903 году в Соединённых Штатах приняли закон, позволяющий депортировать иммигрантов, симпатизирующих анархизму.

До Второй мировой при въезде в США могли потребовать поклясться в отказе распространять коммунистические идеи. Такое обязательство, например, взяли с Сергея Есенина и Айседоры Дункан во время их поездки в Штаты в 1922 году. В годы холодной войны в США действовал закон Маккарэна-Вуда, запрещавший въезд иностранцам, которые были или являются членами компартий.

В наши дни ту же практику «отсечения нелояльных» взяли на вооружение наши ближайшие соседи. В 2022 году глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял: гражданам России могут запрещать въезд в страны Прибалтики, если россияне не осудят СВО и не признают Крым украинским.

Поступали сообщения о том, что гражданам России придется пройти тест на лояльность и в Латвии — причем неправильные ответы грозят им лишением статуса ВНЖ и депортацией из страны. В прошлом году получила известность ситуация, когда россиянам на границе с Грузией якобы предполагалось подписать антироссийские «документы».

Сама по себе такая практика фильтрации нелояльных не хороша и не плоха, отмечают эксперты. Каждое государство вправе устанавливать подобные нормы, исходя из своих законов и морально-идеологических установок. Дело в другом — не станет ли это излишним дополнением к уже работающим правилам пребывания иностранцев в России.

Когда будет работать профилактика

Понятно, что, когда дело уже доходит до правонарушений или преступлений (тех же нападений на «неправильно одетых»), в дело вступает соответствующий кодекс, уголовный или административный.

Но «клятва о лояльности», как предполагают в МВД, должна профилактически предостеречь от превратно понятых «традиции», «религиозности» или, наоборот, «свободомыслия». Информирование, по идее, должно само по себе предупреждать вменяемых гостей России.

В «соглашении о лояльности» видят органичное дополнение других мер по обузданию миграционных потоков, которые депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал «фактически бессистемными». Одновременно с сообщением о законопроекте о «клятве лояльности» стало известно: МВД подготовило еще одну инициативу — законопроект о введении контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Предлагается запретить нелегалам водить машину, получать водительские права и переводить деньги.

Но возникает ещё один очевидный вопрос — будет ли работать «соглашение о лояльности» как реальный сдерживающий фактор.

В том, что касается недопуска из Европы или США противников СВО или отрицателей традиционных семейных ценностей, инициатива явно запоздала, считает политолог, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис. Это было уместно «на тот момент, когда были открыты границы». А сейчас, когда взаимообмен туристами с Европой практически прекратился, а западный бизнес из России уходит, «предложение вряд ли будет иметь долгую перспективу», сказал Маргулис ИА Регнум.

Кроме того, «надо понимать, что адекватные люди это и так соблюдают, а неадекватные подпишут не читая, и он их не остановит», — сказал ИА Регнум председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«Если документ носит разъяснительный характер, то это полезно, это один из элементов профилактики», — говорит Цветков. Однако, по его мнению, лучшим гарантом соблюдения приезжими российских законов будут служить все же не «соглашения о лояльности», а неотвратимость наказания за нарушение правил вкупе с полноценно и стабильно работающей правоохранительной системой.

В плане противодействия радикальному исламизму из Центральной Азии будет продуктивнее продолжать и усиливать взаимодействие со спецслужбами этих стран, а также ужесточать миграционную политику в отношении крупных поставщиков рабочей силы, как Узбекистан, Таджикистан, считает Маргулис.

«В случае с Киргизией, учитывая ее членство в Евразийском союзе, ситуация несколько осложняется, а с Таджикистаном и Узбекистаном дополнительный контроль, проверки и так далее для въезжающих в Россию граждан, очевидно, нужны. Это сверхнеобходимо», — говорит Маргулис. Тогда и «соглашение о лояльности» будет действовать на законопослушных и не подверженных фанатизму приезжих как дополнительная профилактическая мера.