Посуточная аренда жилья в России на предстоящие новогодние праздники подорожала. Об этом 28 ноября сообщил ТАСС основатель и гендиректор сервиса онлайн-бронирования «Суточно. ру» Юрий Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум Туризм

Заметнее всего цены подскочили в карельской Сортавале с её лыжными трассами (на 30%, средняя стоимость аренды сейчас — 10 тысяч рублей за сутки) и в Большом Сочи и Калининграде (на 26%, аренда соответственно до 6 тысяч и 4,2 тысячи рублей).

В среднем же по России краткосрочный съём квартир и апартаментов на зимние каникулы увеличился на 15% — до 6110 рублей. «Цены ближе к Новому году, скорее всего, уже расти не будут. Арендодатели выставляют их заранее и фиксируют. Но лучше бронировать жилье сейчас, так как хороших объектов остается все меньше», — предупредил Кузнецов. «Рождественский» скачок цен — обычное дело, знакомое путешественникам, хозяевам сдаваемых квартир и отельерам по всему миру. Но сейчас дело не только в сезонных колебаниях.

По оценке «Суточно. ру», спрос на краткосрочную аренду на 30 декабря — 8 января по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 50–60%, отсюда и необычный рост цен. Причина растущего спроса известна — быстрая переориентация с глобального туризма на внутрироссийский.

28 ноября ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о падении цен на путёвки в Египет. Поездка на двоих с перелетом чартером стоит в среднем 118 тысяч рублей, а три недели назад такой тур обходился в 152 тысячи. Но это как раз кратковременное явление — речь идёт о горящих путёвках, которые нужно распродать до Нового года.

А дальше заработает долговременный тренд.

Почему поездки за рубеж дорожают

Ещё с начала сентября крупные игроки на рынке предупреждали: цены на заграничные путешествия зимой 2023/24 вырастут на 10–30% в сравнении с прошлым сезоном. В середине ноября об этом же заявили в Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Главной причиной роста цен здесь назвали дополнительные затраты фирм на взносы для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например, для возвращения их из-за границы.

В последние четыре года отечественный турбизнес был освобождён от этих взносов в резервный фонд. В 2020-м, на фоне пандемии, на них был введён мораторий, он продлевался каждый год, но на предстоящий 2024 год пролонгация не планируется, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития. И, значит, туроператорам придётся закладывать эти расходы в цены на путёвки. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе направила в Госдуму обращение с просьбой к депутатам — поддержать продление «ковидного» моратория, но ответа, судя по всему, пока не было.

Но дело не только в «вернувшихся» расходах турбизнеса на безопасность клиентов. Эксперт по туризму, директор «Хоттей Тур» Николай Мельник в комментарии ИА Регнум назвал ещё несколько причин роста цен на зарубежные поездки.

Во-первых, российские авиаперевозчики, тем более чартеры, летают не на все направления. Во-вторых, надо учесть проблему увеличения расходов в странах пребывания туристов, как, к примеру, растущую инфляцию в ряде стран или ситуацию с повышением цен на электроэнергию в Турции. Также нельзя сбрасывать со счетов рост цен на авиатопливо, заметил Мельник.

Среди причин подорожания, особенно для зарубежных направлений, вроде популярных у россиян Таиланда, Мальдив, Египта и ОАЭ, называется изменение курса валют в 2023 году. Значительное ослабление рубля повлекло повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах. Вряд ли в ближайшем будущем рубль столь значительно укрепится, как это было в 2022 году, а, значит, не стоит ждать заметного снижения цен на путевки.

На днях помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что российская национальная валюта укрепляется и может ещё укрепиться, но рассчитывать на скорые и существенные изменения курса рубля не стоит. По мнению доцента Финансового университета при правительстве Петра Щёрбаченко, до конца 2023 года в России рубль будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар.

Безусловно, туроператоры предлагают клиентам использовать раннее бронирование и обратиться к кредитным программам, но для многих клиентов это выглядит скорее стимулом оптимизировать расходы или никуда не уезжать на праздники.

Открытие России

По данным сервиса OneTwoTrip, четверть россиян предпочитает остаться дома и провести Новый год с семьей, и лишь 10,6% планирует посетить другую страну, треть опрошенных еще определяется со своими планами. При этом четверть (26,9%) поедет в один из российских городов, отмечают авторы исследования, подтверждая мнение, что соотечественники, пусть иногда и вынужденно, начинают «открывать для себя Россию».

Россияне не желают отказываться от новогоднего отдыха, а потоки отдыхающих по внутренним направлениям уверенно растут, заметил в комментарии ИА Регнум вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Продажи по организованным турам повысились на 15–20% процентов по сравнению с прошлым годом, однако общий результат можно будет увидеть позже, поскольку на внутреннем рынке велик сегмент самостоятельных бронирований, говорит Барзыкин.

По его словам, клиенты выбирают Краснодарский край, прежде всего Сочи, Анапу, Геленджик, а в целом на южное направление реализация бронирования составляет уже 60 и более процентов. Популярностью также пользуются Москва, Подмосковье, Петербург и Северо-Запад, отдыхающие выбирают там семейные и культурно-познавательные туры. Не остаются без внимания регион Кавказских Минеральных Вод и Алтайский край, «где есть и досуговые, и оздоровительные программы», отметил Барзыкин.

Что касается зарубежных поездок, то, хотя по-прежнему котируются ОАЭ, Египет и Таиланд, всё чаще россияне выбирают ближние направления — Белоруссию, Абхазию, Армению, Грузию.

«И билет на самолёт…»

Это притом, что и внутренний туризм столкнулся с той же проблемой, что и «внешний». Речь идёт о росте цен на авиабилеты, за что во многом можно сказать «спасибо» нашим бывшим западным партнёрам.

Из-за санкций, наложенных на Россию, авиакомпании вынуждены увеличивать затраты на техобслуживание самолетов. Кроме того, примерно на 30% подорожали запчасти. И еще надо учесть курс рубля, поскольку основной парк самолетов находится в лизинге, заявил порталу MSK1.ru авиаэксперт Роман Гусаров.

Также на стоимость билетов на самолёты влияет цена авиатоплива на российском рынке — оно подорожало примерно на 40–45%. Помимо этого, поясняет Гусаров, ранее произошло увеличение и аэропортовых сборов.

Несмотря на это, не только участники рынка, но и федеральные чиновники прогнозируют рост спроса на внутренний туризм.

Что дальше

Существующее подорожание не заставляет большую часть клиентов отказываться от путешествий, отмечает вице-президент РСТ Барзыкин. Те потребители, кто желает сэкономить, скорее меняют дату выезда, выбирая числа, когда цены на билет дешевле, то есть до Нового года или после 9 января, однако не делают это в ущерб общей продолжительности поездки.

Как недавно отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, ведомство ожидает, что только за зимний сезон внутренний туризм вырастет до 30 млн поездок. Прирост составит порядка 7%.

Для клиентов туристической отрасли такая динамика может означать затруднения с наличием путевок и билетов, а также цен на них из-за значительного роста спроса.

Решетников уточняет, что Минтранс находится в постоянном контакте с перевозчиками, а ФАС контролирует доступность и стоимость билетов.

Остаётся вопрос: «Поможет ли это решить проблему доступности отдыха для россиян на фоне растущего спроса?»

Помимо проблемы с дорожающими и стремительно исчезающими из продажи билетами многие отдыхающие отмечают также и трудности с сервисом и инфраструктурой в российских регионах. Значит, придется побороться и за не столь многочисленные качественные отели на российских курортах.

Если же говорить о «реанимации» заграничного туризма, то на 2024 года есть два сценария возможного развития событий, отмечает Николай Мельник. При положительном развитии дел с России будут сняты санкции, иностранные компании заменят российские авиаборта, расчеты перейдут с долларов и евро на национальные валюты, вроде турецкой лиры, тогда цены могут вернуться в докризисный 2019 год, упав минимум на треть.

«И есть пессимистичный вариант: санкции продолжатся, российским бортам ни Росавиация, ни другие страны не будут давать разрешений на полеты, продолжится увеличение стоимости топлива», — указывает эксперт. И тогда, резюмирует эксперт, мы можем говорить о том, что минимальная наценка в цене по сравнению с 2023 годом составит 15%, а то и больше.