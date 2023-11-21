Конфликты на Украине и Ближнем Востоке способны обернуться «огромным прогрессом» для мира. К такому неожиданном выводу пришёл президент США Джо Байден в авторской колонке для газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум США агрессор

Статью под заголовком «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС» в МИД России назвали «набором несуразиц», а в Совете Федерации — «преступным заблуждением».

О том, какие выводы всё же можно сделать из статьи, написанной американским президентом (или аналитиками из его администрации), и о том, с какой целью Белый дом именно сейчас подал сигнал через прессу, ИА Регнум побеседовало с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

ИА Регнум: Владимир Сергеевич, оба конфликта, которые упоминает автор статьи — и украинский, и даже нынешний конфликт в секторе Газа, начались не вчера. Зачем сейчас понадобилось «формулировать позицию»?

Владимир Васильев: Статья эта, с моей точки зрения, носит глубоко конъюнктурный характер. Её смысл состоит в том, что Соединённые Штаты в обозримом будущем хотя взять некую тактическую паузу.

Основная задача — не допустить, чтобы конфликт на Ближнем Востоке вышел за пределы Израиля и превратился в новую масштабную войну.

То есть применительно к Израилю статья явно направлена на то, чтобы послать чёткий сигнал, чтобы тот не расширял масштабы своей операции.

Что касается Украины, то в случае с ней эта мысль явно смазана, хотя и есть пожелание, чтобы конфликт на Украине не вышел за её пределы, чтобы не допустить столкновения сил НАТО или самих США с Россией. Но суть такова, что Америка по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, просто сейчас берёт паузу.

ИА Регнум: С чем связано стремление Белого дома к такой тактической паузе, учитывая, по крайней мере, позицию по Украине?

В. В.: С тем, что зависла заявка администрации на 106 миллиардов долларов, в которой 61 млрд предназначен Украине, 14 млрд — Израилю. Палата представителей утвердила, но в Сенате она застряла. Денег нет и пока не предвидится. Администрация считает, что в обозримом будущем средств не будет.

Это поможет держать Израиль на коротком поводке. Выделение этих средств может спровоцировать Израиль действовать дальше, как он первоначально планировал в отношении сектора Газа и, может быть, Западного берега реки Иордан.

Есть данные, что администрация Байдена всё-таки постарается до конца года как-то протащить через Конгресс этот пакет. Но формально палата представителей и Сенат смогут вернуться к этому только во второй половине января.

Но тут вмешивается и другое обстоятельство. Может потребоваться уменьшить заявку для Украины и перебросить больше средств Израилю. Понятно, что Украина, скорее всего, сейчас переходит к обороне.

ИА Регнум: В статье Байдена Израиль ожидаемо заверяют в американской поддержке. Но также подчёркивается: «Палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС». Но сами США в своё время помогли ХАМАС выйти в легальное поле. Вашингтон в 2006-м настаивал на выборах в Палестинский национальный совет, по итогам чего ХАМАС в итоге пришёл к власти в секторе Газа. Получается, что сейчас американцы хотят снять с себя ответственность?

В. В.: Да, и понятно, почему это делает администрация Байдена. Недавно были обнародованы неприятные для Белого дома результаты опросов общественного мнения. Итоги одного из них в выходные опубликовало очень либеральное NBC. Эти замеры позволяют сделать вывод, что бывший президент США и соперник Байдена Дональд Трамп впервые с 2019 года стал в рейтинге обходить Байдена.

Трамп получил бы поддержку 46% зарегистрированных избирателей, Байден — 44%.

Но самое главное — был задан вопрос, одобряет ли опрашиваемый внешнюю политику США. Если в сентябре у Байдена был 41%, то сейчас — 33%, и причина — именно ситуация на Ближнем Востоке. То есть это направление внешней политики стало уязвимым местом Белого дома.

ИА Регнум: Когда до выборов осталось меньше года.

В. В. Да, сейчас в Америке уже начинается активный предвыборный этап, и администрация берёт упомянутую внешнеполитическую паузу по соображениям именно внутриполитическим. В Белом доме пытаются понять, куда дует ветер — каков запрос общества.

Предвыборная кампания уже идёт, а январь, февраль и март — решающие этапы этой кампании. Так что статья в самом деле может быть больше адресована американскому избирателю.

До недавнего времени администрация Байдена разыгрывала военную карту.

Считалось, что её можно выгодно использовать в предвыборную кампанию. То есть запрос был на войну. Сегодня возникает впечатление, что в американском обществе растёт запрос на мир.

Кроме того, в США на днях — День благодарения, потом — уже скоро — Рождество, а в Америке с начала декабря народ рождественским шопингом занимается. Может быть, администрация такой сигнал посылает — «ко всем вопросам вернёмся позже, с новыми силами».

ИА Регнум: То есть речь именно о тактическом приёме, это не касается реальных мирных инициатив вокруг Украины?

В. В.: Кстати, тему «мира на Украине» в статье Байдена обошли. Администрация не хочет в данном случае посылать этот сигнал. Но есть некая декларация — что Белый дом не хочет, по крайней мере, эскалации конфликта, которая вполне возможна, если поставлять помощь на миллиарды долларов. Но ни на какое прекращение огня на Украине администрация Байдена не пойдёт.

Мы знаем про атаки по российской территории дронами и ракетами дальнего действия. Это и есть эскалация.

Есть впечатление, что это дымовая завеса, и на самом деле в американской администрации хотят продолжать эту политику.

Но только меняя средства — идти на эскалацию, но делать это хитрее. Учитывая то, что на сегодняшний день Конгресс не выделил денег.

ИА Регнум: Таким образом, как только будут выделены новые средства, Пентагон пустит их «в дело»?

В. В.: Если посмотреть на явный посыл в статье Байдена, то администрация свою первоначальную цель нанести стратегическое поражение России, которую она в той или иной форме декламировала, сохраняет — «мы должны противодействовать России и ХАМАС».

Просто противодействие ХАМАС — это одно, а противодействие России — немножко другое.

В американской печати сейчас говорится, что конфликт между Россией и США уже подошёл к опасной стадии с угрозой ядерного конфликта, что возможности использовать обычные системы вооружений практически исчерпаны. В ответ администрация даёт понять, что откровенно педалировать эскалацию на Украине пока не будет.

В любом случае, в обозримом будущем не будет никакого ввода войск США ни на Украину, ни в Израиль. Используется авиация в Сирии, проводятся спецоперации. Но никаких «сапог на земле», никакого американского контингента для помощи Израилю, за исключением неких спецназовцев. Администрация в этом плане уже израсходовала весь свой политический капитал.