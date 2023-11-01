1 ноября духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал остановить поставки в Израиль продовольствия и нефти, пока продолжаются обстрелы сектора Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

А накануне, 31 октября, стало известно, что 11 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на высшем уровне. Помощник генсека ЛАГ Хусам Заки, в частности, сообщал, что лидеры арабских стран намерены «обсудить продолжающуюся с 7 октября израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа».

Ранее, 18 октября, о необходимости санкций против Израиля заявлял глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. В ходе встречи со своим катарским коллегой Султаном аль-Марихи он призвал все мусульманские страны к антиизраильским мерам, включая эмбарго на экспорт нефти.

Угроза новой «нефтяной жажды»

Публичные заявления и призывы влиятельных мусульманских лидеров на фоне экстренного ноябрьского заседания ЛАГ вызывают опасения, что арабские страны прибегнут к масштабному запрету на поставки нефти, причём не только в Израиль, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Сам Израиль сейчас потребляет сравнительно немного нефти, уточняет он: «Норвегия или Соединённые Штаты спокойно закроют эти потребности».

Но эскалация вооружённого конфликта на Ближнем Востоке вполне может, в свою очередь, усилить реакцию на него, полагает Юшков.

Наблюдатели действительно опасаются повторения энергетического кризиса 1973 года в случае введения арабскими странами запрета на поставку нефти тем, кто поддерживает Израиль.

Пятьдесят лет назад арабские страны — экспортёры нефти ввели эмбарго на поставку нефти союзникам Израиля — странам Европы, Японии, США. И это вошло в мировую историю как первый глобальный энергетический кризис.

«Цены взлетели, появилось много того, что мы сейчас воспринимаем как норму — малолитражные автомобили, все эти истории с энергосбережением и развитием возобновляемой энергетики. Запад осознал, насколько зависит от поставок нефти с Ближнего Востока», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Впрочем, степень консолидации арабских стран сейчас гораздо ниже, чем в 1973 году. А призыв шиитского Ирана ко всем мусульманским странам не поставлять нефть в Израиль, учитывая, что вся иранская нефть поступает исключительно в Китай, выглядит как не самый убедительный аргумент.

Последствия для рынка

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что сам факт запрета на поставки арабской нефти в страны Запада, если таковой будет согласован, не означает сильного удара по западным экономикам.

«Если речь только о запрете экспорта в страны, поддерживающие Израиль, при сохранении объёмов поставок на мировой рынок, то такой шаг будет иметь чисто декоративный характер», — полагает эксперт. Прежний баланс предложения и спроса при перераспределении лишь логистических потоков не принесет никакого эффекта в течение года.

Запрет по той же модели, по которой ограничили закупки Европой нефти у России, просто приведёт к очередному перераспределению транспортных потоков. Это вызовет некоторые сложности и локальные проблемы, но настолько мощного воздействия, чтобы опрокинуть экономики западных стран, не случится.

Кроме того, есть ряд отличий в текущей ситуации от той, в которой находился мир полвека назад, в разгар драматических событий 1973-го, которые привели к «антиизраильскому» нефтяному эмбарго, убеждён собеседник ИА Регнум.

Фролов обращает внимание, что за прошедшие годы в сфере энергетики существенно переплелись бизнес-интересы компаний из Европы и США с интересами государственных компаний из арабских стран.

«Как будут себя чувствовать после запрета на экспорт нефти, например, перерабатывающие мощности саудовской Saudi Aramco в США? А те арабские проекты, в которых принимают участие европейские компании, и европейские проекты, в которых принимают участие арабские компании?» — задаётся вопросами эксперт.

Кроме того, не следует смешивать позиции Ирана и Саудовской Аравии, указывает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семёнов: «Иран сам по себе — отдельное явление, в Саудовской Аравии свои взгляды. Сейчас саудиты в чём-то сблизились с Ираном, но инициативы Тегерана следует рассматривать как сугубо иранские».

Также эксперт обращает внимание на противоречия между саудовцами и движущей силой вооружённого актива Палестины, что отличает нынешнюю картину на Ближнем Востоке от ситуации 1973 года: «Несмотря на жертвы в Газе, ХАМАС для Саудовской Аравии — не совсем дружественная структура». Хуситы, союзники ХАМАС из Йемена, объявившие Израилю войну, ответственны за гибель четверых саудовских военнослужащих, из-за чего Саудовская Аравия привела в состояние повышенной боеготовности армию и силы противовоздушной обороны.

Но если всё же арабские страны согласуют эмбарго на экспорт нефти, уменьшив его на объём, поставляемый на Запад в целом, то странам Ближнего Востока предстоит смириться с тем, что в краткосрочной перспективе резко сократятся денежные поступления в их госбюджеты. Хотя в самом начале цены резко вырастут, уточняет Фролов.

30 октября Всемирный банк выпустил прогноз, согласно которому сокращение поставок нефти на мировой рынок на 6–8 млн баррелей из-за резкого обострения ближневосточного конфликта приведёт к росту цен до 157 долларов за баррель.

Сама эта величина вызывает у эксперта недоумение, но в сильном росте цен он не сомневается: «Цены начнут давить на спрос, который резко сократится. В итоге цены придут примерно к текущему уровню, а спрос будет восстанавливаться медленнее». При таком сценарии у стран — поставщиков нефти велик риск потерять гораздо больше, чем они заработают на временном скачке цен, делает вывод собеседник ИА Регнум.

Как реагировать России

Фролов также напоминает о военном присутствии США в нефтеносном регионе: базы Пентагона расположены практически во всех ближневосточных странах и в Турции. Понятно, что перерастание противоречий между исламским миром и Штатами на рынке нефти в открытую торговую войну в такой ситуации слишком рискованно.

Впрочем, не исключён вариант, который сам Фролов обозначает как «иезуитский»: «Предположим, арабские страны введут запрет против стран Европы, которая и так уже лишилась российской нефти. Для Соединённых Штатов это будет выгодно, потому что ускорит деструктивные процессы в экономике Евросоюза, «откачку» инвестиций в те же Штаты».

При этом США сейчас крайне заинтересованы, чтобы цены на нефть были как можно ниже до конца 2024 года. Для их внутренней политики розничные цены на автомобильное горючее — сейчас невероятно важный фактор.

Фролов замечает, что знаменитое «арабское» нефтяное эмбарго полувековой давности, которое было нацелено фактически против тех же стран, в отношении которых предлагается ввести его сейчас, продлилось относительно недолго — с октября 1973 до марта 1974 года. И, несмотря на усиливавшиеся кризисные явления в странах Европы и в США, коллективный Запад не отказался от поддержки Израиля.

При этом России совершенно точно следует занять отстранённую позицию в случае одобрения санкций в отношении Израиля, полагает Игорь Юшков: «Мы и так особо не поставляем нефть и нефтепродукты в Израиль. И объявлять, что мы присоединяемся к таким призывам, нам тоже, наверное, не следует».