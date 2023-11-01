Тегеран, 1 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Израиль нужно оставить без продовольствия и нефти, пока продолжаются обстрелы сектора Газа, заявил 1 ноября духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщило иранское агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бомбардировки Газы должны быть немедленно прекращены, а для сионистского режима должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия», — сказал Хаменеи.

Власти Ирана осуждают продолжающиеся атаки Израиля на Газу. Армия обороны Израиля проводит операцию «Железные мечи» в ответ на массированный ракетный обстрел палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 29 октября потребовал, чтобы Израиль прекратил обстрелы Газы. Он заявил, что Израиль уже перешёл «красные линии» и что израильские власти действуют при широкой поддержке со стороны США.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 29 октября заявил, что Тегеран выступает против распространения конфликта палестинцев и израильтян по всему Ближнему Востоку. Он опроверг обвинения Ирана в причастности к атакам на американские базы в Ираке и Сирии.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 октября заявил, что ситуация в Газе — результат ближневосточной политики Вашингтона. По его словам, США продолжают подогревать палестино-израильский конфликт.