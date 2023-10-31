Эр-Рияд, 31 октября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Саудовская Аравия привела в состояние повышенной боеготовности свою армию и силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Такое решение власти королевства приняли после столкновений военных с мятежниками из Йемена, входящих в движение «Ансар Аллах» (хуситы). В их числе оказалось происшествие, произошедшее несколько недель назад, когда повстанцы попытались нанести ракетный удар по Саудовской Аравии, однако атаку удалось отразить.

Кроме того, на решение повлиял инцидент с гибелью четверых саудовских военнослужащих в южной провинции Джизан, которая находится на границе с Йеменом. Новые столкновения вспыхнули после 19 октября, когда хуситы выпустили по Израилю крылатые ракеты и беспилотники. Эти средства были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

В публикации также говорится, что 30 октября в Вашингтоне министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд встретился с высокопоставленными чиновниками из администрации президента США Джо Байдена. Стороны обсудили последствия войны Израиля и ХАМАС, а также ситуацию в Йемене.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года власти Йемена и представители группировки «Ансар Алла» при посредничестве Омана заключили соглашение о продлении перемирия на шесть месяцев.

По сравнению с прошлыми договоренностями в новом документы были прописаны дополнительные условия, включая открытие дополнительных направлений из аэропорта йеменской столицы Саны, а также снятие ограничений на проход судов в порт Ходейда и отмену блокады дорог.