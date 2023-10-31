Вашингтонский новостной журнал US News &World Report опубликовал исследование, в котором поставил российскую армию на первое место в мире по уровню военной мощи.

Иван Шилов ИА Регнум

В рейтинге за 2023 год вооружённые силы нашей страны обошли армии Соединённых Штатов и Китая.

В опубликованном списке армия США занимает второе место, Вооружённые силы Китая — третье. Также в топ-10 вошли Южная Корея, Израиль, Украина, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

Авторы исследования отмечают, что мощь вооружённых сил оценивалась на основе ответов респондентов: составители рейтинга опросили 17 тысяч человек по всему миру в период с 17 марта по 12 июня.

Возникают вопросы: по каким критериям составлялся этот опрос, можно ли доверять сравнительно массовой, но не экспертной выборке, и, наконец, насколько «весомо» американское издание, опубликовавшее рейтинг. Начнём с последнего вопроса.

Издание c 75-летней историей US News &World Report играет на том же поле, что и журналы Newsweek и Time, и позиционирует себя как серьёзное СМИ, не снисходящее до таких тем, как спорт или светская хроника.

Разного рода опросы и рейтинги (лучших больниц США, лучших легковых автомобилей и т.п.) — давний конёк этого журнала. Рейтинги колледжей и университетов от USN&WR оказывают значимое влияние на количество абитуриентов — на что уже обращали внимание исследователи из бизнес-школы Гарварда.

Ежегодно журнал создаёт топ «лучших стран». Само издание поясняет: в основе исследований лежит модель, разработанная аналитиком Дэвидом Рейбштейном из Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, совместно с US News & World Report.

«Лучшие страны», которые ранжируются по нескольким подкатегориям, включая глобальный показатель — «силы». Итоговый показатель основан на «равно взвешенном среднем балле» по пяти значениям, которые обозначают «силу» страны, а именно: влияние лидера государства, экономическое влияние, политическое влияние, мощь армии и участие страны в международных альянсах.

В исследовании за 2023 год первое и второе места в подкатегории «силы» издание поставило США и Китай соответственно. При этом Россия заняла первое место по показателю «мощь армии».

Ещё раз отметим — все рейтинги US News &World reported основаны на данных соцопроса. Респондентам предлагается указать, какие атрибуты мощи ассоциируются у них с тем или иным государством.

Подобный подход вызывает ряд вопросов к составителям рейтинга, поскольку они не ссылаются на статистические данные, результаты исследований или заключения экспертов, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. Однако, с другой стороны, свои недостатки имеет любая система ранжирования государств.

«Если брать в целом, то рейтинги военной мощи — это как «если кит со слоном встретится, то кто кого поборет?». Слишком много факторов, которые не получится алгоритмизировать. Если бы в 1939 году существовал такой рейтинг, в нём Германия бы точно стояла ниже Франции, а может, и Польши тоже. Так что здесь нужно скептически подходить, конечно», — считает Михайловский.

Как составляются другие «топы»

В мире существует несколько рейтингов стран по военной мощи, которые опираются на различные показатели. Ряд американских СМИ, таких как Business Insider, Forbes или Newsweek, ссылается на рейтинг стран по огневой мощи, известный как Global Firepower или GFP.

Рейтинг составлен американским исследователем Дэниелом Пучеком на основе формулы, которая учитывает: количество военной техники и войск, которыми располагает каждая страна, а также финансовое положение стран, географические факторы и доступные ресурсы. Информация о которых, заметим, может быть неточной. Также в рейтинге не учитывается наличие ядерного арсенала.

Предполагается (сами авторы не раскрывают методики подсчёта), что для расчета показателя Power Index используется более 60 факторов, при этом более сильные армии находятся ближе к нулю. К примеру, рейтинг США по итогам 2022 года составил 0.0712, а рейтинг России — 0.0714.

В топ-10 рейтинга GFP за 2023 год вошли США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

Авторы исследования отметили в первую очередь количество военных самолётов воздушно-космических сил России, наличие ракетных вооружений, в том числе гиперзвуковых. При этом исследователи подчеркнули, что в 2024 году Китай может сдвинуть Россию на третье место.

Существуют и другие, более узконаправленные рейтинги. Так, Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) ведёт статистику по количеству ядерных боеголовок, имеющихся на вооружении стран «ядерного клуба». Существует также статистика по количеству танков, военных кораблей, самолётов, артиллерийских систем и других вооружений. Но все эти исследования основываются на неполных или устаревших данных.

«Если мы возьмём рейтинг по количеству танков, например, то там всегда лидируем или мы, или США. Но там неясно, какими данными они оперируют», — рассуждает Михайловский.

Можно, скажем, взять приблизительные показатели того, что есть на складах, но это могут быть устаревшие машины или уже непригодные, отмечает эксперт. С самолётами-кораблями другая ситуация, «но опять же любая официальная военная статистика — это введение противника в заблуждение». Делать на её основе выводы — опрометчиво, поясняет собеседник.

Один из самых авторитетных в научной среде рейтингов составляется Стокгольмским институтом изучения проблем мира (SIPRI).

Исследователи ведут статистику военных расходов государств как в абсолютном, так и в относительном (процент от ВВП государства) значении. Также институт ежегодно публикует аналитическое исследование всемирного рынка вооружений, включая статистику по крупнейшим экспортёрам и импортёрам оружия и статистику производства вооружений.

Эта работа в основном основана на трех всеобъемлющих базах данных с открытым доступом: данных о поставках оружия, данных по о оружейной промышленности и базе данных о военных расходах.

Авторы последнего доклада SIPRI, опубликованного в марте 2023 года, отметили, что Россия и США остаются ведущими державами на мировом рынке вооружений. При этом исследователи отметили, что Соединённые Штаты всё больше отрываются от России, в то время как разрыв между Россией и Францией, занимающей третье место по экспорту вооружений, сокращается.

«Понятия «Россия» и «военная мощь» связаны»

Почему же US News &World reported поместило на первое место по показателю военной мощи Россию, а не США. Ответ кроется в методике, используемой изданием, при составлении своих рейтингов, считает Александр Михайловский.

«Здесь дело в том, что за последний год наша страна в массовом сознании стала ассоциироваться с военной мощью. Как пример — использование в СВО новейших вооружений, гиперзвуковых в том числе. Разумеется, это у всех на слуху, поэтому респонденты и связывают понятия «военная мощь» и «Россия», — считает эксперт.

Специалист также отметил, что в рейтинге учитывалась точка зрения жителей стран арабского мира, Африки, Азии и Южной Америки. Во многих странах позитивно относятся к действиям России на мировой арене.

Об этом свидетельствуют, в частности, призывы граждан таких государств, как Нигер или Мали, к России с просьбой о помощи в противостоянии с Францией и США. Страны арабского мира на международных площадках отказываются от осуждения действий России, тем самым выступая против позиции Запада.

Поэтому изменения в американском рейтинге в первую очередь свидетельствует не о резком изменении баланса сил в пользу России, а скорее о глобальной смене точки зрения. После распада СССР армия США на протяжении 20 лет в массовом сознании (не без влияния кинематографа и СМИ) воспринималась как сильнейшая армия мира, но сегодня эта точка зрения изменилась. И в этом смысле можно говорить о том, что Соединённые Штаты начинают сдавать позиции, в первую очередь — в сознании людей, полагают эксперты.