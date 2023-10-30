Вашингтон, 30 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли первое место в рейтинге мощнейших армий американской компании U. S. News & World Report. Это следует из данных, опубликованных 30 октября на сайте компании.

Иван Шилов ИА Регнум

Второе и третье место рейтинга заняли соответственно вооружённые силы США и Китая.

По информации компании, при составлении рейтинга учитывались 73 критерия, в опросе принимали участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. Респонденты выбирали лучшие армии мира, исходя из политической, экономической и военной ситуации.

В сентябре Армия России заняла в рейтинге U. S. News & World Report только третье место. На первом тогда находилась армия США, а на втором — Народно-освободительная армия Китая.

Военный эксперт Алексей Леонков 28 августа заявил ИА Регнум, что, когда сравнивают технические характеристики российских танков с зарубежными, то в первую очередь нужно понимать, что западная техника не предназначена для холмистой и степной местности, а также способна противостоять только слабому противнику. Он также назвал залогом успеха мастерство российских танкистов.