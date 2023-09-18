Берлин должен продолжать «по мере роста напряжённости» повышать траты на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Иван Шилов ИА Регнум

Генсек альянса привел в пример времена двух канцлеров, Конрада Аденауэра и Вилли Брандта, «когда расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики». Канцлерства Аденауэра (1949–1963) и Брандта (1969–1974), заметим, пришлись на пик холодной войны.

Альянс уже давно требует, чтобы военные расходы стран-членов составляли не меньше 2% ВВП. Такая минимальная норма была согласована еще в 2014-м.

Германии пока эта планка не дается. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивал военные расходы ФРГ за прошлый год в 1,4% от ВВП. В сравнении с 2014 годом траты федеративной республики на оборону выросли весьма незначительно — почти 10 лет назад они составляли примерно 1,2%.

Берлин не раз объявлял, что страна намерена «собраться с силами». Это в 2018 году обещала Ангела Меркель, о том же год спустя говорила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (правда, обещая достичь заветных двух процентов к 2031 году).

Действующий канцлер Олаф Шольц весной также заверил натовское руководство, что Берлин начал вкладываться в оборону. На днях глава немецкого правительства сообщил, что двухпроцентная цель будет достигнута уже в 2024-м благодаря дополнительным ассигнованиям. Бундесверу гарантировано, что на него будет идти 2% немецкого валового продукта «в 2028, 2029, в 2030 и во всех 30-х годах».

Правда, судя по заявлению Столтенберга, два процента — уже мало.

Есть и еще одна проблема. Даже если деньги найдут, немецкая «оборонка» вряд ли сможет эффективно их освоить, отмечала в конце прошлого года Frankfurter Allgemeine Zeitung. По оценке издания, те 100 млрд евро, которые власти ФРГ выкроили (через специальный фонд) на перевооружение бундесвера, вряд ли пойдут в дело. Ведь, по мнению издания, немецкие оружейные производства «превратились в мануфактурные предприятия с небольшим объёмом производства и специализацией на создании высокотехнологичного снаряжения» (перевод RТ).

Наличный арсенал бундесвера не в лучшем состоянии, указывает обозреватель FAZ Ульрих Фризе. По его оценке, политика экономии, которая велась по завершении холодной войны, привела к существенному сокращению числа боевых самолётов, кораблей и танков, «а то, что ещё осталось в арсенале, небоеспособно из-за нехватки запасных частей, боеприпасов и проблем с ремонтом».

Сокращения бундесвера привели к тому, что к 2016 году численность армии ФРГ достигла исторического минимума в 166,5 тыс. человек (при 534 тыс. в 1992 году). Танковый парк бундесвера к 2023 году уменьшился почти в 10 раз в сравнении с показателем 1990 года — благодаря передаче «Леопардов» и других бронемашин партнёрам по НАТО, а с недавних пор и Украине.

С учётом продолжающейся немецкой оружейной помощи Украине объем боеприпасов уменьшился до катастрофического уровня. Если верить оценке немецкого «филиала» Business Insider от октября 2022 года, снарядов и других «расходных материалов» хватит на один-два дня боевых действий при норме запаса в 30 дней. Депутаты бундестага заявляли, что только на утоление первичного снарядного голода понадобится не менее 20 млрд евро.

После 2014 года, и в особенности с началом российской СВО на Украине, Берлин периодически заявляет, что ставит целью восстановить численность и боеспособность федеральной армии, превратив её в самую мощную неядерную силу Европы.

Но, если учесть состояние пробуксовывающей немецкой экономики, резко нарастить военные расходы малореально, сказал ИА Регнум германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Агентство Bloomberg уже прогнозирует снижение немецкого ВВП в 2024 году еще на 5%, — напомнил аналитик. — На мой взгляд, изыскать дополнительные средства для Германии будет крайне затруднительно, но только если не начнут резко резать социальные расходы, пособия многодетным и прочее».

На это социал-демократ Шольц вряд ли пойдёт, считает эксперт. Такие антисоциальные меры будут означать крах правящей коалиции эсдеков, «зелёных» и свободных демократов.

В недавнем докладе Немецкого общества внешней политики (DGAP) — исследовательской организации, финансируемой правительством, — признавалось: по мере исчерпания резервов, в частности 19,2 млрд евро из специального фонда бундесвера для военных закупок, уже к 2025–2027 годам придется «рассмотреть вопрос о введении специального сбора на обеспечение безопасности в течение следующего десятилетия».

Тем не менее, как прогнозирует военный эксперт Александр Артамонов, платить по общеатлантическим счетам Германии в любом случае придётся.

Стране, к которой примеряют ярлык «больного человека Европы» и которая по итогам года может продемонстрировать самую слабую динамику среди экономик всех развитых стран, придётся в ущерб «социалке» вложиться в то, во что требует руководство альянса.

«На прошлой неделе было заседание глав генштабов стран НАТО. Судя по принятым решениям, получается, что сегодня у Североатлантического альянса нет материальных возможностей для обеспечения украинского фронта всем тем, что требует Киев. Поэтому производство будет продолжать наращиваться в рамках НАТО», — сказал Артамонов ИА Регнум.

Германия, несмотря на возможное недовольство граждан новыми налогами, едва ли как-то возразит Вашингтону, по отношению к которому она фактически является оккупированной страной, говорит Артамонов. США будут диктовать немецким политикам, что делать с военными тратами. «Германия в данном случае будет вынуждена следовать общему тренду, свободы выбора у нее нет, — считает эксперт. — Германия будет вынуждена расширить свой оборонный бюджет. <…>Германию прочно привязали к колеснице, в которой она никак не является коренной, а, скорее, является пристяжной», — резюмирует он.