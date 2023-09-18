Берлин должен продолжать, «по мере роста напряжённости», повышать траты на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Иван Шилов ИА Регнум

Генсек альянса привел в пример времена двух канцлеров, Конрада Аденауэра и Вилли Брандта, «когда расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики». Канцлерства Аденауэра (1949-63 годы) и Брандта (1969-74), заметим, пришлись на пик холодной войны.

Альянс уже давно требует, чтобы военные расходы стран-членов составляли не меньше 2% ВВП. Такая минимальная норма была согласована еще в 2014-м.

Германии пока эта планка не дается. Стокгольмский институт исследования проблем мира» (SIPRI) оценивал военные расходы ФРГ за прошлый год в 1,4% от ВВП. В сравнении 2014 годом траты федеративной республики на оборону выросла весьма незначительно — почти десять лет назад они составляли примерно 1,2%.

Берлин не раз объявлял, что страна намерена «собраться с силами». Это в 2018 году обещала Ангела Меркель, о том же год спустя говорила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (правда, обещая достичь заветных двух процентов к 2031 году).

Действующий канцлер Олаф Шольц весной также заверил натовское руководство, что Берлин начал вкладываться в оборону. На днях глава немецкого правительства сообщил, что двухпроцентная цель будет достигнута уже в 2024-м, благодаря дополнительным ассигнованиям. Бундесверу гарантировано, что на него будет идти 2% немецкого валового продукта «в 2028, 2029, в 2030 и во всех 30-х годах».

Правда, судя по заявлению Столтенберга, два процента уже мало.

Есть и еще одна проблема. Даже если деньги найдут, немецкая «оборонка» вряд ли сможет эффективно их освоить, отмечала в конце прошлого года Frankfurter Allgemeine Zeitung. По оценке издания, те 100 млрд евро, которые власти ФРГ выкроили (через специальный фонд) на перевооружение бундесвера, вряд ли пойдут в дело. Ведь — по мнению издания, немецкие оружейные производства «превратились в мануфактурные предприятия с небольшим объёмом производства и специализацией на создании высокотехнологичного снаряжения» (перевод RТ).

Наличный арсенал бундесвера не в лучшем состоянии, указывает обозреватель FAZ Ульрих Фризе. По его оценке, политика экономии, которая велась по завершении холодной войны, привела к существенному сокращению числа боевых самолётов, кораблей и танков, «а то, что ещё осталось в арсенале, небоеспособно из-за нехватки запасных частей, боеприпасов и проблем с ремонтом».

Сокращения бундесвера привели к тому, что к 2016 году численность армии ФРГ достигла исторического минимума в 166,5 тыс. человек (при 534 тысячах в 1992 году). Танковый парк бундесвера к 2023 году уменьшился почти в десять раз в сравнении с показателем 1990 года — благодаря передаче «Леопардов» и других бронемашин партнёрам по НАТО, а с недавних пор, и Украине.

С учётом продолжающейся немецкой оружейной помощи Украине объем боеприпасов уменьшился до катастрофического уровня. Если верить оценке немецкого «филиала» Business Insider от октября 2022 года, снарядов и других «расходных материалов» хватит на один-два дня боевых действий, при норме запаса в 30 дней. Депутаты бундестага заявляли, что только на утоление первичного снарядного голода понадобится не менее 20 млрд евро.

После 2014 года, и в особенности, с началом российской СВО на Украине, Берлин периодически заявляет, что ставит целью восстановить численность и боеспособность федеральной армии, превратив её в самую мощную неядерную силу Европы.

Но, если учесть состояние пробуксовывающей немецкой экономики, резко нарастить военные расходы — малореально, сказал ИА Регнум германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Агентство Bloomberg уже прогнозирует снижение немецкого ВВП в 2024 году еще на 5%, — напомнил аналитик. — На мой взгляд, изыскать дополнительные средства для Германии будет крайне затруднительно, но только если не начнут резко резать социальные расходы, пособия многодетным и прочее».

На это социал-демократ Шольц вряд ли пойдёт, считает эксперт. Такие антисоциальные меры будут означать крах правящей коалиции эсдеков, «зелёных» и свободных демократов.

В недавнем докладе Немецкого общества внешней политики (DGAP) — исследовательской организации финансируемой правительством — признавалось: по мере исчерпания резервов, в частности, 19,2 миллиардов евро из специального фонда бундесвера для военных закупок, уже к 2025-27 годам придется «рассмотреть вопрос о введении специального сбора на обеспечение безопасности в течение следующего десятилетия».

Тем не менее, как прогнозирует военный эксперт Александр Артамонов, платить по общеатлантическим счетам Германии в любом случае придётся.

Стране — к которой примеряют ярлык «больного человека Европы», и которая по итогам года может продемонстрировать самую слабую динамику среди экономик всех развитых стран, — придётся в ущерб «социалке», вложится в то, что требует руководство альянса.

«На прошлой неделе было заседание глав генштабов стран НАТО. Судя по принятым решениям получается, что сегодня у Североатлантического альянса нет материальных возможностей для обеспечения украинского фронта всем тем, что требует Киев. Поэтому производство будет продолжать наращиваться в рамках НАТО», — сказал Артамонов ИА Регнум.

Германия, несмотря на возможное недовольство граждан новыми налогами, едва ли как-то возразит Вашингтону, по отношению к которому она фактически является оккупированной страной, говорит Артамонов — США будут диктовать немецким политикам, что делать с военными тратами. «Германия в данном случае будет вынуждена следовать общему тренду, свободы выбора у нее нет, — считает эксперт, — Германия будет вынуждена расширить свой оборонный бюджет». «Германию прочно привязали к колеснице, в которой она никак не является коренной, а, скорее, является пристяжной», — резюмирует он.