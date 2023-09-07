Оперативники ФСБ ликвидировали преступную группу, которая закупала в России и ремонтировала узлы и агрегаты для боевых самолётов и вертолётов. Эти авиазапчасти контрабандой перевозились в одну из стран Западной Европы и оттуда поставлялись «в том числе для нужд ВСУ». Об этом 7 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Организованная группа состояла из уроженцев Украины и одной из республик Средней Азии, уточнили в ФСБ.

У преступников изъяли более сотни деталей и довольно крупные суммы в валюте — 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. Кроме того, «получены документальные материалы» о том, что ОПГ занималась ремонтом и восстановлением «комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам», цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

Следователи ФСБ возбудили дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой. Все фигуранты уголовного дела заключены Лефортовским судом Москвы под стражу.

Не первый случай

Ранее, в январе этого года, уже получало резонанс сообщение о трансграничной контрабанде, но тогда речь шла о поставках «продукции военного назначения» с Украины в Россию (этот канал пресекло управление ФСБ по Белгородской области). Сейчас накрыли группу, которая снабжала противника российской продукцией.

Главный вопрос не то, как преступники осуществляли вывоз комплектующих, а где им удалось их получить, заметил в комментарии ИА Регнум адвокат Марат Файзулин, бывший заместитель главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы.

«Прежде всего такая схема должна быть связана с хищением, поскольку такие товары военного или двойного назначения находятся на строгом учёте, — указал эксперт. — Видимо, здесь речь идёт про хищения, про какие-то схемы по выводу из-под контроля собственника-государства данных изделий. И только потом уже речь идёт про контрабандный вывоз».

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Детали российской военной авиатехники, изъятые сотрудниками ФСБ России во время задержания члена ОПГ

Хищения могли вестись на предприятиях по производству запчастей или в силовых структурах, предполагает Файзулин.

«Это может быть некое предприятие, которое оформляет мнимые сделки внутри страны для того, чтобы вывести из-под контроля товар, — пояснил собеседник. — Но не обязательно. Если помните, недавно был арестован высокий чин в командовании одного из округов, которого обвинили в хищении семи танковых двигателей. Так что след преступников может и в этом направлении привести».

Поясним: в апреле стало известно, что в хищении деталей для танков обвиняется полковник Александр Денисов, начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа.

Новые ограничения и новый «схематоз»

В ноябре прошлого года правительство России запретило вывоз из страны вертолётов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26 в ряд стран до конца 2023 года. Под запрет также попали различные узлы и агрегаты к авиационной технике. Ограничительные меры распространяются на вывоз в страны Евросоюза, США, Украину, Японию, Южную Корею, Тайвань и ряд других недружественных стран.

Это решение, плюс дополнительные меры к обеспечению внутренней безопасности должны были предотвратить вывоз из страны запчастей, от поставок которых прямо зависит ситуация на фронте.

Но, отмечает Файзуллин, с другой стороны, военные действия могут быть прикрытием для создания новых коррупционных схем по принципу «Кому война, а кому мать родна».

Способствуют развитию контрабанды и различные схемы «серого импорта» из стран ближнего зарубежья.

«Как я слышал, даже наши российские компании сейчас выдвигаются в Азию, чтобы организовать логистический бизнес. Это, как сейчас принято говорить, «параллельный импорт», который многими странами рассматривается как незаконный, — отметил собеседник ИА Регнум. — Возникают разного рода нерегламентированные законом договорные соглашения, схемы, маршруты, через которые могут уходить такие товары».

Как это делается

Вывоз таких запчастей преступной группой может быть осуществлён по нескольким схемам, все они предусматривают коррупционную составляющую, пояснил Файзулин.

«Заключается договор о купле-продаже неких запчастей. Я продаю какому-нибудь сельхозпредприятию или почтовой службе, например, Узбекистана, скажем, вертолёт. Сделка не реализуется, а запчасти уже поставляются», — указал собеседник.

Можно вообще вывозить товары, не упоминая о принадлежности к авиации, отметил Файзулин. «Например, оформить как запчасти для трактора и таким образом вывезти в третьи страны, а оттуда — в Европу», — пояснил Файзулин.

«Но в любом случае те, кто этим занимались, не рискнули бы действовать без «подстилки» — без прикрытия, — обратил внимание собеседник. — Чтобы где-нибудь на таможне закрыли один или два глаза на то, что это товары двойного назначения, которые подлежат особому учёту».

Следующий вопрос: какие именно детали могли интересовать зарубежных заказчиков контрабанды.

Интерес очевиден

В условиях западных санкций, введённых против российских предприятий и авиакомпаний, Запад всё чаще обвиняет Россию в намерении закупать авиационные запчасти через третьи страны. Именно из-за нехватки запчастей с первого сентября были прекращены полёты чешских самолётов L-410 в Камчатском крае.

Но на деле, и несмотря на санкции, российские предприятия всё ещё остаются практически безальтернативным поставщиком запчастей для авиатехники советского производства, пояснил ИА Регнум источник, информированный о ситуации на рынке вооружений.

«Давайте вернёмся на 10–15 лет назад. Была у нас с американцами сделка по поставке вертолётов Ми-17 для использования в Ираке и Афганистане. Обслуживание производилось у нас, нашими специалистами», — напомнил эксперт.

Далее, в 2014 году США вводят против России санкции, наша страна вводит ограничения в ответ.

«В результате часть вертолётов остаётся без комплектующих и не поднимается в воздух. К санкциям присоединяются другие страны, в частности государства Восточной Европы. То же самое. У них возникают проблемы с эксплуатацией техники», — пояснил собеседник и привёл пример.

«Недавно вот Хорватия передала ВСУ где-то 10–15 вертолётов. Из них половина — в нелётном состоянии. Потому что без наших предприятий их в воздух не поднять», — отметил эксперт.

Также нельзя забывать: при повышенной эксплуатации техники в боях сильно возрастает нагрузка на двигатели и отдельные агрегаты. Машины нуждаются в постоянной диагностике, ремонте и замене отдельных комплектующих.

Что пользуется особым спросом

«Если мы говорим про вертолёты, то это, в первую голову, элементы несущего и рулевого винта, трансмиссия и двигатель, — пояснил источник ИА Регнум. — Если машина эксплуатируется много и в экстремальных условиях, возникают усталостные напряжения, появляются трещины. А если учесть, что у ВСУ почти все машины и так в состоянии «б. у.», то риски ещё более возрастают».

Так, от вибраций выходят из строя, разбалтываются крепления лопастей, втулок винта и т.п. «Специфика вертолёта в том, что отдельные запчасти вращаются, трутся друг об друга — это редукторы, валы трансмиссии. Вот всё это добро желательно заменять по достижению ресурса. Ну и, конечно, нужен постоянный ремонт или замена двигателей, на которые тоже ложатся повышенные нагрузки», — добавил эксперт.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Детали российской военной авиатехники, изъятые сотрудниками ФСБ России во время задержания члена ОПГ

ВСУ могут испытывать недостаток не только в отдельных узлах или агрегатах, но даже в конкретных комплектующих, произведённых заводом-изготовителем вертолётов. Под это определение попадают любые запчасти: от подшипников, болтов и креплений до датчиков давления, электромагнитных клапанов, регуляторов напряжения и элементов топливной системы, — пояснил собеседник.

«Список очень большой, его можно долго продолжать. Их может интересовать вообще всё, даже новые фары и стойки шасси, потому что производится это только у нас», — отметил источник.

Преступники могли закупить часть оборудования и запчастей на гражданском рынке, поскольку часть вертолётов Ми-8/17 используется как частными лицами, так и отдельными предприятиями, добавил источник ИА Регнум. Но, предположил он, в условиях продолжающейся спецоперации все имеющиеся запасы, скорее всего, уже были скуплены как силовыми структурами, так и волонтёрами. Поэтому преступникам, скорее всего, требовался постоянный поставщик запчастей.