Москва, 7 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Оперативники ФСБ ликвидировали 7 сентября группу поставлявших ВСУ запчасти для военной техники контрабандистов. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, они поставляли составные части боевых самолётов и вертолётов в страны Западной Европы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Преступной группой из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии осуществлялось на постоянной основе приобретение в России и ремонт узлов и агрегатов боевых самолётов и вертолётов с целью последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд ВСУ», — говорится в сообщении.

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ФСБ изъяла более 100 деталей и средств в размере $117 тыс. и €59 тыс. Следователи ФСБ возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой, фигурантов арестовали.

Как сообщало ИА Регнум 20 января, ФСБ по Белгородской области пресекла поставки продукции военного назначения с Украины, установив причастность к этому одного из предпринимателей Шебекинского района. Общая сумма контрабанды составила более 50 млн рублей, при этом продукция перевозилась под видом товара общепромышленного назначения и якобы была необходима для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общественного питания.