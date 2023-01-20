Белгород, 20 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области пресекли канал поставки продукции военного назначения с Украины. Об этом 20 января сообщает пресс-служба управления ФСБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков ФСБ

По её информации, в Белгородской области сотрудники оперативного ведомства выявили и пресекли контрабандный канал поставки продукции военного назначения в Россию с Украины. Уточняется, что специалисты установили причастность одного из предпринимателей Шебекинского района.

В материалах дела указано, что общая сумма контрабанды составляет свыше 50 млн рублей, при этом продукция перевозилась под видом товара общепромышленного назначения и якобы была необходима для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общественного питания.

«В дальнейшем указанные товары в рамках государственного контракта в интересах Министерства обороны были поставлены фигурантом на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных», — говорится в сообщении.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Болгарии двух гражданок Украины задержали за попытку провезти золото.