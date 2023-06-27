Лондонская The Telegraph оповестила читателей о том, что в Европе будет создана сеть ПРО, способная перехватывать «гиперзвуковые ракеты Путина». Об этом британской газете заявил глава оборонного концерна MBDA Эрик Беранже. Он утверждает, что фирма уже начала разработку таких комплексов противоракетной обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

MBDA, образованная на базе британских, французских и итальянских компаний — производителей авиа− и ракетной техники, считается одним из ведущих производителей ракетных систем в странах ЕС и Соединенном Королевстве. Для разработки антигиперзвуковых комплексов ПРО концерн дополнительно подключил компании ВПК из Франции, Италии, Германии и Нидерландов, сообщил Беранже.

Результат разработки — новая система противоракетной обороны должна быть развернута по всей Европе и сможет «сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час», подчеркивает The Telegraph. Объявлено, что первые разработки по новой программе будут представлены в ближайшие два-три года.

В реальности внедрение новых разработок должно занять гораздо больший срок, уверен военный эксперт и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. «Есть разница между разработкой первых образцов вооружений и их массовым производством. То есть пока они будут произведены, пока они начнут массово поставляться в войска, в любом случае должно пройти минимум пять-семь лет», — пояснил эксперт ИА Регнум.

Главное — манёвры

Главный же вопрос не сроки разработки новых систем ПРО, а то, каким гиперзвуковым вооружениям они должны противостоять, пояснил эксперт.

«Гипотетически, произвести такие системы вполне возможно. На практике, как обычно, всё несколько сложнее», — отмечает Васильев.

Сам по себе перехват системами ПРО ракет, действующих на гиперзвуковых скоростях (в том числе на указанных 6,9 тыс. миль в час или 11,1 тыс. км/ч), технически осуществим. «Но вопрос не в том, чтобы сбивать ракеты, которые летят с гиперзвуковой скоростью. Здесь речь идёт о ракетах, которые маневрируют на такой скорости», — подчеркнул эксперт.

Когда цель просто летит на гиперскорости, всё достаточно просто: выбирается точка упреждения, рассчитывается, и по этой точке отправляется противоракета системы ПРО, которая может лететь даже без наведения, пояснил Васильев. Но если гиперзвуковая ракета маневрирует, то сбить её гораздо труднее.

РИА Новости/ Пресс-служба Минобороны РФ Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

«Необходимо будет корректировать движение противоракет. При этом важный момент, что ракета, когда летит на гиперзвуковых скоростях, окружена облаком нагретого воздуха, на такой скорости образуется плазма, — указал эксперт. — Через плазму не проходят ни инфракрасные лучи, ни радиолокационные каналы, ни оптические. Следовательно, возникают сложности с обнаружением».

«Кинжал», «Циркон» или «Авангард»

Так что, для того чтобы разработать подобную систему ПРО, нужно сначала решить все эти трудности. Но, отмечает Васильев, в принципе, это не невозможно.

Британско-французский концерн MBDA — один из немногих производителей вооружений, который действительно способен создать и выпустить подобные системы ПРО, пояснил собеседник. Именно эта фирма производит ракеты Storm Shadow, которые стали серьёзным испытанием для российских комплексов противовоздушной обороны в зоне СВО. Технические возможности позволяют европейской фирме найти способ противодействия российскому «гиперзвуку», считает военный эксперт.

Вопрос в том, каким именно нашим вооружениям пытаются противостоять европейцы. «Если противоракеты рассчитаны на перехват комплексов «Кинжал» или «Циркон» — это одна история, а «Авангард» — это уже другое дело, — рассуждает Васильев. — «Авангард» летит на скоростях, приближенных к первой космической. Там разгон гораздо больше — чтобы выйти на земную орбиту. Соответственно, время обнаружения ракеты, время реакции и принятия решений сокращается».

Поэтому и скорость противоракеты должна быть, соответственно, выше. «И пока не очень понятно, каким именно угрозам они хотят противостоять», — добавил Васильев.

Американцы сделали ставку на «кинетический перехват»

Европейцы, заметим, не первыми озаботились созданием новых систем противоракетной обороны для борьбы с «русской гиперзвуковой угрозой». Американское агентство DARPA, которое отвечает в Пентагоне за передовые оборонные исследования, представило концепт перехватчика гиперзвуковых ракет ещё в 2018 году.

Defense Advanced Research Projects Agency

Разработанный DARPA концепт получил название Glide Breaker. Речь идёт о создании небольшого летательного аппарата, который должен выводить гиперзвуковые ракеты из строя при помощи «кинетического перехвата» (проще говоря, прямого столкновения аппарата с гиперзвуковой ракетой), отмечал портал The Drive. Компоновка аппарата не предусматривает отдельной боевой части, как при конструировании противоракет. Никаких дополнительных данных в DARPA не предоставили.

Но факт очевиден: США и страны Европы ищут ответ на развитие Россией гиперзвуковых вооружений, в чём та пока явно обгоняет Запад.

Существуют и другие — помимо ставших известными — концепции противодействия гиперзвуковым ракетам, но подробности держатся американцами и их союзниками в секрете. Воплощение «антигиперзвука» в жизнь осложняется рядом факторов.

Проблемы со стратегией

«Страны Запада могут упереться в слабые места собственной оборонной стратегии», — отмечает Васильев. Он напомнил, что западные системы ПВО и ПРО основаны в первую очередь на применении ракет авиационного базирования. «То есть военные самолёты выполняют функции ПВО, а наземные зенитные ракетные комплексы существуют для прикрытия объектов», — объяснил военный эксперт.

Такой подход отличается от нашего — в России системы ПВО наземного базирования более распространены и прикрывают значительно большие районы.

«У них основа ПВО — превосходство в воздухе. Чтобы создать систему противоракетной обороны, нужно пересматривать всю их концепцию ведения войны, — указывает Васильев. — И поскольку на разработку, производство и внедрение в войска новых комплексов ПРО потребуется время, стратегически Запад будет иначе подходить к решению проблемы».

Скорее всего, будет сделан упор на то, чтобы выбить у нас носителей гиперзвуковых вооружений. То есть не допустить запуск ракет, а не перехватывать уже выпущенные ракеты. «Ставка будет делаться именно на это. Но параллельно будет идти и разработка комплексов противоракетной обороны, поэтому игнорировать этот факт в любом случае не стоит», — добавляет эксперт.

Гонка средств защиты и нападения

С другой стороны, отмечает Васильев, российские разработчики видят попытки развития Западом новых систем ПРО и, соответственно, будут повышать возможности гиперзвуковых вооружений.

Тем более что именно наличие таких ракет сегодня позволяет России при необходимости нанести превентивный удар по силам НАТО и вывести из строя ядерный арсенал противника.

«Ничего удивительного в том, что Запад ведёт разработку средств ПРО, нет.

Происходит обычная борьба «меча» и «щита».

Они разрабатывают средства защиты, мы будем модернизировать наши ракетные вооружения», — резюмирует эксперт.

Может начаться доработка уже имеющихся средств, с целью освоить управление ими в плазменном облаке, прогнозирует Васильев. «Это будет трудно, это потребует внедрять различные технические решения и «костыли», но это возможно», — полагает эксперт. Нужно применять больше манёвра, использовать количественно больше комплексов, работать над непредсказуемыми траекториями возможного нанесения ракетного удара, словом, максимально затруднять перехват наших гиперзвуковых вооружений, перечислил собеседник.

«Нам есть куда развиваться, так что наверняка будут возможности для противодействия западным комплексам ПРО, когда они начнут заступать на дежурство», — прогнозирует Васильев.