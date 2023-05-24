Зенитный комплекс нового поколения С-350 «Витязь» впервые в мире продемонстрировал автоматический режим работы в боевых условиях. Техника ЗРК без участия человека-оператора обнаружила, сопроводила и поразила воздушные цели ВСУ, сообщил 24 мая источник агентства РИА Новости. Речь идет о нескольких самолётах противника, правда, их количество источник не уточнил.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетная система С-350 «Витязь»

«Оператор просто не вмешивался», элемент искусственного интеллекта (ИИ) сам оценил воздушную обстановку, что можно считать «беспрецедентным опытом», отметил собеседник агентства. «Просто, изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека — это самое главное», — оценил работу «Витязя» представитель производителя — замначальника производственного департамента петербургского Обуховского завода (концерн «Алмаз-Антей») Алексей Светлов.

Комплексы средней дальности «Витязь» были приняты на вооружение совсем недавно — в 2020 году, как замена установкам С-300ПС «Фаворит» и Бук-М1-2. Такая система может уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Предполагается, что в штатном режиме все решения принимает искусственный интеллект, военные лишь контролируют действия «робота».

Технология будущего, которая впервые в мире была опробована в боевой обстановке, — результат разработок, начатых советскими инженерами еще в конце 1960-х, пояснил ИА Регнум директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Уже тогда стало очевидно, что при создании системы противоракетной обороны стало очевидно, что скорость баллистических ракет, противоракет слишком высока для того, чтобы все расчёты возлагались на оператора.

«Уже тогда началась разработка вычислительных комплексов, которые сначала начали применять в противоракетной обороне, потом в ПВО. Это позволяет решать ряд вопросов в автоматизированном режиме, — рассказал Кнутов. — То есть комплекс обнаруживает цели, сам определяет принадлежность цели, выбирает наиболее опасную цель, выбирает тип ракет, которыми их поразить, и поражает цель, когда она оказывается в зоне поражения. Этим занимается компьютер с элементами искусственного интеллекта».

Виталий Белоусов/РИА Новости Пусковая установка зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь»

Разработка собственно комплексов С-350 началась в 2007 году. Особенность «Витязей» — повышенная мобильность, которая позволяет развернуть комплекс в боевое положение в течение пяти минут. В состав комплекса входит радиолокационная станция, которая обнаруживает цели и передаёт их в пункт боевого управления, где происходит анализ полученной информации. В случае, если принимается решение о поражении цели, пусковая установка поражает цель. В арсенале одной пусковой установки находится 12 зенитных ракет.

При разработке комплекса учитывались недостатки его предшественников, поэтому С-350 получил новые зенитные ракеты 9М96Е2, которые оснащены активными головками самонаведения. Выпущенные пусковой установкой, ракеты могут самостоятельно обнаружить цель и навестить на неё без помощи радаров.

Но полностью исключить человека из процесса пока ещё не получится.

«Комплекс надо развернуть, это в любом случае будут делать военнослужащие, сказал ИА Регнум руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, — После развёртывания комплекса и занятия боевых позиций он может работать в автоматическом режиме. Собственно, система в таком режиме сама определяет выбор целей, которые необходимо поразить ракетой. И это то, к чему стремятся современные военные технологии в вопросе создания радаров, радиолокационных станций, умных ракет, которые способны самостоятельно наводиться на цели, — к автоматизации».

Здесь большую важность приобретает разработка программного обеспечения, которое способно прежде всего отличать цели «свой — чужой», во-вторых, способны отличать гражданские цели или военные, — отмечает эксперт.

Но в ряде случаев, вновь подчеркивает Михайлов, оператор всё ещё необходим. В частности, при применении комплексов не в зоне военных действий, а на боевом дежурстве по прикрытию гражданских целей. В таком случае всё ещё необходим оператор, который должен предотвратить случайный пуск по гражданской цели.

С другой стороны, автоматизация работы зенитных ракетных систем позволяет дублировать оператора, снижая влияние таких человеческих факторов, как усталость, утомление, сниженная концентрация и т.д.

Наглядным примером ситуации, в которой «человеческий фактор» привёл к человеческим жертвам, можно считать катастрофу Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020 года. Согласно заявлению иранских властей, гражданский самолёт был по ошибке сбит комплексом «Тор-М1» именно в результате человеческой ошибки, допущенной расчётом в условиях обстановки повышенной боеготовности.

Внедрение технологий автоматического распознания гражданских целей может в дальнейшем подстраховать оператора и не допустить аналогичной катастрофы. Однако речь в любом случае идёт о сотрудничестве человека и операционной системы с элементами искусственного интеллекта, а не о полной замене оператора на машину.

В то же время, работа ЗРК в автономном режиме позволяет решать ряд задач, недоступных оператору.

Zumlik Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь»

«Давайте представим, что в зону поражения ЗРК С-350 входит, допустим, шесть целей, — отмечает Кнутов, —

Человек в состоянии одновременно рассчитать уничтожение шести целей? Если будет одна цель — в состоянии, а если шесть — я сомневаюсь, что задача будет решена успешно. Здесь уже вступает компьютер с элементами искусственного интеллекта».

Эксперт напомнил, что подобные технологии уже применяются в комплексе «Панцирь С-1», что позволяет уничтожать выпущенные залпом ракеты американских РСЗО HIMARS. Современное программное обеспечение позволяет обеспечивать стопроцентное поражение целей.

В то же время разработку аналогичных компьютеров с элементами ИИ ведут все производители зенитных систем. Из числа тех вооружений, которыми располагают ВСУ, можно выделить норвежские комплексы NASAMS и франко-итальянские SAMP-T, которые разработаны с учётом автоматизации многих боевых процессов.

«Вопрос в качестве разрабатываемого западными странами программного обеспечения. В том, как работают боевые алгоритмы, — резюмирует Кнутов. — Наши алгоритмы, которые, как я уже говорил, разрабатываются ещё с 1960-х годов, успешно себя показывают в деле. К автоматизации работы зенитных систем будут стремиться все производители, но здесь мы скорее опережаем, что видно и по результатам работы наших комплексов». Про западные образцы, задействованные в том числе на Украине, нельзя сказать, что они действуют столь же успешно, добавил эксперт.

Ещё один плюс внедрения автоматизированных систем управления с элементами искусственного интеллекта — повышение выживаемости экипажа в случае поражения комплекса противником.

Если С-300 и С-400 разработаны как системы большой дальности и предназначены для выполнения более «глобальных» целей (гиперзвуковых самолётов, боевых блоков, межконтинентальных баллистических ракет и т.д.), то С-350 предназначен для работы «в поле».

Добыча «Витязя» — вертолёты, боевая авиация, беспилотники разных типов, снаряды РСЗО или, например, недавно поставленные ВСУ авиабомбы Storm Shadow. Однако относительно небольшой радиус действия (120 км) требует присутствия комплекса С-350 на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения, что в теории может обернуться поражением пусковых установок или командного центра.

В таком случае, отмечает Александр Михайлов, поражение комплекса может привести и к потере расчёта.

«Путём автоматизации управления комплексом решается задача по сохранению жизни зенитчиков, — подчеркивает военный эксперт. — В современной войне первостепенная задача любой армии, которая готовит наступление, — подавление огневых точек противника и систем ПВО. Поэтому по этим радарам, по этим ЗРК, ЗРС всегда будет «прилетать».

Я думаю, что со временем минимизация участия человека будет главной тенденцией развития зенитных комплексов.

Собственно, весь военно-технический мир стремится к тому, чтобы любая техника в будущем стала беспилотной».

Комплекс С-350 имеет хорошие экспортные перспективы, полагает Михайлов. В этом смысле демонстрацию возможностей комплекса по поражению целей в автоматическом режиме можно считать своего рода рекламой, отмечает эксперт. И хотя пока что исключить человека из управления системой на 100% нельзя, будущее зенитных технологий — за автоматикой.