Донецк, 24 мая, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Новейший российский зенитный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире продемонстрировал автоматический режим работы в боевых условиях, уничтожив самолёты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщил 24 мая РИА Новости информированный источник, без участия оператора были выполнены обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM С-350 «Витязь»

Уточняется при этом, что автоматика запрограммирована таким образом, что все решения в условиях воздушной боевой обстановки принимает искусственный интеллект — российские военные лишь контролировали работу комплекса. Для того чтобы повысить помехозащищенность комплекса и возможности по обнаружению и классификации целей, «Витязь» попеременно работал в активном, пассивном режимах и радиолокации.

«Витязь» — это высокомобильный комплекс, все его средства размещены на автомобильном шасси. На одной пусковой установке размещается 12 транспортно-пусковых контейнеров для ракет 9М96, тогда как у комплексов С-300 и С-400 по четыре ракеты на одной установке. Госиспытания успешно завершились в 2019 году. На части пусковых установок дивизиона С-350 можно разместить ракеты 9М100, предназначенные для поражения целей на дальности до 15 километров. Речь идёт в основном о низколетящих объектах: крылатых ракетах, беспилотных летательных аппаратах, барражирующих боевых блоках, движущихся со скоростью до тысячи метров в секунду. Повышенная живучесть ЗРК С-350 обеспечивается наличием в составе дивизиона 2−3 многофункциональных радиолокаторов. Сильной стороной ЗРК С-350 «Витязь» является его способность эффективной борьбы со всеми видами воздушных целей, особенно с крылатыми ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» впервые автоматически отработала по цели в зоне специальной военной операции, известил 21 мая замначальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов. Результаты работы боевой системы он считает изумительными.