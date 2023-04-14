Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, которое (в том числе и по оценке Кремля) содержало в себе логическое противоречие. «Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО», — заявил куратор внешней политики Киева. При этом по логике Кулебы превращение Черного моря в подконтрольное военному блоку НАТО должно подразумевать «демилитаризацию региона». В июле 2021 года тот же Кулеба заявлял, что Россия стремится «превратить Черное море в свое внутреннее озеро».

Сергей Корсун ИА REGNUM Претензии Украины на Черное море

«Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Чёрном море они плавать не могут, только тонуть», — ответил 14 апреля Кулебе глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил, что после освобождения российскими войсками прибрежных районов ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украина лишилась выхода к Азовскому морю, «следующий этап — это утрата доступа к Чёрному морю».

С другой стороны, отметим, что из шести черноморских государств три (Румыния, Болгария и Турция) входят в Североатлантический альянс, а два — Украина и Грузия — жестко ориентированы на НАТО. «Вашингтон после развала СССР в возникшей ситуации пытался найти способ превратить Чёрное море в натовское озеро», — отмечало месяц назад турецкое издание Cumhuriyet, комментируя заявление Белого дома: самолеты США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским беспилотником Reaper и российским Су-27.

«Почти натовское» море

Черное море — конечно, не «натовское озеро», но ситуация разительно отличается от расклада советских времен, когда в НАТО входила только Турция, советской была акватория от острова Змеиный до Батуми, а социалистические Румыния и Болгария входили в Варшавский договор.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м флоты стран НАТО стали активнее проявлять себя в Черном море. Регулярно проводились маневры Poseidon, Sea Shield и Sea Breeze и другие учения с отработкой взаимодействия. В 2021 году в рамках маневров бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США отрабатывали удары по позициям Черноморского флота, сообщал Forbes. Тогда же генсек альянса Йенс Столтенберг говорил: НАТО изучает возможности для быстрой переброски сил в Черноморский регион и развертывания там подкреплений.

U. S. Navy/Global Look Press Учения Sea Breeze в Черном море

До закрытия в марте 2022 года Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей других стран в Черное море заходили военные корабли союзников, в том числе и флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney, ракетный фрегат военно-морских сил Франции D654 Auvergne, эсминец ВМС Великобритании Defender. Последний, напомним, в июне 2021-го провокационно нарушил нашу границу в Черном море, у крымского мыса Фиолент.

В марте этого года в румынских территориальных водах прошли маневры «Морской щит — 2023», в которых были задействованы 12 стран — членов Североатлантического альянса, несколько десятков кораблей румынских и болгарских ВМС, 14 самолетов из США, Турции, Румынии и Франции.

Альянс активно задействует и наземную инфраструктуру своих черноморских членов. Противоракетные комплексы Aegis Ashore (которые в любой момент можно переоборудовать под запуски крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками), напомним, развернуты на румынской базе Девеселу, которую используют США.

В прошлом году на авиабазе «Михаил Когэлничану» у румынского черноморского порта Констанца были размещены около 5 тысяч бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии США «Кричащие орлы».

В феврале 2022-го Столтенберг объявил о развёртывании боевой группы НАТО в Румынии, численность которой должна примерно соответствовать аналогичным группам в Прибалтике и Польше — порядка 1 тыс. «штыков». Мы не говорим уже об использовании той же румынской Констанцы и болгарского порта Варна для нужд ВМС стран НАТО — это стало рутиной.

Авиация НАТО наблюдает за российской территорией и отслеживает деятельность Черноморского флота с помощью разведывательно-патрульных самолетов Р-8 Poseidon, самолетов-разведчиков RC-135, беспилотников RQ-4 «Global Hawk» и прочих летательных аппаратов. Правда, после инцидента с дроном Reaper вблизи Севастополя НАТО держится от Крыма подальше.

«То, чем в военном отношении располагают сами по себе Болгария и Румыния, можно во внимание не принимать», — сказал ИА REGNUM капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. Но, добавил он, возможности Турции — иное дело.

Особое мнение Турции

Страна обладает второй по численности армией НАТО (свыше 355 тыс. «под ружьем») и — что в данном случае важно — достаточно сильными ВМС. Турецкий флот располагает, судя по открытым источникам, 16 фрегатами, 9 корветами, 18 быстроходными ударными катерами и 34 десантными кораблями. Иное дело, что Турция держит морские силы и в Эгейском море — для «противовеса» Греции, в Средиземноморье — где, в том числе, прикрывает Северный Кипр. Так что черноморское направление с военно-морскими базами в Синопе и Самсуне вряд ли на особом счету в штабе флота (сидящем на базе Гельджюк в Мраморном море).

Архип Верещагин/ТАСС Ракетный катер быстрой атаки TCG Marti ВМС Турции

Но самое главное применительно к Турции — это политическая позиция ее нынешних властей во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в силу которой «турки не пропустят американские корабли в Черное море», полагает Ищенко. Старейший (с 1952 года) черноморский участник альянса — одновременно наименее надежный союзник США в НАТО, и отношения Анкары с Вашингтоном особенно обострились в преддверии президентских выборов в Турции.

«Турция вряд ли станет применять свой потенциал на Черном море против нас, по крайней мере сейчас и в обозримой перспективе, и американцев они не пропустят»,

— отмечает военный эксперт Александр Артамонов. Анкара строго следует ограничениям по конвенции Монтрё о черноморских проливах, принятой еще в 1920 году. Документ, напомним, устанавливает различный режим прохода Дарданелл и Босфора для военных кораблей черноморских и нечерноморских держав (для последних вводятся ограничения по классу и тоннажу).

Несмотря на предложения союзников обойти положения конвенции или вовсе отменить документ противостояния с Россией, едва ли Эрдогану выгодно усиление США (равно как и усиление России) в регионе, уверен Ищенко. «Я думаю, что при нынешней позиции Турции в конфликте и при их отношении к США они не пойдут на изменение баланса сил в Черном море. Потому что тогда, может, вообще мало никому не покажется, если туда войдет 6-й американский флот — ни нам, ни им», — указал военный эксперт.

«Турция занимает штрейкбрехерскую позицию по отношению к НАТО. Она, хотя и остается членом альянса, все больше себя ведет как, скорее, организатор «Великого Турана», проекта Эрдогана», — соглашается Артамонов.

Другое дело, что если на выборах Эрдоган проиграет ориентированному на Европу Кемалю Кылычдароглу, то Анкара станет сговорчивее. Но это отнюдь не гарантирует превращение Черного моря в «натовское озеро», хотя бы в силу наличия Черноморского флота России.

Черноморский флот: новые силы и новые угрозы

«За последние годы ЧФ был усилен, в Керчи заложены и находятся в стадии строительства два вертолетоносца проекта 23 900, которые превосходят по своим тактико-техническим характеристикам так и не приобретенные французские «Мистрали», — отмечает Артамонов.

Черноморский флот получил новые подводные лодки с современным ракетным вооружением класса «Лада» (следующее поколение после ПЛ «Варшавянка», которые пополняли флот около десяти лет назад), добавил военный эксперт. Основу ЧФ составляют корабли, принятые на вооружение в 2010-х: новые многоцелевые фрегаты проекта 11 356 «Адмирал Григорович» (2016), «Адмирал Эссен» (2016), «Адмирал Макаров» (2017).

Потеря ракетного крейсера «Москва» не сказалась на выполнении общей стратегической задачи Черноморского флота в СВО — блокады украинского сегмента черноморского побережья, полагает Артамонов.

«Все в Черном море находится в зоне пристрелки российских береговых батарей, в частности, мобильных противокорабельных систем «Бал», поэтому говорить о возможности устроения блокады против России бессмысленно», — указывает эксперт. Базы ЧФ прикрывают: береговые комплексы «Бастион» и «Берег», подразделения ПВО с комплексами С-400 и С-300, «Бук» и «Панцирь», береговой ракетный комплекс шахтного базирования «Утёс» — «убийца кораблей», по выражению американского National Interest.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Противокорабельный ракетный комплекс «Утес» шахтного базирования во время стрельб

Но это не означает полной защищенности от угроз, полагает Ищенко. «Сейчас ВСУ ведут дело к тому, чтобы организовать атаку беспилотниками всех главных баз Черноморского флота, в Севастополе включительно», — считает собеседник, по мнению которого предшествующие атаки на Крым были разведкой боем. «В составе ВМС Украины формируется несколько подразделений по управлению надводными дронами по типу тех, которые дважды участвовали в атаке на Севастополь», — полагает Ищенко.

Необходимо пересмотреть охрану баз, уверен собеседник. При этом Ищенко отмечает, что меры для защиты от возможных атак надводных дронов уже предпринимаются. «Я недавно наблюдал, что помимо бонового заграждения, которое было выставлено на входе в Севастопольскую бухту, выставлен еще один ряд боновых заграждений на входе в Южную бухту, и отдельными заграждениями обнесены стоянки подводных лодок. То есть, как минимум, три линии заграждения созданы», — отметил Ищенко.

Балтика — неудачный пример натовского контроля

Добавим в заключение: также странно выглядит приведенное Кулебой сравнение Черного моря с Балтикой, которая-де уже стала «натовским морем». Возможно, глава МИД Украины имел в виду вступление в НАТО Финляндии и возможное присоединение Швеции. Но Кулеба почему-то проигнорировал присутствие Балтийского флота России (как в Кронштадте и портах Финского залива, так и в Калининградской области — в Балтийске и, собственно, в Калининграде). Равно как и то, что Балтику в отличие от Черного моря не так уж просто «закупорить».

«Калининградская область находится все-таки не в дальней части Балтийского моря, а в непосредственной близости уже от морских владений Польши, Дании и Швеции. И к Калининграду у нас приписано достаточное количество кораблей», — напомнил Артамонов.

В случае, если страны НАТО попытаются обострить ситуацию, Калининградскую область, форпост России в регионе, надежно прикрывают российские оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». На Балтике развернуты сверхзвуковые комплексы «Бастион», прикрывающие силы Балтфлота — корветы, малые ракетные и противолодочные корабли. С воздуха регион защищают истребители МиГ-31И (носители гиперзвуковых «Кинжалов») и Су-30СМ.

Новая военная техника Балтфлота, такая как малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» и 21 631 «Буян-М», несет высокоточные и дальнобойные «Калибры». Российское руководство понимает обстановку, сложившуюся после вхождения стран региона в НАТО, поэтому больше внимания будет уделено повышению возможностей Балтфлота, чтобы обеспечивать защиту национальных интересов на Балтике.