Глава парламента Крыма предложил полностью лишить Украину выхода к Чёрному морю

Симферополь, , 10:54 — REGNUM Председатель государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украину нужно лишить выхода к Чёрному морю, а все её южные территории должны вернуться в состав России.

Владимир Константинов © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Чёрное море нужно превратить во внутренние воды НАТО и провести его демилитаризацию.

«Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Чёрном море они плавать не могут, только тонуть», — приводит РИА Новости слова Константинова.

Политик также добавил, что если опираться на бредовые фантазии украинского президента Владимира Зеленского, то и океан должен стать внутренним украинским морем.

«Они там уже дофантазировались до такого уровня неадекватности, что глобус Украины для них — не предел. Фактически же они уже утратили Азовское море, следующий этап — это утрата доступа к Чёрному морю», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, представитель Кремля Дмитрий Песков отверг идею сделать Чёрное море водами НАТО. По его словам, Чёрному морю никогда не бывать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, подчеркнул представитель Кремля.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов назвал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о превращении Чёрного моря в «натовское» смехотворными. Эксперт отметил, что ситуацию в Чёрном море полностью контролирует российский Черноморский флот.