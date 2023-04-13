Бухарест, , 11:26 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Чёрное море нужно превратить во внутренние воды НАТО и провести его демилитаризацию.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пришло время превратить Чёрное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО», — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Чёрного моря в Бухаресте, трансляция мероприятия проходила в YouTube.

Он также призвал к демилитаризации Чёрного моря, посетовав на то, что у Запада нет последовательной стратегии по Чёрному морю, при том что у России такая стратегия была всегда.

Кулеба также заявил о намерении Украины установить свой контроль над вернувшимися в состав России регионами.

Как передавало ИА REGNUM, Кулеба также считает, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО. Он также намерен просить о новых поставках вооружений Киеву.

Он высказал мнение о том, что провал украинского наступления повлияет на дальнейшие поставки западного вооружения, при этом союзники убеждены в необходимости провести ВСУ «одно решающее сражение», определяющее исход всего конфликта, иначе военная поддержка прекратится.