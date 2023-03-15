США возложили на Россию вину в потере у берегов Крыма американского беспилотника MQ-9 Reaper. В Вашингтоне выдают противоречивые версии. По одной из них, дорогостоящий дрон разбился буквально «из-за ведра с керосином» – топлива, аварийно слитого российским Су-27. Что выслеживал «Жнец» (так переводится название беспилотника) у российских границ?

Сергей Адамов., , 17:25 — REGNUM Минобороны США сообщило о потере разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в акватории Чёрного моря. По американской версии, на перехват беспилотника были подняты российские истребители Су-27 — которые, активно маневрируя в воздухе, сбили дрон с курса, после чего он отклонился от маршрута и упал. По данным Пентагона, в ходе инцидента, истребители осуществили аварийный слив топлива на маршруте следования MQ-9, что привело к потере управления над дроном.

MQ-9 Reaper готов к бою Сергей Корсун © ИА REGNUM

Еще одну версию, не вполне совпадающую с первой, изложило Европейское командование Вооруженных сил США. Здесь утверждают: один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря, сообщает ТАСС.

По версии Минобороны России, американский разведывательно-ударный дрон MQ-9, чей маршрут проходил в районе Крымского полуострова, совершал небезопасные действия вблизи побережья, отключив транспондеры. Из-за резкого маневрирования аппарат перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с поверхностью воды. ВКС России бортовое вооружение не применяли, с беспилотником в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper Lt. Col. Leslie Pratt

Откуда прилетают разведчики

Нашим специалистам предоставлялась неоднократная возможность наблюдать пролеты аппаратов Reaper возле наших границ. Американские беспилотники совершают разведывательные вылеты к границам Крыма на протяжении последних восьми лет. По данным сервиса Flightradar, который занимается мониторингом воздушного трафика, американские разведывательные беспилотники как правило действуют совместно с самолётами радиолокационной и (или) электронной разведки.

Разведывательно-ударные дроны Reaper (в дословном переводе — «Жнец») также действуют в связке с более тяжёлыми беспилотниками RQ-4 Global Hawk с позывным «Forte11». Аппараты взлетают с баз ВВС США на Крите, Сицилии, а также — с натовских баз. Как правило, за один вылет задействуется один RQ-4 и несколько MQ-9, которые отключают транспондеры.

Упавший MQ-9 вылетел с одной из авиабаз в Румынии во вторник утром для запланированной разведывательной миссии, которая обычно длится от 9 до 10 часов при предельном времени нахождения беспилотника в воздухе до 24 часов. Эти данные приводит The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Беспилотник, по словам источника, не был вооружен, а выполнял разведывательные задачи на высоте около 7600 метров при предельной высоте полёта до 13 тысяч метров. Такие вылеты осуществляются регулярно, заявил представитель военного ведомства США.

Что собирал «Жнец»

В Пентагоне отказались сообщать, какое оборудование нёс на себе «Жнец». «Я не буду вдаваться в подробности, говоря о характеристиках этого беспилотника», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Вашингтоне не афишируют, какие задачи выполняет их разведывательная авиация в Чёрном море, поэтому будут стремиться замести следы, прокомментировал ИА REGNUM общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев.

Су-27 ВКС России © Виталий Тимкив/РИА Новости

Конкретно у того аппарата, который упал в Черное море, на борту в виде полезной нагрузки была разведывательная аппаратура, полагает эксперт. «Я думаю, что они в основном засекали пуски ракет и взлёты самолётов, чтобы предупреждать украинцев, когда идут «калибровки».

Если рассказать о том, что он нёс на борту, то получится, что США таким образом участвуют в конфликте на стороне Украины.

А этого они не хотят признавать», — указал Чадаев.

Решение подлететь поближе к нашему воздушному пространству могло быть продиктовано желанием «заглянуть поглубже», заметил эксперт. Например — «изучить район, условно, левого берега Днепра». Не исключена и целенаправленная провокация — как способ проверить, как будут реагировать наши системы ПВО, добавил Чадаев.

«Сейчас поступает информация о том, что американцы пытались его дистанционно подорвать на дне, но наши глушили управляющий сигнал. Не знаю — сумели ли его подорвать, под водой сигнал так себе проходит. Так что он может быть разобран и изучен», — полагает эксперт.

Убийца генерала Сулеймани

«Собственно, Reaper — это беспилотник достаточно крупных габаритов: длиной 11 метров и с размахом крыла — в 20 метров. Был принят на вооружение ВВС США в начале 2000-х годов. Применяется как в разведывательных, так и в ударных целях, как тот же турецкий Bayraktar. Он способен нести боевое вооружение в виде ракет AGM-114 Hellfire и как правило применяется для точечной ликвидации условных «террористов», — рассказал Чадаев.

Именно с помощью «Жнецов» были ликвидированы лидеры разных группировок, а также иранский генерал Кассем Сулеймани.

«Эти беспилотники могут эффективно применятся против противника, у которого нет систем ПВО. Потому что при существовании мощной системы ПВО, он сразу уничтожается. Так, собственно, происходило с «Бейрактарами» в первые месяцы СВО, когда их постоянно сбивали», — рассказал эксперт.

То, что «Жнецы» уязвимы для ПВО, стало ясно еще во время войн в Ливии и Йемене. В 2019 году два MQ-9 были сбиты ливийскими зенитчиками, сообщал портал Defense News. В обоих случаях использовались установки «Панцирь-С1Э» российского производства, переданных из ОАЭ. В августе 2021 года другой «Жнец» был сбит в небе над Йеменом зенитным огнём повстанцев-хуситов.

ЗРПК «Панцирь-С1» Mil.ru

В 2020 году Forbes сообщил, что командование ВВС США в принципе считает беспилотники MQ-9 Reaper устаревшими и планирует заменить их на новые модели к 2030-му. Но это испытанный товар на экспорт — в феврале в США была озвучена идея передать украинским ВВС несколько «Жнецов». Украина может присоединиться к числу стран-эксплуатантов американских боевых БПЛА — наравне с Францией, Японией, Испанией, Индией, Италией и Нидерландами.

Сейчас в Вашингтоне используют инцидент с MQ-9 как повод надавить на администрацию Джо Байдена — и заставить того дать добро на отправку на Украине истребителей F-16, «для повышения обороноспособности».

«Ожидать того, что они прекратят свои вылеты, точно не стоит, — прогнозирует Чадаев. — У них на вооружении десятки, если не сотни таких беспилотников, так что ничего критического для них не случилось. Но ущерб им нанесён в медийном поле — потерян аппарат стоимостью 57 млн долларов, «из-за ведра с керосином» — сброшенного авиационного топлива. Американцы выглядят глупо». Сейчас в Вашингтоне разрабатывают возможный ответ, чтобы причинить нам сопоставимый ущерб, добавил эксперт.