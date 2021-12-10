Объём несырьевого экспорта России растёт, однако потенциал экономики недостаточно раскрыт. Об этомговорил 10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России». По словам главы правительства, в 2021 году ожидаются поставки на сумму свыше 180 млрд долларов, что станет самым высоким показателем за последние три года.

Илья Репин. Нищая (фрагмент). 1874

Мишустин считает, что для увеличения экспорта российских товаров на зарубежные рынки нужны трансформационные процессы в экономике, и такая задача вполне посильна.

«В ряде системообразующих отраслей — в промышленности, сельском хозяйстве — накоплен большой потенциал. В основном это производства с высокой добавленной стоимостью. Они формируют точки роста, стимулируют развитие смежных отраслей. Считаю, что главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле может и должна стать предпринимательская инициатива», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что пока в России менее 1% компаний ориентируются на экспорт, и данный дисбаланс предстоит преодолеть при помощи единой системы поддержки промышленных экспортёров.

Развитие экспорта с высокой добавленной стоимостью — единственный способ существенно повысить в России уровень жизни и, как следствие, победить бедность. У нашей страны положительный торговый баланс, но основную часть экспорта дают поставки природных ресурсов. Они дают крупному бизнесу и казне немалые поступления, которые в дальнейшем перераспределяются на внутреннем рынке, направляются на решение социальных вопросов. Однако жители страны непосредственно с поставок почти не зарабатывают, если не считать работников, занятых в добыче.

Government.ru Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России»

При этом Россия импортирует преимущественно технологическую продукцию с высокой добавленной стоимостью, в которой почти вся цена формируется из доходов отдельных категорий населения. Например, на экспорте ноутбуков зарабатывают не только производители готовой продукции, но также её запчастей, материалов, владельцы авторских документов на разработки, разработчики программного обеспечения, поставщики различных услуг, например, логистических. Если на уровне страны с внешней торговлей вроде бы порядок, то в бюджетах российских семей — крутой дисбаланс. Потому что каждому нужен смартфон, телевизор, микроволновка и множество других товаров и услуг, которые предлагает зарубежный производитель. Подробнее об этом читайте в статье «Взгляд из ямы: смогут ли граждане России выбраться из бедности?«

И то, что ситуацию явно понимают в правительстве, вселяет оптимизм. России необходим механизм, который вовлечёт в экспорт как можно больше компаний и людей, пробудит предпринимательскую инициативу. Вопрос лишь в том, стоит ли уж так полностью уповать лишь на неё. Россия долго ждала, что рынок сам наведёт в экономике порядок, но спустя 30 лет, как выясняется, почти весь малый и средний бизнес сконцентрирован в двух сферах — торговле и строительстве. Стоит ли от него ждать прорыва в экспорте?

Дарья Драй ИА REGNUM Работа торгового центра

Не стоит забывать о санкциях в отношении России, протекционизме и недобросовестной конкуренции, а также о том, что многие зарубежные рынки уже сформированы и небольшим игрокам на них не зайти — высок порог входа. А как раскрыть экспортный потенциал компаниям, пока не обладающим уникальными характеристиками? Например, производителям хозтоваров. Эту продукцию могут закупать за рубежом, но не через маркетплейсы. Самостоятельно выйти на иностранный рынок фирма не сможет.

Обычными финансовыми стимулами правительству России не обойтись Рецепт эликсира от бедности, который сварит государство гражданам России, должен быть глубоко продуманным.