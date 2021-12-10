Москва, , 11:14 — REGNUM Несырьевой неэнергетический экспорт России показывает хорошие результаты, заявил 10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортом форуме «Сделано в России».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хорошие результаты показывает несырьевой неэнергетический экспорт. В текущем году ожидается, что его объём составит свыше 180 млрд долларов. Это станет самым высоким показателем за последние три года», — сказал глава правительства.

При этом увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли, отметил премьер-министр.