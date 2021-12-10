Москва, , 11:27 — REGNUM В России менее 1% компаний ориентируются на экспортные поставки своих товаров. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортом форуме «Сделано в России».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Этот дисбаланс предстоит преодолеть. Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортёров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее», — заявил он.

Глава правительства также необходимость комплекса мер для помощи компаниям, «которую они будут получать на каждом этапе своего развития».