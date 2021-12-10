Москва, , 11:21 — REGNUM Для увеличения экспорта российских товаров на зарубежные рынки нужны трансформационные процессы в экономике. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортом форуме «Сделано в России».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такая задача выполнима. В ряде системообразующих отраслей — в промышленности, сельском хозяйстве — накоплен большой потенциал. В основном, это производство с высокой добавленной стоимостью. Они формируют точки роста, стимулируют развитие смежных отраслей. Считаю, что главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле может и должна стать предпринимательская инициатива», — заявил глава правительства.

Он добавил, что государство будет оказывать этому необходимые меры поддержки.