Депутаты Верховной рады Украины предложили учредить почетное звание «Отец-герой» по аналогии с «Матерью-героиней». Об этом 12 октября сообщает ИА Красная Весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Соответствующий законопроект был внесен 11 октября инициативной группой из 43 депутатов Рады.

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Инициативу украинских парламентариев обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Страна», канала «112 Украина» и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Украина Сейчас». Многим инициатива депутатов Рада не понравилась. Они пояснили свою позицию тем, что мужчина не может выносить и родить ребенка. Иные поддержали инициативу, отметив, что есть мужчины, которые сами воспитывают детей по тем или иным причинам, и было бы неплохо таких отметить.

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«Равенство полов не подразумевает доведенной до абсурда идентичности во всём, в том числе и в понятии мать-героиня. Или отец-герой готов принять на себя функции матери — выносить и родить… детей?» — поинтересовалась Елена Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Абсурд! Разный подход к оценке полов в этом вопросе исходит из природной значимости при рождении ребенка. Выносить и родить — это одно, а соблазнить и сбежать — это другое!.. Т. н. равенство полов тут ни при чем! Должен быть подход, исходя из природной данности. Психофизиологическое состояние женщины и мужчины при рождении детей абсолютно разное! Приоритет — медико-биологический фактор! А не хваленые и извращенные т. н. права, исходя из равенства типа полов…» — написал Aleksandr M.

«Очень правильная, а главное, своевременная инициатива. Тем более что мужчина даже не всегда может знать о всех своих детях! Как говорится, героям слава…» — с сарказмом отметила Наталія Ш.

«Ну других же проблем нет!!!» — пишет Валентина М.

«Государство ничего не даёт и не делает для матерей-героинь, а ещё придумывают какого-то отца-героя…» — отреагировала Светлана Г.

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Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

«Ну цирк, да и только! Страна Лимония!» — отметила Маргарита П.

«Имитируют работу. И воруют. Так было последние 30 лет», — добавил Игорь К.

«Такой Рады еще в Украине не было», — смеется Lena R.

«Дед-герой, бабка-герой, сын-герой, дочка-героиня… Страна героев», — пишет Andrei G.

«Удивительно, что-то в нашей стране делают для мужчин», — написал Деметриус.

«Полстраны героев», — смеется Аleksey Andreevich.

«Чем больше героев, тем лучше», — добавил Ю. П.

«Не совсем понятно, с чем связано такое звание?.. «Отцов-героев» по стране бегает немало и от алиментов прячутся. «Отцы-одиночки» — можно понять», — пишет Светлана.

«Есть достаточно много случаев, когда отец один воспитывает детей, без матери, по разным на то причинам. Поэтому считаю, что это хорошо, когда будут отмечать отцов», — считает Сергій.

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