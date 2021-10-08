8 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в бразильском муниципалитете Прудентополис украинский язык признали официальным.

Оксана Переможенко, , 15:25 — REGNUM В бразильском муниципалитете Прудентополис украинский язык был признан официальным языком. Об этом со ссылкой на городской портал Прудентополиса Nossa Gente 7 октября сообщает ИА Красная Весна.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что 5 октября на пленарном заседании палаты муниципалитета Прудентополиса одобрили законопроект, признающий официальным украинский язык в городе. В обосновании законопроекта говорится, что Бразилия является многонациональной и мультикультурной страной, в которой говорят почти на всех языках.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского публициста и главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва, а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что Украину не стоит сравнивать с Бразилией, у которой официальному Киеву стоило бы поучиться. Люди указали на то, что на Украине очень много русскоязычных граждан, но никто не признает русский язык официальным ввиду антироссийской политики, проводимой украинскими властями.

«В городе Прудентополис в Бразилии украинский признан официальным языком. В Бразилии проживает до 500 000 украинцев, что составляет до 0,25% населения. В Украине только согласно официальной переписи этнических русских проживает 22,7%. Но ни один город Украины не имеет права признать русский официальным языком. Прежде чем лезть в Европу, поучитесь цивилизованности хотя бы у бразильцев», — отметил в своем телеграм-канале украинский публицист и главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Прудентополис. Бразилия SamirNosteb

«Украина не является цивилизованным государством. С чего бы у нас стали уважать национальные меньшины? Самое парадоксальное то, что в Украине половина украинцев даже говорит на русском языке в быту, смотрят фильмы и читают на русском. Но власти, тоже русскоязычные в быту, этого типа не замечают. Территория абсурда», — отреагировал Kіевлянинъ.

«У нас даже в качестве регионального русский запрещён, будь то 99% жителей этнических русских в отдельно взятом регионе или городе», — пишет VAB VOID

«Я вообще не понимаю, как человек может искренне хотеть говорить на этом «языке», — отметил Денис С.

«Я знаю аргумент, который приведут обязательно сторонники мономовы (моноязыка — О. П.) — Украина не нападала на Бразилию, а Россия на нас «напала». Поэтому мы и запрещаем язык агрессора», — отметила Боб Марля.

«Всех чубатых… в Бразилию. Там тепло», — отреагировал svchost1101.

«Ну так бразильцы не националисты, а на Украине у власти нацики», — пишет Павел Алексеевич.

«Это теперь можно туда ехать и всем кричать «почему не на украинском?» — смеется Dmitro V.

«Там, где живут 10 человек, украинский — государственный. А на Украине, где полно русскоязычных, — никак нет русскому языку», — отметила Татьяна Ц.

Русский язык Mirmam.info

«Вы не равняйте свободную страну Бразилию с болотом, в котором живём…» — ответил Татьяне Ц. Andriy S.

«На Украине будь хоть 99% русскоговорящих, признавать русский региональным языком запрещено», — добавил Алекс С.

«Украине учиться у вменяемых цивилизованных людей надо», — подытожил Максим И.

Читайте также: «Годом фашизма бы сразу объявили!» — во Львове 2022 год объявили годом УПА*